Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira, dia 15

É o finalzinho da Lua Minguante, e o nosso satélite natural repete o seu ciclo mensal junto ao Sol. Nesta quinta-feira, dia 15, ao ingressar no signo de Gêmeos, a rainha da noite quer varrer os excessos de pensamentos e as palavras soltas ao vento. Assim, o céu pede mais foco e menos falatório, abrindo espaço mental para que a inspiração, depois, possa vir com tudo!

Daqui até a madrugada do próximo sábado, dia 17, para domingo, dia 18 – quando acontece a Lua Nova -, será dado o ápice da introspecção, da reflexão e da eliminação dos excessos. Algo típico do fim da Lua Minguante que, apesar de pedir para diminuir o ritmo, está longe de ser menos intensa. Aliás, muito pelo contrário.

Nos últimos dias que antecedem a Lua Nova, bem como os primeiros depois dela, é quando os oceanos, aqui na Terra, experimentam as marés mais altas. O mesmo acontece nos períodos próximos à Lua Cheia. Isso ocorre por conta da força da gravidade, que se acentua quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham. Esse ciclo, repetido regularmente desde que o nosso satélite foi formado, está no cerne da vida neste planeta a que chamamos de lar.

Embora o que tenha feito a vida emergir ainda seja um mistério para a ciência, sabe-se que as marés têm papel fundamental nesse processo. Até porque as formas mais rudimentares de vida, muito provavelmente, emergiram nas fontes hidrotermais que ficam submersas no fundo dos oceanos. Assim, quando interpretamos simbolicamente as altas nas marés, por meio da metafísica astrológica, é como se resgatássemos inteiramente, lá no inconsciente, esse processo de formação que está em nossa gênese.

E é assim que as marés altas, a pouco tempo de acontecer a Lua Nova no mental signo de Gêmeos, requerem menos ruído racional e mais sentimentos. É hora de seguir os instintos e lembrar que, lá no fundo da alma, ainda somos muito mais irracionais do que seres dotados de razão.

Nesta quinta-feira, mergulhe em si mesmo e evite o falatório mental. É preciso, antes de qualquer coisa, sentir!

Observe: já pouco iluminada e bem difícil de ser visualizada no céu, a Lua Minguante ascende, ao Leste, depois das 5h da manhã da sexta-feira, dia 16. Nas dependências da Constelação de Touro, o nosso satélite natural estará próximo do aglomerado das Plêiades (Messier 45) e também do planeta Mercúrio, sendo logo depois encoberto pelo brilho do Sol nascente.

Áries: lembre-se, ariano, que muitas vezes é melhor fazer o mínimo bem feito do que querer abraçar tudo de uma vez. Mantenha o foco.

Touro: corte gastos desnecessários e evite assumir novas despesas, taurino. É necessário concentrar esforços e valores no que for essencial.

Gêmeos: o astral está mais introspectivo para você, geminiano. Esteja preparado às mudanças de hábitos.

Câncer: olhe para dentro e use bem a intuição, canceriano. É importante que você preste atenção nos seus sonhos e nas sincronicidades.

Leão: evite falar demais, leonino. O momento pede para você investir nas suas relações sociais sem, no entanto, dar espaço para falas desnecessárias.

Virgem: planeje-se, virginiano. Lembre-se de que é hora de pensar no futuro, mas fazer com calma.





Libra: reveja pontos de vista antes de teimar com opiniões ultrapassadas, libriano. É preciso entender onde você quer chegar, honrando os seus valores.

Escorpião: você está cheio de profundidade, escorpiano. Vire páginas sem medo, mas não sem refletir sobre os seus passos.

Sagitário: saiba comunicar-se para agir com diplomacia, sagitariano. O céu pede discrição e compreensão.

Capricórnio: é hora de se concentrar para fazer o dia ser bem produtivo, capricorniano. É fundamental que você cuide das suas coisas com esmero.

Aquário: renove-se, aquariano. É preciso encontrar novas soluções para antigos problemas, investindo no que for, de fato, prioridade.

Peixes: dê atenção à sua intimidade e também à vida doméstica, pisciano. O momento pede mais sensibilidade.

