Confira o horóscopo para todos os signos nesta semana, de 5 a 11 de agosto

Com a influência da Lua Nova, que inspira os próximos dias e se faz presente por toda esta semana, o astral ajuda aqueles que tomam para si a máxima de que a vida é sinônimo de aprendizado. Tem coisa mais importante do que ampliar a consciência e perceber o que pode ser revisado, melhorado e aprimorado para que receba, finalmente, aquele toque pessoal todo especial que só você sabe dar? Então, esteja atento às oportunidades e siga em frente!

No céu, a influência da Lua Nova – que aconteceu no signo de Leão e na mesma longitude de Acubens, a estrela Alfa da Constelação de Câncer – aponta para a necessidade de cada indivíduo ser verdadeiro com os próprios sentimentos. De que adianta querer passar uma imagem de algo que não se é, não é mesmo? E é assim que as movimentações celestes inspiram a revisão de si mesmo e o aprimoramento pessoal, ajudando também quem precisa mudar algo na sua rotina para colocar em prática o resultado dessas lições.

Logo nesta segunda-feira, dia 5, pouco depois de Vênus ingressar no signo de Virgem, o mensageiro dos deuses, Mercúrio, muda sua direção aparente no céu. Retrógrado na perspectiva do observador terrestre – ou seja, como se estivesse avançando na direção oposta à ordem dos signos zodiacais – esse pequeno planeta rochoso, que é o mais próximo ao Sol, avançará dessa forma até o próximo dia 28 de agosto. Nesse meio tempo, ao retrogradar no signo do qual é regente, Mercúrio ajudará os que querem fazer algo diferente nas questões mais práticas do dia a dia. E, ainda que possa tornar os assuntos relacionados ao seu simbolismo um tanto difusos, Mercúrio retrógrado não deve ser encarado como mau agouro!

Dessa forma, tomando cuidado para não sucumbir ao terrorismo astrológico que se popularizou na era da internet e das redes sociais, é hora de tirar proveito disso tudo para acertar os ponteiros e organizar o que está pendente. Nesse período no qual ficará retrógrado, Mercúrio ainda tem encontro marcado, em uma conjunção, com Vênus, ajudando aqueles que precisam fazer algo caprichado, mas que podem pecar pelo excesso de zelo e de perfeccionismo.

Com essa bela conjunção acontecendo na próxima quinta-feira, dia 8, o astral também ajuda a resolver as questões que precisam de diálogo, desde que todos os envolvidos estejam abertos para uma real e sincera conciliação. E é com esse espírito que a temporada do Sol leonino recebe influências bastante virginianas, pavimentando o caminho daqueles que sabem que, mais importante do que ser notado, é realizar com senso de dever. Pois, afinal, é sempre possível ser útil e fazer a diferença no mundo aplicando bem os próprios talentos!

Uma semana muito produtiva para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 5 a 11 de agosto de 2024.

Áries: Faça tudo como manda o figurino, ariano! É hora de colocar a vida em ordem, mas de forma simples, espontânea e equilibrada, seguindo o seu ritmo e sem afobação.

Touro: Esteja atento à sua família e às pessoas mais próximas, taurino. O céu pede para você estimular as boas conversas para resolver tudo o que pode estar em aberto na sua vida íntima.

Gêmeos: Concentre-se, geminiano. É preciso ter foco para chegar onde você quer. Procure ouvir mais e falar menos para poder encontrar melhor os seus caminhos, evitando excessos.

Câncer: É hora de investir no que realmente vale a pena, canceriano. O céu pede para você ser bastante racional com os seus recursos, o que inclui as suas finanças e também como você administra o seu tempo.

Leão: Em meia esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você precisa saber o que quer e onde quer chegar, leonino. Aproveite para fazer planos e, mais do que isso, colocá-los em prática.

Virgem: O astral pede revisão profunda para você, virginiano. A semana ajuda você a ter excelentes insights sobre questões internas, emocionais e inconscientes. Então, esteja aberto à renovação de si mesmo.

Libra: O céu ajuda você a ver e a rever pessoas, libriano, No entanto, é preciso saber quem realmente merece a sua atenção, o que significa que você também precisa ser mais seletivo em relação aos ambientes que frequenta.

Escorpião: O momento pede mais estratégia para você direcionar a sua energia para as coisas certas, escorpiano. Planeje-se em relação ao futuro e concentre-se nos seus planos e projetos.

Sagitário: Esteja aberto ao diálogo, sagitariano. O céu pede que você saiba conversar para trocar experiências com outras pessoas. Então, não deixe de buscar conhecimento.

Capricórnio: A semana traz muita profundidade e possibilidades de mudanças para você, capricorniano. Saiba administrar bem os seus recursos, procurando dividir seus planos com as pessoas certas.

Aquário: Faça tudo em parceria, aquariano. É hora de estabelecer bons acordos, usando o seu senso de justiça elevado para conseguir chegar onde você quer, sabendo lidar com as pessoas.

Peixes: Cuide da sua saúde e das questões práticas da sua vida, pisciano. É fundamental que você consiga se organizar para manter uma rotina organizada e bem disciplinada.