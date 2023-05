Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda-feira, dia 22

Virginia Gaia 22/05/2023 - 0:41 Compartilhe

“Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos”, escreveu Antoine Saint-Exupéry, em sua obra “O Pequeno Príncipe”, que acabou por se consolidar como um dos maiores clássicos da literatura mundial. Nesta segunda-feira, dia 22, o céu relembra a sabedoria do principezinho, ao incentivar as trocas sociais espontâneas, baseadas em uma comunicação que venha lá do fundo da alma.

Ao pousar em um planetinha deserto, na imensidão do cosmos, o garoto tem conversas profundas com interlocutores bastante perspicazes. Ao abordar, em frases simples, pontos muito fundamentais da natureza humana e dos relacionamentos, o livro emociona aos mais variados tipos de público. E por quê? Pois, de fato, enxerga o essencial, tocando as emoções.

E é assim que o céu está neste início de semana. O Sol agora avança pelo comunicacional signo de Gêmeos, enquanto a Lua Nova ingressa no emocional signo de Câncer. Quer ser bem entendido? Então use mais do que palavras! Mas não vale ficar congelado ou deixar as coisas para trás por pensar demais sobre a melhor forma para mandar recado. O astro-rei geminiano também engata um aspecto fluido com o planeta Marte, patrono da ação, em Leão. É para ser espontâneo e manifestar aquilo que só com palavras fica difícil de dizer.

E é nesse sentido que vale o conselho: cuidado para não acabar comunicando o que não deve, seja pelas atitudes ou por gestos que significam muito mais do que páginas e páginas de discurso. Aliás, é também hora de notar a comunicação que acontece nas entrelinhas, nos olhares sugestivos e nas atitudes que vêm com o calor das emoções.

Pois ninguém nasceu para ser sozinho na vida! Afinal, o que seria a vida sem aqueles que encontramos ao longo dessa jornada, aqui, no planeta Terra? É para trocar experiências e aprender com o outro! Porque somos todos rosas, príncipes e raposas vivendo nesse pálido ponto azul que nos hospeda da imensidão do universo.

Observe: com aproximadamente 10% de iluminação, a Lua Nova ficará visível, a Oeste, desde o pôr do Sol e até quase às 20h, quando passará da linha do horizonte. Nesse meio tempo, a rainha da noite se deslocará entre na divisa entre a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”) e a Constelação de Gêmeos, ficando também na mesma longitude de Mirzam, a estrela Beta da austral Constelação do Cão Maior.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: a semana começa sensível para você, ariano. Por isso, procure canalizar essa energia toda para a sua automotivação, mantendo o bom humor.

Touro: perceba as pessoas nas entrelinhas, taurino. Aproveite para fazer bons contatos, mas evite se expor em demasia.

Gêmeos: concentre-se, geminiano. A segunda-feira chega com muito dinamismo, mas é preciso ter foco e estabelecer prioridades.

Câncer: use a intuição e tome decisões melhores, canceriano. É importante que você aproveite o astral sensível a seu favor.

Leão: pegue leve neste início de semana, leonino. Seja produtivo, mas evite cultivar a ansiedade, procurando manter a mente serena.

Virgem: mesmo que a rotina esteja pesada, lembre-se de dedicar algum tempo para a sua vida social, virginiano. É preciso se abastecer de energia com as pessoas próximas.

Libra: é hora de fazer boas parcerias, libriano. Pense no futuro e no seus projetos para a carreira, selecionando as pessoas certas para ficar ao seu lado.





Escorpião: o dia favorece os estudos, escorpiano. Dedique-se aos temas intelectuais e não deixe de dar atenção às suas questões mais profundas.

Sagitário: não tenha medo de dizer o que pensa, sagitariano. Desde que você use palavras empáticas, é importante se posicionar perante as pessoas mais próximas.

Capricórnio: valorize as boas companhias e atue em parceria, capricorniano. É hora de dividir responsabilidades e comemorar resultados em conjunto.

Aquário: a semana começa agitada e incentiva a produtividade, aquariano. Procure realizar junto às pessoas, especialmente no ambiente de trabalho.

Peixes: é hora de encontrar novas soluções para antigos problemas, pisciano. É fundamental que você consiga dar o seu toque pessoal naquilo que faz.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias