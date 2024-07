Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda, 22

Virginia Gaia 21/07/2024 - 23:54 Para compartilhar:

É fato incontestável: na Terra, o Sol nasce igual para todos, um dia após o outro. Contudo, nesta segunda-feira, dia 22, o astro-rei aponta no horizonte Leste mais reluzente, cheio de si e muito orgulhoso de ter um planeta orbitando em volta dele, cheio de vida para endeusá-lo. Isso acontece porque a estrela central do Sistema Solar deixa o signo de Câncer, onde esteve no último mês, para adentrar nos domínios do signo de Leão, no qual se sente em casa.

Marcando o ápice do verão, no Hemisfério Norte, e também o ponto máximo do inverno, no Hemisfério Sul, o território celeste dedicado ao simbolismo leonino traduz o domicílio solar. Na metafísica astrológica, diz-se que um astro está domiciliado quando passa por um signo e, nele, manifesta suas características simbólicas com a intensidade máxima.

Na antiga Grécia, celeiro cultural da astrologia ocidental, os dias quentes do verão traduziam a sua afinidade com as características solares. Então, essa era a área do zodíaco na qual o Sol estava onipotente e onipresente, aquecendo a todos, sem distinção. Por outro lado, a sensualidade e a criatividade elevadas nos domínios leoninos derivam de uma referência histórica ainda mais antiga, pois remetem à Suméria, o berço da civilização.

Nessa região geográfica, diversos registros arqueológicos dão conta do culto de uma imagem feminina que montava um leão. Assim, na raiz cultural do simbolismo da Constelação de Leão, há uma referência feminina que antecede o mito grego que posteriormente ganhou popularidade pelos escritos do famoso astrônomo, matemático e astrólogo Cláudio Ptolomeu. Na versão grega, o felino celeste representa o Leão de Neméia, uma das tarefas mais árduas para o grande herói representado na Constelação de Hércules.

Seja como for, essa imagem feminina que domina a fera aparece no Arcano XI do Tarô , chamado de “A Força”. Ilustrado com uma figura feminina que parece dominar o rei dos animais com destreza, essa carta foi relacionada pelos antigos estudiosos da Cabala ao signo de Leão.

E é assim, com influências femininas e também masculinas, que receber o Sol neste primeiro dia útil da semana ajuda a aquecer os corações. Munido com a coragem, a beleza e a nobreza dessas feras tão encantadoras, o céu parece perguntar a todos, indiscriminadamente: o que você quer ser?

Então, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. A frase anterior é uma citação famosa da pensadora fundamental ao feminismo, Simone de Beauvoir, mas cai como uma luva para definir o astral do dia. Seja homem ou mulher, viva o leão que existe dentro de você!

Observe: ainda quase completamente iluminada, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco depois das 19h. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até o amanhecer da terça-feira, dia 23. Nesse meio tempo, a rainha da noite também ficará alinhada a Sadalsuud, a estrela Beta da Constelação de Aquário.

Áries: é hora de seguir em frente, ariano. A sua dificuldade talvez seja apenas a de manter o foco, já que você está com a mente acelerada.

Touro: faça planos concretos para o futuro, taurino. É fundamental que você tenha metas e objetivos bem traçados.

Gêmeos: cresça sabendo ouvir as pessoas à sua volta, geminiano. É preciso trocar experiências para agregar conhecimento.

Câncer: você está profundo, canceriano. Aproveite para prestar atenção no seu entorno e perceber quem realmente merece a sua atenção.

Leão: o Sol ingressa no seu signo, leonino. Aproveite para refletir sobre o último ano, já planejando como você pretende comemorar a chegada do período do seu aniversário.

Virgem: mantenha o foco no dia a dia, virginiano. O céu promete muita produtividade e reforça a sua necessidade de dedicação cotidiana.

Libra: expresse-se com tudo, libriano. O céu favorece o exercício da sua criatividade, também ajudando você a seguir em frente.

Escorpião: concentre-se nas suas necessidades pessoais, escorpiano. É fundamental que você consiga se conectar internamente.

Sagitário: fale o que é necessário, mas meça as suas palavras, sagitariano. Lembre-se que falar demais pode colocar muita coisa em risco.

Capricórnio: faça as apostas certas, capricorniano. O astral precisa de mais atenção e dedicação nos seus objetivos.

Aquário: use a sua intuição para seguir em frente, aquariano. Não é hora de procrastinar e nem de ficar parado.

Peixes: dê atenção à sua saúde em um nível amplo, pisciano. O momento pede mais dedicação às suas questões psíquicas.