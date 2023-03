Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda-feira, dia 20

Virginia Gaia 20/03/2023 - 0:18 Compartilhe

O primeiro dia útil da semana chega junto com o Ano Novo astrológico! Pois é, para quem não sabe, nesta segunda-feira, dia 20, ocorre o fenômeno astronômico e astrológico chamado de equinócio, que é quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. Dada a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol, esse evento marca o início da primavera, no Hemisfério Norte, e o início do outono, no Hemisfério Sul. Com isso, o Sol cruza o Equador Celeste, ingressando no signo de Áries.







Conhecendo essa dinâmica da relação dos signos zodiacais com as estações climáticas, fica mais fácil entender o simbolismo astrológico. Como primeiro signo, Áries carrega o símbolo da iniciativa e da liderança. Isso porque, lá na Grécia Antiga, de onde vem a matriz cultural da astrologia ocidental, o início da primavera também vinha com a necessidade de distribuir tarefas para começar um novo ciclo agrícola.

No Hemisfério Norte, o inverno chega ao fim e, assim, Áries abre a estação climática que é o início de toda a fertilidade. Foi daí que esse signo recebeu a classificação de signo Cardeal, por marcar o começo da primavera, sendo também associada a sua regência pelo planeta Marte. Facilmente reconhecido no céu pelo seu tom avermelhado, Marte é o patrono da guerra e do desejo sexual, na astrologia.

No céu, a Constelação de Áries representa o mítico Velocino de Ouro, carneiro mágico que serviu de transporte para que o mítico Frixo, filho do rei Atamante, pudesse fugir de casa. Segundo uma das versões da lenda, depois de uma viagem bastante conturbada, Frixo teria dado o carneiro como presente a Júpiter. Em outra versão, o próprio carneiro teria oferecido a sua pelagem de ouro para que, depois da tosa, desse riqueza ao garoto fugitivo. Dessa forma, o carneiro celeste tornou-se símbolo de prosperidade.

As estrelas mais fortes da Constelação de Áries ocupam a cabeça e os chifres do carneiro, representando a capacidade de avançar e também a inteligência. Com a Lua Minguante, nesta segunda-feira, passando pelo finalzinho do signo de Peixes, vale a pena então aproveitar o dia para deixar para trás de vez o que não serve mais e decretar para si mesmo: é hora de fazer algo novo!

Feliz Ano Novo astrológico para você! Que as estrelas sempre nos conduzam à liberdade!

Observe: a Lua Minguante, em seus últimos estágios, estará invisível no céu noturno. Vale então aproveitar para tentar localizar Marte, que é o que estará, entre os planetas visíveis a olho nu, por mais tempo no céu noturno. O nosso vizinho vermelho estará a Oeste, depois do pôr do Sol, em meio à Constelação de Touro. Alinhado a Betelgeuse, a estrela Alfa da Constelação de Órion, Marte poderá ser visto até pouco depois das 23h, quando passará da linha do horizonte visível.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!





Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!





Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: receba o Sol no seu signo com bom humor, ariano. É hora de vencer os medos e estar preparado para o novo ciclo.

Touro: é hora de priorizar as pessoas certas, taurino. O astral pede mais olhar para o futuro junto a associações produtivas.

Gêmeos: pense a longo prazo, geminiano. É preciso exercer a sua liderança de maneira inteligente e expressiva.

Câncer: é hora de aprender, canceriano. Esteja aberto a novos conteúdos e não deixe de se reciclar.

Leão: vire páginas sem medo, leonino. O céu pede renovação e vontade de seguir em frente. Só evite tomar decisões radicais sozinho.

Virgem: faça as coisas em parceria, virginiano. É importante falar o que você pensa, mas ao mesmo tempo manter a sua comunicação bem direcionada e empática.

Libra: organize-se, libriano. O dia promete ser bastante atribulado, mas também traz a oportunidade para você se realizar.

Escorpião: a sua criatividade está em alta, escorpiano. Aproveite para fazer as coisas que você gosta e investir no seu bem-estar.

Sagitário: dê atenção à sua intimidade, sagitariano. É hora de você cuidar do seu universo interno e trocar com as pessoas mais próximas.

Capricórnio: a sua mente está acelerada, capricorniano. Invista todas essas ideias de maneira criativa, mas sem perder o foco.

Aquário: organize os seus recursos e evite gastar tempo e dinheiro com extravagâncias, aquariano. É hora de você se concentrar no essencial.

Peixes: cuide de você, pisciano. É hora de usar a intuição para saber quais os melhores caminhos em direção aos seus objetivos.

