Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, dia 11 de abril

Que tal organizar pensamentos ou esclarecer mal entendidos? Pois é, o céu desta quinta-feira, dia 11, está propício para aqueles que quiserem entender mais a si mesmo e também aos outros. Só é preciso ter em mente que nem tudo é imediato e que, muitas vezes, é preciso rever o passado para acertar mais no futuro.

Isso acontece porque o planeta Mercúrio, regente da comunicação e do aprendizado que está atualmente em movimento retrógrado aparente no céu, chega ao aspecto exato de uma conjunção com o Sol. Como ambos estão no ativo e ansioso signo de Áries, o momento ajuda a tomar a iniciativa e falar o que precisa ser dito, desde que exista o máximo de cuidado com as palavras.

A expressão verbal, essa coisa que é mercurial por excelência, é limitada por princípio. Para quem se interessa, mesmo que só um pouquinho, pelos temas sutis da alma humana, é fácil observar que uma imagem vale mais que mil palavras. E que também as entrelinhas são frequentemente mais ricas que o que sai expresso pela fala. Então, é nesse sentido que o céu pede mais diálogo, mas ainda mais sensibilidade.

Dizem que para cada palavra proferida, há muitas outras que deveriam sair à boca. Mas falar é sempre algo difícil, até porque organizar pensamentos e traduzir sentimentos é tarefa que pode parecer fácil, mas na verdade não é. Por isso, vale então tentar se conectar com a Lua Nova, que, ingressando no signo de Gêmeos, fará bons aspectos com Plutão e também com Netuno, dois planetas que tocam em temas ocultos e inconscientes.

Sabe aquele olhar que diz tudo e que os tutores de pets conseguem identificar de longe em seus bichinhos? Então, esse tipo de instinto que favorece a comunicação não-verbal é fundamental para os momentos em que faltam expressões para traduzir sensações. E é nesse sentido que conviver com esses companheiros tão amados ajuda a aprimorar as habilidades emocionais e de relacionamento com exemplares da espécie humana.

Afinal, não existe nada mais esclarecedor do que um colinho aconchegante para dizer o quanto alguém é especial. E então nenhuma palavra será necessária.

Observe: com pouco mais de 10% a Lua Nova poderá ser vista por um curto período, depois do pôr do Sol. Na direção Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Touro, alinhada ao Aglomerado das Híades (Caldwell 41), aproximando-se também de Aldebaran, a estrela Alfa do conjunto estelar do mítico bovino. O nosso satélite natural ficará visível até aproximadamente às 20h.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente .

Áries: seja claro e objetivo com as palavras, mas evite ser rude com as pessoas, ariano. É importante ser empático na sua comunicação.

Touro: é hora de ter foco e pensar no futuro, taurino. Organize as suas finanças e planeje os seus recursos.

Gêmeos: use a sensibilidade para perceber a melhor maneira de interagir com as pessoas, geminiano. O astral pede mais troca subjetiva.

Câncer: procure manter a mente serena, canceriano. É hora de você cuidar do seu bem-estar em um sentido amplo.

Leão: esteja junto às pessoas que realmente valem a pena, mas tenha cuidado com o excesso de exposição, leonino. É hora de você cultivar a cumplicidade.

Virgem: seja assertivo, mas sem ser bruto, virginiano. O céu pede mais planejamento e exercício saudável da sua capacidade de liderança.

Libra: é hora de fazer boas alianças, libriano. Esclareça situações, sendo justo e transparente na sua comunicação.

Escorpião: o dia promete reviravoltas, escorpiano. Esteja preparado para agir com firmeza e responsabilidade.

Sagitário: é hora de fazer boas alianças, sagitariano. Retome contatos, esclareça situações e seja transparente na sua comunicação.

Capricórnio: organize a sua rotina, capricorniano. É preciso dar conta de tudo o que precisa ser feito, mas sem afobação.

Aquário: seja espontâneo, mas cuidado para não exagerar na dose, aquariano. É fundamental que você esteja consciente da sua capacidade de transformar as coisas à sua volta.

Peixes: promova a aproximação das pessoas em casa e no ambiente familiar, sagitariano. Aliás, procure estreitar a intimidade com quem merece.