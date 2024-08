Confira o horóscopo para todos os signos nesta segunda, 12

Virginia Gaia 12/08/2024 - 0:06 Para compartilhar:

Já que a semana está repleta de formações celestes importantes, então esta segunda-feira, dia 12, não poderia ser diferente, não é mesmo? Dessa maneira, o primeiro dia útil chega sem deixar qualquer espaço para a moleza. É preciso mesmo encarar os desafios diários com vontade para começar com o pé direito!

No céu, a Lua Crescente dá o ar da graça e ainda avança pelo signo de Escorpião, formando um harmônico trígono – um ângulo de 120° – com o poderoso e sistemático planeta Saturno, no signo de Peixes. Enquanto isso, o planeta Marte está cada vez mais próximo do grandioso Júpiter, tornando os ânimos gerais cada vez mais acirrados.

Por isso, o dia pode tender ao exagero ou ao excesso de cobranças. E isso vale tanto para as demandas externas quanto para aquelas que vêm da voz interna daqueles que adoram exigir demais de si mesmos. Então, a regra de ouro é a de lembrar que assumir responsabilidade pelas coisas, algo tão saturnino, é fundamental, mas isso não pode significar um peso congelante! Afinal, de frio, já basta o climinha desses dias, não é mesmo?

Porque, se tem uma coisa muito verdadeira no mundo é que, enquanto existe gente que não tem a capacidade de se responsabilizar por nada, há também quem acaba se sentindo culpado por tudo. Na maior parte dos casos, são justamente aqueles com maiores habilidades para resolver problemas de maneira produtiva que acabam se tornando responsáveis por tudo e por todos.

Nesse contexto, surgem os que pouco fazem, mas que adoram dar ordens ou apontar defeitos no trabalho alheio. Por isso, todo mundo precisa ter cuidado para não acabar ocupando a posição daquele que muito faz, mas pouco é reconhecido. Dessa maneira, o astral requer mais consciência sobre riscos assumidos, seja para quem gosta de deixar tudo para os outros ou para quem acaba tomando tudo para si.

No fim, a lição que fica é a de que tudo é uma questão de equilíbrio e, sobretudo, de justiça. Pois quem se responsabiliza sempre é, ao final de tudo, aquele que também sabe cuidar melhor das pessoas!

Observe: na primeira noite como Lua Crescente, o nosso satélite natural terá pouco mais de 50% de iluminação, estando próximo ao ponto mais alto do céu, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Libra, ficando visível até depois da meia-noite da terça-feira, dia 13. Nesse meio tempo, a Lua também ficará alinhada a Marsick, a estrela Kappa da Constelação de Hércules.

Áries: faça tudo com bastante atenção, mas evite o excesso de autocobrança, ariano. O céu pede mais equilíbrio.

Touro: pense no futuro, taurino. O astral pede mais planejamento em conjunto e um olhar mais firme para os negócios.

Gêmeos: procure contemplar diferentes visões sobre um mesmo ponto de vista, geminiano. O dia favorece a flexibilidade e o aprendizado em equipe.

Câncer: seja firme em relação aos seus ideias e propósitos, canceriano. É preciso seguir em frente, sabendo aproveitar bem o caminho.

Leão: cuide de você e da sua intimidade, leonino. É sempre fundamental que você dê atenção ao seu espaço interno.

Virgem: ouça mais e fale menos, virginiano. O momento pede que você consiga perceber melhor o entorno antes de expor.

Libra: tenha senso de prioridade, libriano. É preciso saber o que precisa vir antes para, então, agir de forma mais calculada.

Escorpião: invista no seu bem-estar e comece a semana cheio de energia, escorpiano. É hora de cuidar de você e agir em direção ao que você quer.

Sagitário: vá com calma, sagitariano. Você está sensível e cheio de energia, mas precisa manter a serenidade para direcionar tudo isso de maneira produtiva.

Capricórnio: pense no futuro, capricorniano. O dia favorece o investimentos nos seus planos e contatos que possam ajudar você a chegar lá.

Aquário: exerça a sua liderança de forma sábia, aquariano. É preciso saber quais são as prioridades e cercar-se das pessoas certas.

Peixes: amplie horizontes, pisciano. Veja onde você quer chegar e busque acumular conhecimento que viabilize esse crescimento.