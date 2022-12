Confira o horóscopo para todos os signos nesta semana, de 26/12 a 01/01

Virginia Gaia 25/12/2022 - 19:47 Compartilhe

A semana é de despedida e tem clima de virada! Vamos à contagem regressiva para deixar mais um ano para trás? Nesses últimos dias de 2022, a astral ajuda na revisão interna ao passo em que também propõe uma completa transformação de valores nas relações humanas. Quer virar páginas na sua vida? Pois a hora é agora!





A Lua Nova ganha corpo, chegando à fase Crescente na quinta-feira, dia 29. Reforçando a necessidade de revisão para que a virada do ano-calendário também signifique o fim da repetição de padrões, neste mesmo dia, o mensageiro dos deuses, o planeta Mercúrio, engata mais um período com movimento retrógrado aparente no céu. O regente da comunicação e do pensamento racional segue movimentando-se em sentido retrógrado, nos graus que correspondem ao signo de Capricórnio, até 18 de janeiro.

Passando a deslocar-se pelo zodíaco na contramão do sentido percorrido habitualmente em relação ao fundo de estrelas, Mercúrio mostrará, mais uma vez, seu caráter volátil ao ser o corpo celeste que mais parece mudar de direção. Mas, como o fenômeno de sua retrogradação é uma ilusão de ótica – nenhum planeta altera o sentido de sua órbita em volta do Sol -, vale lembrar: nem tudo nessa vida é o que parece ser! E essa é uma reflexão especialmente útil para um fim de ciclo, pois é sempre importante lembrar sobre os erros e acertos para que se possa aprender com a própria história.

Nesse meio tempo, o brilhante planeta Vênus se aproxima do profundo e transformador Plutão, com quem formará uma conjunção bastante propícia às viradas de página no campo dos relacionamentos. Quer mudar algum padrão relacional na sua vida? Pois aproveite: os últimos dias de 2022 dão uma mãozinha para quem quiser se engajar em começar 2023 de peito aberto para novos amores ou novas formas de amar!





À meia-noite (horário de Brasília) da virada do ano, a Lua Crescente estará aos 5°14’ do signo de Touro. Aliás, poderemos ver o nosso satélite natural, no céu, desde o pôr do Sol do sábado, dia 31, até pouco depois da 1h da madrugada do domingo, dia 1°, quando a rainha da noite ficará abaixo do horizonte visível. Enquanto estivermos brindando o novo ano, a Lua estará se aproximando do horizonte Oeste. Com cerca de 70% do corpo iluminado, ela estará em meio à Constelação de Áries, alinhada a Sheratan e Mesarthim, as estrelas Beta e Gama, respectivamente, que marcam a cabeça desse mítico carneiro estelar.

Uma semana de grandes viradas para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 26 de dezembro de 2022 a 1° de janeiro de 2023.

Áries

Você está cheio de energia e com muita vontade de chegar mais longe, ariano. Só tenha cuidado com o excesso de pensamentos e a mente inquieta, pois é importante também se concentrar.

Touro

A semana favorece a reflexão e a introspecção, taurino. É fundamental que você esteja concentrado nas suas necessidades mais profundas, aproveitando também para cuidar da saúde em um nível amplo.

Gêmeos

É hora de rever as pessoas e também de valorizar as companhias certas, geminiano. O astral incentiva a sua vontade de se reunir com amigos, mas é preciso também saber priorizar quem merece sua atenção.

Câncer

Pense no longo prazo, canceriano. A semana pode trazer um pouco de ansiedade, mas é preciso ir com calma e aceitar o ritmo das coisas. Aproveite o carisma em alta para influenciar as pessoas de forma positiva.

Leão

O momento favorece o seu aprendizado pessoal, leonino. Aproveite a semana para ampliar o seu conhecimento sobre temas que você gosta, abrindo espaço para reflexões profundas.

Virgem

Vire páginas sem medo, virginiano. A semana ajuda você a olhar para tudo o que é importante de forma mais detalhista, mostrando também o que precisa ser abandonado.

Libra

Concentre-se nos relacionamentos que valem a pena e perceba melhor as pessoas, libriano. É hora de conversar com calma, buscando equilibrar os seus interesses com os interesses dos outros.





Escorpião

Concentre-se no dia a dia e evite a ânsia de querer resolver tudo de uma só vez, escorpiano. É importante também cuidar da sua saúde e da sua alimentação, evitando os excessos.

Sagitário

Você está bastante criativo e sedutor, sagitariano. Aproveite o poder de persuasão em alta para conquistar e convencer as pessoas. Aliás, divirta-se, só tomando cuidado com possíveis exageros.

Capricórnio

Dê atenção aos temas domésticos e familiares, capricorniano. Não adianta querer resolver tudo na pressa e acabar passando por cima das pessoas à sua volta.

Aquário

Use as palavras na medida certa, aquariano. É hora de apresentar os seus pontos de vista, mas sem exagerar na forma com a qual você se expressa. Aproveite a semana também para passear e descontrair.

Peixes

Concentre-se no que é essencial, pisciano. É preciso saber administrar o seu tempo e os seus recursos, planejando também melhor os seus gastos. Evite gastar por conta e de forma antecipada por esses dias.

