Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, dia 25

É Lua Cheia e, com ela, os ânimos se exaltam. A rainha da noite está felina, liberando toda a sua beleza para receber a luz solar ao máximo, no signo de Leão. Nesta quinta-feira, dia 25, o céu inspira a alma dos artistas, transbordando a espontaneidade, ao passo em que incentiva também o amor próprio com um toque de sedução.

Em São Paulo, capital, é feriado, já que a grande metrópole – uma das maiores do mundo – sopra velinhas para celebrar mais um aniversário. Então, que a festa seja mesmo boa, pois comemoração assim, sob uma Lua Cheia como essa, é privilégio para poucos. Confiante de que não há nada mais belo do que honrar a si mesmo, o nosso satélite natural brilhará para todos como símbolo do exercício pleno da individualidade, em meio à diversidade.

Quem não quer vencer na vida para garantir o seu lugar ao Sol? Como o astro-rei, em pleno espírito aquariano, está de mãos dadas com o sinistro Plutão, o astral não poderia estar mais audacioso. Então, é importante encontrar o ponto certo para manifestar o que se tem de mais poderoso dentro de si. Favorecendo também as grandes transformações, esse ápice lunar também abre espaço para as viradas de página que possam fazer emergir novas versões, sempre melhoradas, de cada indivíduo.

Contudo, a Lua Cheia também tem suas tensões. Ao formar um ângulo reto com o expansor Júpiter, no signo de Touro, ela também lembra que é preciso saber pavimentar o caminho para crescer de maneira concreta. E vai além: para encontrar o pleno desenvolvimento, é preciso ainda iluminar crenças cristalizadas que podem conduzir na direção errada.

A boa notícia é que, na mesma longitude – ou, alinhada, para usar uma palavra mais direta – do ápice lunar, estará Al Tarf. Marcando uma das patas do caranguejo representado na Constelação de Câncer, essa estrela de brilho suave e amarelado marca uma das extremidades desse conjunto estelar, ficando na divisa com a Constelação do Cão Menor, a Constelação de Hidra e também a Constelação de Gêmeos. Por conta disso, ela recebeu o nome que, em tradução livre, significa “O Fim”, carregando o simbolismo dos sentimentos que precisam ser transformados e renovados.

Dessa maneira, o céu quer mais autenticidade e menos enrolação. Mais verdade e menos intimidação. E o que é melhor: junto com quem respeita as dores e alegrias de ser quem se é. Então, esteja você descansando, em pleno feriado municipal, ou em mais um dia normal de trabalho, não deixe de honrar o que há de melhor, lá no fundo da alma. Só se realiza aquele que consegue florescer com toda a sua essência!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite ficará visível até ser ocultada pela luz solar, ao amanhecer da sexta-feira, dia 26. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Azmidiske, a estrela Xi da Constelação de Puppis (“A Popa”).

Áries: divirta-se, ariano. Você está cheio de energia e também mais sedutor do que nunca, então aproveite.

Touro: cuide da sua intimidade e dê atenção especial para as pessoa mais próximas, taurino. O céu pede para que você encontre prazer na sua mirada interior.

Gêmeos: com a mente acelerada, você precisa conseguir se concentrar no que é essencial, geminiano. Cuidado com excessos e distrações.

Câncer: eleja prioridades e mantenha o foco, canceriano. Aliás, evite gastar demais, divertindo-se com pouco.

Leão: use a sua intuição para planejar os seus passos e fazer as coisas em parceria, leonino. É hora de você estar em boa companhia.

Virgem: cuide da sua saúde em um nível amplo, virginiano. O céu pede tranquilidade e atenção à espiritualidade.





Libra: esteja com quem vale a pena, libriano. É preciso ser mais seletivo e estar mais atento às suas amizades.

Escorpião: planeje-se, escorpiano. O astral promete crescimento e muitas possibilidades para você se conhecer melhor.

Sagitário: aprenda com as pessoas à sua volta, sagitariano. É hora de vencer crenças limitantes e libertar-se de amarras mentais.

Capricórnio: você está cheio de profundidade, capricorniano. Não deixe de olhar para dentro ao mesmo tempo em que investe no futuro.

Aquário: dê atenção aos seus relacionamentos, aquariano. É hora de exercer a empatia e também de perceber quem está ao seu lado.

Peixes: cuide melhor da sua saúde, pisciano. É importante que você consiga dar atenção à sua rotina.

