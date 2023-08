Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda-feira, dia 21

Preparado para começar a semana com tudo? Depois do fim de semana pautado pelo equilíbrio, esta segunda-feira, dia 21, chega afeita aos excessos, em clima de quem quer resolver muita coisa ao mesmo tempo. Então, mantenha a calma, pegue leve – consigo mesmo e com os outros – e cultive o bom humor!

Isso acontece porque, enquanto o Sol avança pelos últimos graus do signo de Leão, o astro-rei fica oposto a Saturno, o planeta regente da estrutura, do planejamento e das grandes transformações. O ápice dessa oposição acontece no próximo domingo, dia 27, com o Sol já em território virginiano. Até lá, o astral abre espaço para deixar em evidência o que precisa ser construído em bases mais sólidas ou completamente transformado para que os objetivos de longo prazo fiquem mais factíveis de serem realizados.

Junta-se a esse teste de resistência tipicamente saturnino o fato de a Lua Nova ingressar no profundo signo de Escorpião e temos o cenário perfeito para um início de semana cheio de cobranças! Então, é preciso lembrar que, para tudo na vida, não há nada melhor do que dar um passo de cada vez. Com o simbolismo saturnino ganhando força no céu, os entraves ficam evidentes e, então, a paciência individual pode ser colocada em xeque.

Sob esse contexto, deve-se aplicar o discernimento para avaliar o que precisa de uma carga extra de ânimo e, ao contrário, o que merece uma desaceleração de intenções. Porque perseverar é uma virtude, mas respeitar os próprios limites é condição fundamental para preservar a saúde mental. Pois, no fim, o que mais vale na vida é ter paz.

Por isso, tome o dobro de cuidado com aquelas pessoas que acham que existe fórmula pronta de sucesso, muitas vezes reduzindo tudo a uma limitada lista de frases motivacionais. Sim, estar motivado e apaixonado pelos seus sonhos é formidável. Mas identificar aquilo que precisa de uma completa reviravolta é melhor ainda. O importante é nunca – mas, nunca – parar!

Observe: com quase 30% do corpo iluminado, a Lua Nova poderá ser vista a Oeste, desde o pôr do Sol até pouco depois das 22h, quando passará da linha do horizonte. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Miaplacidus, a estrela Beta da austral Constelação de Carina.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Áries: a segunda-feira chega em clima de resolução de pendências, ariano. Concentre-se e faça acontecer a seu modo.

Touro: tenha mais clareza sobre o que você quer das suas relações, taurino. O momento pede mais diálogo para esclarecer o que pode eventualmente estar confuso.

Gêmeos: a semana parece chegar agitada, geminiano. Organize-se para não se perder em meio a tantos compromissos.

Câncer: é hora de ser criativo e usar o seu poder de persuasão de maneira inteligente, canceriano. Lembre-se de pegar leve consigo mesmo!

Leão: ainda que o trabalho demande muito da sua atenção, é fundamental que você também dê espaço para as questões familiares, leonino. Cultive a sua intimidade.

Virgem: esteja aberto ao diálogo, virginiano. É preciso ser melhor entendido e, para isso, é também importante que você saiba ouvir.

Libra: dê atenção para onde você investe o seu tempo, libriano. Talvez seja importante não desperdiçar a sua atenção com o que não dá retorno.





Escorpião: você começa a semana energizado, escorpiano. Mas, ainda assim, é preciso saber se preservar, evitando atividades demasiadamente desgastantes.

Sagitário: o astral requer inspiração, sagitariano. O céu pede para você olhar para dentro, cultivando a espiritualidade.

Capricórnio: esteja nos mais diversos ambientes, mas tenha cuidado ao lidar com pessoas, capricorniano. É hora de perceber diferenças e respeitar individualidades.

Aquário: exerça a sua liderança com sabedoria, aquariano. É hora de se posicionar, mas é preciso evitar parecer autoritário.

Peixes: o momento pede aprendizado e atenção aos temas mais reflexivos, pisciano. Só tenha cuidado para não acabar exagerando na dose de crença em determinados temas.

