Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, dia 9

Nesta quinta-feira, dia 9, o dia da semana dedicado historicamente ao planeta grande e misericordioso da astrologia, Júpiter, tem a Lua Nova amanhecendo no comunicacional signo de Gêmeos, flertando com o energético Marte. Atualmente no signo de Áries, o planeta vermelho está com tudo: pronto para agir e para brigar pelo possível e também pelo impossível.

Assim, o ciclo da nova Lunação de Touro, que teve início na quarta-feira, dia 8, ganha contornos mais claros e ativos. É hora de arregaçar as mangas, falar o que precisa ser dito e fazer acontecer. Contudo, é sempre bom ter em mente: se for para causar por aí, que seja ao menos por uma boa causa. Afinal, são tempos de inovação na ação social, coisa que a conjunção entre Júpiter e Urano vem esfregando na cara de todo mundo por meio do choque de realidade.

Por isso, é preciso também fazer mais do que falar. E agir antes de enrolar. Procrastinação? Bem, ela adora dar as caras, mas é preciso ser mais assertivo e objetivo. E tudo isso ainda fica melhor quando é feito com sinceridade e genuína vontade de ajudar. São tempos de investir nas coisas certas, de desapegar do supérfluo para se apegar ao fundamental.

O ciclo da Lunação taurina é o dos investimentos e da semeadura. Pois é dando que se recebe, mas não há dúvida que a colheita vem para aqueles que depositarem as suas sementes da melhor forma. E ainda é importante lembrar que, embora siga avançando pelos territórios arianos, o planeta guerreiro ainda está desfazendo, aos poucos, da conjunção que fez com o todo poderoso, místico e compassivo Netuno, nas águas piscianas.

Então, se for para ir para o campo de guerra, que seja por uma causa humanitária ou que beneficie o máximo de pessoas. Pois o que não dá é para sair brigando por pequenos feudos movidos por individualismo. O céu quer ação, mas evoca o espírito coletivo. Então, seja mais: faça pelo outro, pelos outros, pelo planeta. A vida é breve, mas o impacto que você deixa na vida de alguém dura muito mais que um instante qualquer.

Observe: a Lua Nova ainda está bem pouco iluminada, ficando visível por bem pouco tempo, a Oeste, depois do pôr do Sol. Praticamente alinhada a Aldebaran, a estrela Alfa da Constelação de Touro, a rainha da noite ficará visível até pouco antes das 19h, quando passará do horizonte visível.

Áries: foco é fundamental, ariano. Ainda que você esteja cheio de ideias, é preciso saber direcioná-las nas coisas certas.

Touro: é hora de colocar as coisas em prática, taurino. Semeie planos, mas seja mais assertivo nos seus investimentos.

Gêmeos: use a sensibilidade para interagir melhor com as pessoas, geminiano. O céu pede mais atenção às questões prioritárias.

Câncer: procure manter a mente descansada, canceriano. É preciso cuidar do seu bem estar, preservando ciclos de sono.

Leão: valorize as pessoas com quem você pode contar, leonino. As relações sólidas são sempre as mais importantes.

Virgem: seja ambicioso, mas construa com prudência, virginiano. É fundamental que você busque crescer com consistência.

Libra: é hora de compartilhar e de aprender de forma bem constituída, libriano. Invista em conhecimento e nos temas intelectuais.

Escorpião: vire páginas sem medo, escorpiano. É hora de você saber deixar para trás o que não serve mais e investir no que está por vir.

Sagitário: dialogue, sagitariano. É fundamental que você faça parcerias ricas e inovadoras para poder crescer em conjunto.

Capricórnio: a sua rotina precisa ser direcionada, capricorniano. O céu pede mais ação e menos enrolação.

Aquário: seja criativo e conquiste o seu espaço, aquariano. Só tenha cuidado com possíveis exageros.

Peixes: concentre-se no seu bem-estar íntimo, pisciano. O céu pede mais cuidado com as questões familiares.