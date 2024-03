Confira o horóscopo para todos os signos nesta semana, de 25 a 31 de março

Virginia Gaia 24/03/2024 - 16:26 Para compartilhar:

Preparado para uma semana fértil nas emoções e possíveis surpresas? Pois é isso que o céu promete para os próximos dias, uma vez que a semana é marcada por uma Lua Cheia especial, abrindo a primeira temporada de eclipses de 2024 com um Eclipse Lunar Penumbral.

Com o Sol avançando pelo signo de Áries, a rainha da noite chegará ao seu ápice aos 5°07’ do signo de Libra, na manhã da segunda-feira, dia 25. Ao lado da Lua, no momento exato de sua máxima iluminação, estará Zaniah, a estrela Eta da Constelação de Virgem. Brilhando em um dos braços da moça coletora ilustrada nesse conjunto estelar, Zaniah representa o aspecto mais sedutor e persuasivo dessa imagem milenar associada à seleção dos melhores frutos. Assim, o astral leva foco para o exercício saudável das trocas relacionais, nas relações de caráter afetivo-sexual e também em outros tipos de relacionamentos, como sociedades e parcerias.

Até porque o contexto astrológico sob o qual acontece esse obscurecimento lunar está bastante rico. O Sol, nosso astro-rei, embora já nos domínios arianos, ainda está de mãos dadas com Netuno, no signo de Peixes. Por isso, mais do que iluminar temas inconscientes, este eclipse ajuda a tomar novas atitudes para lidar com as emoções de uma forma mais prática e lúcida. Sabe aquelas questões nebulosas sobre desejos e sentimentos profundos? Então, é hora não somente de ter mais clareza sobre o que se quer, mas também de agir diferente em direção aos seus objetivos.

Para tornar todo esse contexto ainda mais favorável às transformações que vêm de dentro, Vênus e Saturno ainda estão bem próximos no céu, no signo de Peixes, assim como o conquistador Marte, que ingressou há pouco nos domínios das águas mutáveis. Por isso, o céu favorece mais ações práticas e conscientes, mas que estejam em consonância com o que há de mais profundo na alma. Acertando em cheio o simbolismo das relações humanas, o astral promete favorecer definições entre os que estão relutantes em aceitar algo que já estava intuído há tempos, mas pouco elaborado.

Que tal esclarecer o que pode estar engasgado e não declarado? Lembre-se de que a boa comunicação é chave para tudo. Então, aproveite as influências da proximidade de Mercúrio ao Nodo Norte – o ponto que indica a evolução do ciclo de eclipses pelo zodíaco – e a presença de ambos no signo de Áries, para falar do fundo do coração!

Uma semana de excelentes conversas para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 25 a 31 de março de 2023.

Áries: Olhe para as pessoas à sua volta e perceba quem merece mais atenção e espaço, ariano. O momento pede mais ação em parceria, com pleno exercício da empatia.

Touro: Faça as coisas com consistência, taurino. É preciso se organizar melhor para dar espaço para tudo o que você precisa fazer ao longo da semana. Cuide da sua saúde.

Gêmeos: Você está inspirado e bastante criativo, geminiano. Então, coloque suas ideias em prática, só tomando cuidado para não se deixar tomar pela ansiedade, sabendo dar tempo ao tempo.

Câncer: Olhe para dentro e não deixe de estar próximo das pessoas mais queridas, canceriano. A semana traz intensidade e pede para você saber conciliar compromissos profissionais e questões pessoais.

Leão: A semana promete muita atividade mental e também muitos aprendizados, leonino. Aproveite para fazer bons contatos e estabelecer trocas intelectuais produtivas.

Virgem: Mantenha o foco e corra atrás dos seus projetos, virginiano. É fundamental que você tenha senso de prioridade para estar nos lugares certos e com as pessoas certas.





Libra: É hora de ter mais consciência sobre os seus desejos e expressar isso de maneira mais enfática, libriano. Os seus relacionamentos estão em destaque, então é hora de você estar com quem agrega.

Escorpião: O astral está cheio de profundidade para você, escorpiano. Esteja alinhado com os seus valores mais profundos para que você consiga materializar os seus sonhos na prática.

Sagitário: Construa o futuro, mas sem abrir mão do presente, sagitariano. O momento pede mais planejamento e contato com diferentes ambientes para você ir mais longe.

Capricórnio: É hora de se dividir bem entre a vida pessoal e a profissional, capricorniano. Faça planos mais concretos para o futuro, pensando também nas pessoas que devem estar ao seu lado.

Aquário: Expanda os seus horizontes, aquariano. Procure estudar algo novo ou até explorar lugares que possam ajudar você a se desenvolver no longo prazo e de forma consistente.

Peixes: Transforme-se, pisciano. O astral pede que você consiga discernir o que deve ficar e o que precisa sair da sua vida. Tome decisões sábias com a ajuda de quem você pode confiar.

