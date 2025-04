Confira o horóscopo para todos os signos nesta semana, de 28 de abril a 04 de maio

Na semana em que nos despedimos de abril e o mês de maio chega de virada, o astral vem embalado pela Lua Nova do domingo, dia 27, que ganhará corpo até tornar-se Lua Crescente, no próximo domingo, dia 4. Com muita força para a iniciativa e para as empreitadas inéditas, o céu desta semana ainda traz novidades na dança dos planetas, que agita a arena das relações humanas.

O tom realizador e propenso às grandes empreitadas se dá especialmente pela influência da Lua Nova, cujo aspecto exato no céu encoraja o avanço destemido em direção ao futuro. Isso porque, no ponto exato onde ocorreu a união mensal entre o Sol e a Lua, no signo de Touro, estava Hamal, a estrela Alfa da Constelação de Áries. Iluminando, em tom amarelado, a testa do mítico carneiro celeste, Hamal sintetiza o poder e a força que impulsionam a ação vigorosa.

O resultado disso é que, ao longo de toda a semana, esse ímpeto realizador se fará presente, ainda mais porque Marte e Plutão seguem opostos no céu e foram enquadrados neste início da Lunação de Touro. Com isso, é preciso também tomar cuidado para que essa ânsia de concretização não acabe ignorando as necessidades de quem mais precisa de ajuda e atenção nesse momento.

Contudo, para ajudar a promover o espírito coletivista, o relacional planeta Vênus ingressa no signo de Áries, na próxima quarta-feira, dia 30, onde tem encontro marcado com Netuno, o patrono da fé e dos movimentos sociais. Com essa conjunção poderosa e sensível ao mesmo tempo, o astral promete novidades que impactam temas como a fé e a religião, mudando a maneira como o ser humano interage com suas crenças e líderes relacionados a elas.

Para reforçar ainda mais esse espírito de profunda revisão e transformação, dessa vez no campo da ciência e da inovação, Plutão muda de direção aparente no céu, a partir do próximo domingo, dia 4. Ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre, nos domínios do signo de Aquário, o pequeno notável do Sistema Solar promete revelar segredos e tesouros sobre o universo da comunicação e das dinâmicas de poder na sociedade.

E é assim que o quinto mês de 2025 chega com muita força de vontade e profundidade! Tudo isso, é claro, para lembrar o quão importantes são as pessoas, em sua diversidade, na vida de cada indivíduo.

Uma semana cheia de inspiração para você!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 28 de abril a 4 de maio de 2025.

Áries: é hora de fazer apostas e seguir em frente com os seus planos, ariano. O momento pede mais foco para que você consiga construir de maneira mais sólida.

Touro: a Lua Nova traz renovação, mas pede mais responsabilidade, taurino. Avance nos seus planos e projetos, mas não deixe de dar atenção para quem está à sua volta.

Gêmeos: você está cheio de profundidade e de oportunidades para rever questões íntimas, geminiano. Aproveite esse momento para se entender melhor, vencendo medos.

Câncer: é hora de lidar com as pessoas de maneira mais aberta e direta, canceriano. O momento incentiva a sua vida social e as trocas sinceras com as pessoas.

Leão: o céu pede mais responsabilidade e tenacidade para seguir em frente, leonino. Invista na sua carreira e no seu futuro, sem medo de inovar.

Virgem: é hora de estar aberto a novas ideias, virginiano. Procure ouvir mais e falar menos, assimilando novos conhecimentos que possam ajudar você a se desenvolver.

Libra: o céu ajuda você a lidar com a sua intuição, abrindo espaço para o seu desenvolvimento em um sentido amplo, libriano. Inove e faça boas parcerias.

Escorpião: é hora de saber o que deve ou não ser compartilhado com os outros, escorpiano. Valorize a sua intimidade, abrindo espaço só para quem realmente valer a pena.

Sagitário: é hora de ser produtivo, mas sem sucumbir à ansiedade, sagitariano. Faça o que precisa ser feito, sem deixar de lado a sua vida pessoal.

Capricórnio: expresse os seus desejos e talentos e faça aquilo que você é melhor, capricorniano. O momento pede mais espontaneidade.

Aquário: é hora de valorizar a sua família e os assuntos da sua intimidade, mesmo que o trabalho esteja demandando bastante, aquariano. Cuide melhor de você!

Peixes: ouça mais e fale menos, pisciano. O momento ajuda você a entender melhor a si mesmo e aos outros, com encontros intensos e conversas acaloradas.