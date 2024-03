Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira, dia 7

Virginia Gaia 06/03/2024 - 22:37 Para compartilhar:

A fase de Lua Minguante se aprofunda e esta quinta-feira, dia 7, tem a rainha da noite ainda mais reflexiva, engatando uma tensão com Júpiter, o regente da fé, na astrologia, que também é o planeta patrono do penúltimo dia útil da semana. Assim, o astral aponta caminhos e ajuda quem precisa calibrar a intuição com a razão.

Avançando pelo futurista e científico signo de Aquário, a patrona das marés parece querer desafiar o gigante gasoso. Considerado o patrono da liderança, Júpiter é sinônimo, na metafísica astrológica, de sabedoria. Sabe aquela habilidade quase inexplicável para guiar pessoas e arrastar multidões? Pois é, esse planeta tão brilhante no céu é rei do carisma.

A atribuição simbólica dada a esse notável planeta é bastante coerente. Como corpo celeste mais brilhante a cruzar o céu de Leste a Oeste, Júpiter é mesmo especial. Mais cintilante e belo do que ele, entre os planetas, só há Vênus, mas esse vizinho da Terra, dada a sua proximidade ao Sol, só pode ser visto próximo ao horizonte, pouco antes do amanhecer ou logo após o ocaso solar. Então, não tem para ninguém: Júpiter é o mais brilhante entre os que cintilam a noite toda.

É por isso que sempre foi relacionado à nobreza: o rei dos planetas do Sistema Solar. Nos tempos do império greco-romano, dizia-se que o deus dos deuses também era responsável por gerar os raios e grandes tempestades quando estava mal humorado. Por isso, ele conduzia com pulso firme as decisões do alto do Monte Olimpo, onde também viviam suas paixões e aventuras amorosas.

Hoje, pelo olhar da ciência, conhecemos o poder de Júpiter de forma mais racional. Dada a sua massa descomunal, que representa mais de duas vezes e meia a soma da massa de todos os demais planetas do Sistema Solar, ele tem papel fundamental para desviar objetos espaciais que possam se chocar com a Terra. Mas esse nosso protetor está longe de ser calmo: sua atmosfera também é palco para as tempestades mais violentas já observadas na história.

E é com esse contexto astral que o dia lembra que é sempre saudável questionar o que e em quem acreditamos. O poder seduz, mas é preciso ter olhar crítico em relação aos que nos guiam e também nos protegem. Vale para a política, para a religião e até em estruturas sociais mais próximas, como nas empresas. Confie e siga os mais sábios, mas não ignore a sabedoria que vem da sua intuitiva e minuciosa observação dos detalhes.

Observe: com pouco menos de 10% de iluminação, a Lua Minguante chegará tarde ao céu, ascendendo ao Leste por volta das 4h da manhã da sexta-feira, dia 8. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite estará ao lado dos planetas Marte e Vênus, ficando também na mesma longitude de Sualocin, a estrela Alfa da Constelação de Delphinus (“O Golfinho”).

Áries: pense no futuro e aja com coerência, ariano. É preciso saber lidar com as pessoas para construir relações sólidas.

Touro: esteja consciente dos seus passos e abra espaço na crescer, taurino. É importante ser precavido no que tange a sua carreira.

Gêmeos: seja consciente e não deixe de verificar as informações que recebe, geminiano. É preciso ouvir a voz da sabedoria.

Câncer: saiba selecionar o que vale a pena ouvir e o que não, canceriano. É importante saber lidar com opiniões externas.

Leão: troque com as pessoas, leonino. É preciso conversar e ser empático, conciliando diferenças.

Virgem: procure equilibrar compromissos e uma vida íntima mais proveitosa, virginiano. É importante cuidar de você.





Libra: esteja atento aos outros para poder se posicionar melhor, libriano. É sempre possível conciliar as suas necessidades com as dos outros.

Escorpião: seja mais discreto, escorpiano. É preciso entender o seu entorno e lidar melhor com as pessoas à sua volta.

Sagitário: procure ter clareza de ideias para poder se expressar melhor, sagitariano. Ouça mais e evite se expor demasiadamente.

Capricórnio: organize os seus recursos e valores, capricorniano. Ótimo momento para equilibrar as contas e cortar despesas.

Aquário: observe antes de agir, aquariano. É preciso perceber os detalhes nas entrelinhas para ser mais assertivo.

Peixes: procure dormir bem, pisciano. É necessário descansar a mente e estar preparado para a atuar com energia plana no dia a dia.

