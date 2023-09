Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda-feira, dia 11

A volta ao trabalho, depois do feriado e fim de semana prolongado, tem o encontro da Lua Minguante, no signo de Leão, com o planeta Vênus, patrono não somente dos relacionamentos como também do prazer. Assim, o astral – que conta também com o Sol passando pelos domínios do trabalhador signo de Virgem – evoca o gozo em pleno dia de volta à labuta.

Descansar é fundamental! Repõe as energias, renova pensamentos e até estimula a criatividade. Enfim, é preciso dar espaço ao ócio para que a produtividade flua abertamente no trabalho. Contudo, em uma sociedade na qual as fronteiras pessoais e profissionais são cada vez mais frágeis, dado o cenário de hiper conectividade, com redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e a internet a mil por hora, é preciso saber desligar.

Vale lembrar também que a Lua Minguante está em seus últimos estágios, fazendo com que fique bem pouco iluminada, chegando ao céu praticamente ao amanhecer, pois já está muito próxima ao astro-rei. Nesse período do ciclo lunar, as marés ficam mais vigorosas, ao passo que a rainha da noite e patrona da magia está cada vez mais oculta, evocando o simbolismo atrelado ao poder da introspecção.

E é dessa maneira que esta segunda-feira, dia 11, inspira a produtividade, mas sem negligenciar as pausas prazerosas e saudáveis no meio do expediente. Até porque, em clima de Lua Minguante, é sempre bom respeitar o ritmo natural do corpo e da mente. Então, é para fazer com afinco, mas sem exagerar na dose de exigência.

Nessa vida, a receita de tudo é o equilíbrio. Por isso, é sempre válido lembrar que ser um trabalhador dedicado é diferente de ser viciado em trabalho. Por isso, organize-se de maneira a ter tempo para você, mesmo que a agenda esteja toda tomada de compromissos profissionais. Pois, no fim do dia, aquele intervalo para um cafezinho faz toda a diferença não somente na qualidade de vida, mas também na relação que se tem com o próprio trabalho.

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste quase às 5h da manhã da terça-feira, dia 12. Em meio à Constelação de Câncer e ao lado do brilhante planeta Vênus, também nas dependências do mítico caranguejo, a rainha da noite poderá ser vista por bem pouco tempo no céu. Nesse curto período, o nosso satélite natural estará também alinhado a Naos, a estrela Zeta da austral Constelação de Puppis (“A Popa”).

Áries: vá com calma, ariano. É hora de estar mais conectado consigo mesmo, retornando ao trabalho com fôlego para usar a criatividade a seu favor.

Touro: dedique-se à sua intimidade, taurino, mesmo que o dia seja bastante corrido. É fundamental que você não deixe os assuntos domésticos para trás.

Gêmeos: esteja atento a tudo que acontece no seu entorno, geminiano. É hora de você buscar ouvir mais antes de agir.

Câncer: tenha senso de prioridade, canceriano. É hora de você investir o seu tempo e a sua atenção no que realmente vale a pena.

Leão: seja discreto para agir com mais assertividade, leonino. É importante usar a sua intuição de maneira bem estratégica.

Virgem: cuide do seu bem-estar de forma ampla, virginiano. É preciso estar conectado com a sua essência, procurando também manter a mente descansada.

Libra: esteja aberto às pessoas e aos diferentes meios sociais, libriano. É hora de fazer contatos e estar com as amizades e companhias certas.





Escorpião: invista na sua carreira, planos e projetos de longo prazo, escorpiano. É preciso olhar para o futuro, mas também fazer tudo com mais calma e disciplina.

Sagitário: seja flexível e evite ideias muito duras, sagitariano. É preciso investir no diálogo e estar aberto a novos aprendizados..

Capricórnio: vire páginas sem medo, mas não deixe de dividir decisões difíceis junto com quem você confia, capricorniano. É hora de você saber agir em conjunto.

Aquário: dialogue para negociar, aquariano. O céu pede mais diplomacia e tato para lidar com as pessoas e, assim, conseguir o que você quer.

Peixes: concentre-se, pisciano. O dia pode começar bastante atribulado, mas é preciso ter foco para dar conta de tudo sem se desgastar.

