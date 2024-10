Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira, 10

Virginia Gaia 10/10/2024 - 1:54 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, dia 10, a Lua Crescente chega mais dramática do que nunca! Se faltava alguma desculpa para você se jogar de cabeça em algum projeto importante, a hora é agora. Especialmente no que tange ao universo do trabalho e da vida profissional, o céu pede mais envolvimento com o que se faz e também com as pessoas à sua volta.

Por isso, não adianta fingir dedicação somente para constar. Estar de corpo presente, mas com a mente em outro lugar, não vai funcionar. Então, é importante encontrar um significado mais profundo para a direção que a vida está tomando. Caso contrário, o que resta é buscar refúgio no colo de alguém que entenda essas dores.

No céu, a rainha da noite avança pelo signo de Capricórnio, em harmonia com Vênus e Saturno, mas em tensão com Marte. Então, é como se a base das coisas estivesse mais nos relacionamentos e menos na ansiedade por terminar alguma tarefa. Aliás, nessa tensão com o planeta vermelho, que atualmente avança pelas águas do signo de Câncer, a Lua pode desafiar o bom humor e até incentivar algumas respostas mais ríspidas e impensadas.

Por isso, é importante saber estabelecer relações sólidas, mesmo que o outro seja somente um colega de trabalho. E, como em tudo na vida, se envolver de forma saudável. É claro que tudo precisa também ter limites e Saturno marca presença no contexto astrológico para justamente lembrar que amor e dedicação à carreira também devem ser vivenciados sem excessos.

Então, abrace com entusiasmo os seus sonhos, mas esteja consciente de que é preciso saber dosar a energia em cada iniciativa. Porque, no fim de tudo, o trabalho precisa estar em harmonia com as demais áreas da vida.

Afinal, a felicidade é um estado plural!

Observe: com metade do corpo iluminado, a Lua Crescente estará bem alta no céu, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará alinhada a Rukbat, a estrela Alfa desse conjunto estelar. Visível até depois da 1h, da sexta-feira, dia 11, o nosso satélite natural se deslocará gradualmente até ficar abaixo do horizonte Oeste.

Áries: concentre-se nos seus afazeres no trabalho, ariano. Só tenha cuidado para não acabar se sentindo pressionado demais.

Touro: ouça mais a voz da experiência, taurino, O momento pede mais atenção às diversas visões sobre um mesmo tema.

Gêmeos: repare para além da superfície, geminiano. É fundamental que você consiga estar com quem realmente apoia as suas ideias.

Câncer: cuidado com a ansiedade, canceriano. O astral pede mais paciência na sua forma de lidar com os outros.

Leão: cuide da sua saúde e tenha cuidado para não se desgastar à toa, leonino. O céu pede mais calma e serenidade no dia a dia.

Virgem: seja mais você, virginiano. É preciso estar atento às suas prioridades para que você faça acontecer de forma leve.

Libra: cuidado para não exigir demais das pessoas, libriano. O céu pede mais atenção aos que estão mais próximos.

Escorpião: evite a dispersão e o excesso de atividades, escorpiano. É preciso estar mais consciente do que é fundamental para você.

Sagitário: cuide dos seus valores, sagitariano. É preciso evitar os excessos e ser estratégico com o seu tempo.

Capricórnio: use a intuição a seu favor, capricorniano. O céu pede mais ação e também mais sensibilidade.

Aquário: procure cuidar melhor do seu bem-estar e saúde mental, aquariano. É importante reconhecer os seus limites.

Peixes: evite os lugares e as pessoas que exigem muito, mas entregam pouco, pisciano. O astral pede associações mais produtivas.