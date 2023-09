Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, dia 14

Nesta quinta-feira, dia 14, a Lua dá início a um novo ciclo que está no cerne de toda a nossa percepção do meio ambiente e também da conexão humana com o cosmos. Ao alinhar-se com o Sol, a partir da perspectiva terrestre, o nosso satélite natural dá espaço para a Lua Nova e, assim, tem início, mais uma vez, ao que se deu o nome de Lunação.

Desde os tempos mais remotos, a observação dos ciclos lunares permitiu ao ser humano organizar-se em torno de uma agenda agrícola, o que tornou possível, em última instância, o estabelecimento da vida em sociedade, baseada na contabilização e na gestão do tempo. Assim, o planejamento do plantio viabilizou a previsão do período adequado para a colheita. E isso pôde ser repetido todos os anos.

Mesmo com o adensamento urbano e distanciamento da vida rural, a Lua segue dominando as noites e a vida aqui na Terra. Também, pudera: somos resultado de um processo evolutivo que, de acordo com os últimos achados científicos, se originou na água. Então, a patrona das marés acaba sendo, de fato, uma mãe simbólica para tudo o que temos aqui nesse pálido ponto azul.

Do ponto de vista da metafísica astrológica, toda Lua Nova abre espaço para novidades em alguma área da vida. É hora de investir em algo novo! Em especial, a desses dias marca especialmente o simbolismo de Virgem, o signo da colheita. Assim, acontecendo oposta ao planeta Netuno, mas em harmonia com Plutão, Urano e Júpiter, ela tem um caráter realista, favorecendo tudo o que puder ser feito melhor e na prática.

Então, o céu pede mais atenção aos pontos nos quais é possível aplicar talentos, de maneira bem pragmática. E o que é mais interessante: ocorrendo também na mesma longitude de Denebola, a estrela Beta da Constelação de Leão, a Lua Nova revela quais itens ainda podem ser aprimorados para evitar as ameaças e aproveitar melhor as oportunidades.

Um lindo novo ciclo, repleto de bons frutos para você!

Observe: como está muito próxima ao Sol, em meio à Constelação de Leão, a Lua Nova ascende ao Leste ao amanhecer e cruza o céu em direção ao Oeste, ocultada pelo brilho do astro-rei. Dentre os planetas visíveis a olho nu, será possível ver Marte, próximo ao horizonte Oeste, na Constelação de Virgem, por alguns minutos, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Aquário, Saturno poderá ser visto até depois das 5h da manhã da sexta-feira, dia 15. Já o grandioso Júpiter ascende ao Leste por volta das 22h, nas dependências da Constelação de Áries, ficando visível até o amanhecer.

Áries: o dia pode ser corrido, mas é possível dar conta de tudo, desde que você invista no equilíbrio, ariano. Busque ponderação.

Touro: o dia pode ser bastante aprazível, se você souber administrar bem o seu tempo, taurino. O seu poder de persuasão está em alta, então aproveite.

Gêmeos: cuide da sua intimidade e até dos temas domésticos, geminiano. O momento pede um olhar mais atento para você.

Câncer: expresse-se, mas com cautela, canceriano. É importante que você ordene os seus pensamentos antes de falar.

Leão: o dia favorece o cuidado com as finanças, leonino. É importante que você cuide dos eus recursos de maneira realista e bem organizada.

Virgem: a Lua Nova no seu signo abre espaço para semear tudo o que você deseja para o seu novo ano pessoal, virginiano. Receba-a com otimismo e faça os seus votos.





Libra: procure descansar e dormir bem para manter a mente serena, libriano. O céu favorece os bons insights, então conecte-se com o todo.

Escorpião: pense no futuro, mas não deixe de olhar e de se concentrar no presente, escorpiano. É preciso eleger prioridades.

Sagitário: mostre o seu valor e faça tudo no capricho, sagitariano. O céu pede mais atenção e dedicação à sua carreira.

Capricórnio: abre-se a novos conteúdos e aprendizados, capricorniano. Aliás, esteja também disposto a ouvir as pessoas mais velhas e experientes.

Aquário: é hora de renovar-se, aquariano. Procure realizar junto às pessoas mais próximas e que sejam efetivamente parcerias.

Peixes: seja diplomático para chegar aos seus objetivos, pisciano. O céu favorece todo tipo de acordo e parceria.

