Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda, 5

Virginia Gaia 04/08/2024 - 23:58 Para compartilhar:

Imagine um dia sob o brilho e a nobreza do Sol no signo do qual é regente, Leão, mas com tantas influências virginianas que somente os mais simples de coração, tal e qual o signo de Virgem, encontrarão destaque? Pois é assim que esta segunda-feira, dia 5, amanhece.

O combo dos acontecimentos relacionados ao simbolismo virginiano é grande. Primeiro, o planeta Vênus, patrono dos relacionamentos e dos valores materiais, ingressa neste signo Mutável do elemento Terra. Depois, Mercúrio, o planeta regente de Virgem e que atualmente está em seu domicílio zodiacal, muda a direção aparente no céu , ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre. Depois, mais à tarde, será a vez da Lua Nova ingressar nesses territórios zodiacais dedicados à colheita e à seleção dos melhores frutos.

Diz-se popularmente que, se você quer algo bem feito, então peça a um virginiano. Só que, neste primeiro dia útil da semana, é como se o céu quisesse que todo mundo despertasse o simbolismo do signo de Virgem com toda a força. Então, xô procrastinação e mãos à obra! Muito mais do que limpar gavetas e organizar arquivos, é hora de exercer aquele saudável senso crítico para detectar até as menores falhas.

Aliás, se alguma atividade ou processo não estiver funcionando bem, o momento pede revisão, acerto e implementação de melhorias. E não pense que isso se aplica somente ao trabalho e às atividades cotidianas, pois Vênus está brilhando no signo da moça coletora para lembrar que quem planta, colhe! Então, pergunte-se: o que você vem semeando nas suas relações? Lembre-se de que é impossível obter resultados diferentes recorrendo sempre às mesmas fórmulas.

Dessa forma, fica mais fácil estar junto a quem entende que não há nada mais grandioso e reluzente do que fazer o simples, em conjunto e de forma aprimorada. Então, comece a semana amando! Ame ser você e, com isso, coopere com o melhor que você pode oferecer. Se todo mundo pensar dessa forma, teremos uma sociedade não somente mais cooperativa, mas especialmente mais produtiva, saudável e prazerosa!

Observe: ainda bem pouco iluminada, dada a proximidade ao Sol, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Ao lado dos planetas Mercúrio e Vênus, a rainha da noite terá menos de 5% do corpo iluminado, ficando visível até pouco antes das 19h, em meio à Constelação de Leão e próxima a Regulus, a estrela Alfa que marca o coração do mítico felino estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: mantenha o foco nas pequenas coisas e procure ser produtivo, ariano. Só não vale acabar sucumbindo à ansiedade.

Touro: aproveite o carisma e o poder de persuasão em alta para colocar seus sonhos em prática, taurino. Seja mais você e conquiste espaço.

Gêmeos: cuide do seu universo interno, geminiano. É hora de você dar mais atenção à sua família e às pessoas que estão na sua intimidade.

Câncer: cuidado com a possibilidade de dispersão, canceriano. é preciso evitar o excesso de atividade e de pensamento.

Leão: é hora de apostar as suas fichas no que é realmente promissor, leonino. Seja prático e econômico.

Virgem: o dia favorece a iniciativa e pede mais ação, virginiano. Só tenha cuidado para não acabar pecando pelo preciosismo.

Libra: olhe para dentro, libriano. É preciso desenvolver a sua intuição e cuidar da sua espiritualidade.

Escorpião: esteja junto a quem realmente vale a pena, escorpiano. O astral pede para você pensar no futuro, mas tomar cuidado para não se expor demais.

Sagitário: planeje-se, sagitariano. É hora de conquistar as coisas, mas também de ser cauteloso e saber lidar com as pessoas.

Capricórnio: esteja aberto às novas ideias e possibilidades de crescimento, capricorniano. É preciso saber ouvir e dialogar para se desenvolver.

Aquário: procure vencer os medos e, com isso, alcançar novos espaços, aquariano. Cerque-se das pessoas certas para obter apoio.

Peixes: o astral pede mais conversas e acordos produtivos, pisciano. Diga o que está sentindo e, assim, estabeleça bons acordos.