Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda-feira, dia 7

Depois de um fim de semana agitado, esta segunda-feira, dia 7, chega para diminuir o ritmo. Assim, a volta ao trabalho e à rotina pode começar com o despertador tocando, junto a uma tentação muito grande para desligá-lo. Por isso, vale lançar mão de todas as estratégias possíveis para tornar esse comecinho de semana mais prazeroso.

Então, o negócio é investir em uma boa dose de café e um pão de queijo quentinho para trazer conforto. Vale ainda dar uma caprichada no visual para sentir-se mais radiante e confiante e, assim, encarar a lista de reuniões do dia com mais disposição. Só não vale acabar cedendo aos vícios e à preguiça, pois há muito o que se fazer!

Esse tom um pouco mais lento acontece por conta da Lua Cheia estar em seu último dia, já sendo praticamente uma Lua Minguante. Com o corpo iluminado quase pela metade, a rainha da noite está prestes a formar um ângulo reto em relação ao Sol. Com isso, as marés oscilam menos e o ritmo das águas do planeta se acalma. Na atual Lunação – nome dado, na astronomia e na astrologia, ao ciclo de interação entre Sol e Lua que resulta nas fases lunares – a Lua Minguante acontece com o ingresso do nosso satélite natural no signo de Touro.

Embora o aspecto exato que marca o início da fase Minguante aconteça na próxima terça-feira, dia 8, a Lua já amanhece neste signo Fixo do elemento Terra. Ao ingressar em Touro, diz-se na linguagem astrológica que a Lua está exaltada. Isso porque, de acordo com a metafísica dos astros, o simbolismo lunar encontra solo fértil para se manifestar com plenitude.

Dessa maneira, é como se a grande mãe celeste e patrona das emoções na Terra estivesse mais à vontade para preparar aquele prato predileto do filho. Dando colo aos que estiverem carentes, a Lua taurina pode tornar a cama quentinha mais tentadora do que nunca. Por isso, é importante buscar mais prazer ao longo do dia, mesmo em meio às tarefas mais rotineiras.

Observe: no último dia de Lua Cheia e já praticamente como Lua Minguante, a rainha da noite ascende, ao Leste, somente depois da meia noite da terça-feira, dia 8. Com pouco mais de 50% do corpo iluminado, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Áries, ao lado do planeta Júpiter. Ficando visível até o amanhecer, a Lua também estará alinhada a Achird, a estrela Eta da Constelação de Cassiopeia.

Áries: organize-se de maneira prática, ariano. Cuide das suas finanças e de tudo o que é de valor para ter uma semana mais tranquila.

Touro: o dia amanhece inspirado para você, taurino. Você está bastante emotivo, então só tome cuidado para não acabar sucumbindo à nostalgia.

Gêmeos: é importante cuidar da sua saúde de forma ampla, geminiano. Procure acalmar a mente, se organizando para ter um dia mais tranquilo.

Câncer: preste atenção às pessoas e ao seu entorno, canceriano. É preciso dar atenção devida para quem precisa.

Leão: exerça a sua liderança, mas sem ser teimoso ou duro com as pessoas, leonino. É preciso pensar nas relações a longo prazo.

Virgem: esteja aberto a novas ideias e ouça as opiniões alheias, virginiano. Não tenha medo de encarar mudanças de perspectivas.

Libra: evite o apego, seja a coisas ou pessoas, libriano. É preciso saber dividir, compartilhar e trocar com quem for da sua confiança.





Escorpião: equilibre as suas relações, escorpiano. Procure ser justo, dando espaço para que as pessoas possam se expressar.

Sagitário: é preciso ter disciplina, sagitariano. Invista em uma rotina organizada para dar conta de tudo o que precisa ser feito.

Capricórnio: seja criativo e procure se dar prazer ao longo do dia, capricorniano. Nem que seja com uma pausa para um café com os colegas de trabalho, é preciso pegar leve.

Aquário: preste atenção nos seus passos e mantenha o foco, aquariano. É preciso dar conta da rotina atribulada, mas sem perder de vista as suas necessidades mais íntimas.

Peixes: fale o necessário, tomando cuidado com as suas palavras, pisciano. É importante que você preste atenção nos detalhes para poder se expressar melhor.

