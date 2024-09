Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda-feira, 16

Virginia Gaia 16/09/2024 - 0:13 Para compartilhar:

A semana está só começando e, nesta segunda-feira, dia 16, muita coisa faz com que o astral entre em clima de preparação para grandes viradas. A Lua Crescente ingressa no signo de Peixes e já é véspera do Eclipse Lunar Parcial, que acontece nesta terça-feira, dia 17. Com tudo isso, não há como negar: a magia está no ar!

Mas não espere efeitos especiais como se vê nos filmes. Longe da tecnologia ilusionista de Hollywood e dos elementos animados de Harry Potter, a magia se faz presente nos detalhes. É para notar as pessoas à sua volta, os contatos e as histórias que se entrelaçam. Ao observar as sutilezas, também fica mais fácil olhar para si mesmo e interagir com o universo, munido de sexto sentido e de alguma dose de fé.

Não adianta esperar as coisas acontecerem como um passe de mágica. Pois o que está em pauta não é aquela versão estereotipada dos contos de fadas. Sem varinhas e sem grande estardalhaço, fazer magia significa exercer os próprios desejos, em harmonia com o entorno. “Magia é a arte de causar mudança de acordo com o Vontade” – essa é a definição dada pelo inglês Aleister Crowley, um dos mais famosos e também controversos magos da história.

Quando escrevia “Vontade”, com letra maiúscula, Crowley se referia ao que chamou de “Verdadeira Vontade”, um conceito bastante parecido com o que Sigmund Freud definiu como libido. É claro que entre o mago e o pai da psicanálise existe uma enorme distância teórica, mas o fato é que, para quem se aprofunda nos estudos ocultistas, fica cada vez mais claro o papel da saúde mental para que qualquer bruxaria seja benéfica e realizadora.

E é nessa direção que a aura mística desses dias caminha. Então, aproveite o melhor do Sol virginiano, sendo prático e observador, e também da Lua Cheia pisciana, usando a intuição de forma produtiva. Em contagem regressiva para eclipsar o astro-rei, a rainha da noite lembra que não há caminho de luz para quem está perdido dentro de si.

Então, diante dos mistérios da vida, exerça o seu livre arbítrio com mais consciência. A vida é feita de escolhas e, para cada uma delas, é fundamental agir com inteligência e equilíbrio!

Observe: já praticamente toda iluminada, a Lua Crescente que já é quase Lua Cheia estará ao Leste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite estará também alinhada a Fomalhaut, a estrela Alpha da Constelação de Pisces Austrinus (“O Peixe do Sul”). Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural também se aproximará gradualmente de Saturno, também nas dependências do conjunto estelar dedicado ao mítico aguadeiro.

Áries: cuidado com a ansiedade, ariano. Procure manter o seu humor em alta e cuide da sua saúde em um sentido amplo.

Touro: é hora de desenvolver paciência com as pessoas, taurino. Use o seu senso de observação apurado para saber com quem está lidando.

Gêmeos: a semana começa carregada de energia para o trabalho, geminiano. Invista na sua carreira e planeje-se para o futuro.

Câncer: é hora de buscar a motivação dentro de você, canceriano. Mesmo que o dia não esteja fácil, mantenha o otimismo em alta.

Leão: procure honrar os seus compromissos e repare quem faz o mesmo com você, leonino. O céu pede parcerias mais fiéis.

Virgem: aproveite o dia para fazer contatos e buscar as pessoas que mais combinam com você, virginiano. É hora de se expressar e também de se posicionar.

Libra: organize a agenda para dar conta de tudo, libriano. É hora de ser prático, mas sem abrir mão do seu conforto.

Escorpião: seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, escorpiano. O céu pede mais ação direcionada e produtiva.

Sagitário: preserve o seu bem-estar interno, sagitariano. Em meio à correria do dia a dia, não abra mão da sua intimidade.

Capricórnio: organize a sua mente, capricorniano. É fundamental que você tenha mais clareza sobre o que quer e onde pretende chegar.

Aquário: saiba o que é prioridade e evite querer fazer tudo ao mesmo tempo, aquariano. O momento pede mais investimento no que pode dar retorno.

Peixes: cuide de você, mesmo que a semana comece agitada, pisciano. É preciso dar atenção às suas necessidades emocionais para dar passos mais certeiros.