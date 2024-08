Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, 8

Virginia Gaia 07/08/2024 - 22:23 Para compartilhar:

Se alguém ainda tem alguma dúvida de que os relacionamentos são parte fundamental da vida, então é bom dar mais atenção às pessoas, pois o céu desta quinta-feira, dia 8, está para lá de sociável. Mas, mais do que interagir, é preciso ser empático, bom ouvinte e, claro, também saber pontuar bem suas necessidades íntimas.

A Lua Nova ingressa feliz da vida, logo pela manhã, no signo de Libra. Nos domínios da balança, a rainha da noite embala as trocas justas e as interações equilibradas. Junto a essa movimentação lunar, o céu terá também um encontro daqueles: o relacional planeta Vênus abraça o revisionista Mercúrio retrógrado , no signo de Virgem. Então, sabe aquelas oportunidades únicas para rever pessoas ou passar temas do passado à limpo?

Será um tal de “oi, sumida” e “oi sumido” que o astral promete mesmo fortes emoções! Claro que isso envolve também os encontros de trabalho e as reuniões profissionais, mas todo mundo sabe que os temas do coração sempre batem mais forte, né? Bem, seja lá como for, é sempre bom ter em mente que, se reapareceu, é porque um dia decidiu ir e, com isso, deve surgir a pergunta: será que qualquer retorno vale a pena?

Há quem diga que figurinha repetida não completa álbum, mas há também quem conteste esse dito popular. Contudo, antes de recorrer a frases de efeito ou fórmulas prontas, é preciso analisar as reais motivações. Aquele que volta porque nunca esteve ausente de alguma maneira, sendo franco em todo esse processo, pode até ter crédito. Entretanto, o sujeito que brinca de borboletear na vida das pessoas, sem responsabilidade afetiva, precisa de uma abordagem diferente..

Afinal, as idas e vindas também são parte da experiência humana e todo mundo merece uma segunda chance, mas se isso deixou alguém ferido, é necessário rever as ações. Até porque, nesse contexto todo, o astral ainda conta com o Sol em Leão, o que enfatiza a necessidade do amor próprio, na dose certa. Sem mais e nem menos. Apenas o suficiente.

Que me desculpem os egos feridos e os perfis narcísicos, mas o amor próprio é fundamental!

Observe: com quase 20% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol. Nas dependências da Constelação de Virgem, a rainha da noite ficará visível até pouco depois das 21h. Ao lado de Zaniah, a estrela Eta da constelação da moça coletora, nosso satélite natural ficará também alinhado a Gienah, a estrela Gama da Constelação do Corvo.

Áries: dê atenção à sua rotina, mas procure fazer tudo em harmonia com as pessoas, ariano. Invista no diálogo.

Touro: cuide mais de você e procure trabalhar bem em equipe, taurino. Evite as conversas sem razão de ser.

Gêmeos: é hora de saber se posicionar de forma bem equilibrada, geminiano. Fale o que pensa, mas seja gentil.

Câncer: cuide do seu bem-estar íntimo, canceriano. É preciso ter harmonia em casa e com as pessoas mais próximas.

Leão: esteja atento às necessidades dos outros para saber se posicionar, leonino. O céu pede mais atenção à sua forma de interagir com o ambiente.

Virgem: invista o seu tempo no que realmente vale a pena, virginiano. É hora de você buscar novas formas de materializar os seus sonhos.

Libra: use a intuição para agir de maneira mais justa, libriano. O momento pede que você evite os excessos.

Escorpião: preste atenção no seu bem-estar mental e psíquico, escorpiano. É fundamental que você não se desgaste à toa.

Sagitário: é hora de estar com as pessoas que inspiram você a pensar no futuro, sagitariano. Só tenha cuidado para não ficar excessivamente ansioso.

Capricórnio: é hora de gerenciar as coisas à sua volta, capricorniano. É fundamental que você tenha mais autocontrole para ser mais diplomático.

Aquário: ouça mais a voz das pessoas que são mais experientes que você, aquariano. O momento pede mais atenção às suas crenças e valores pessoais.

Peixes: você está cheio de profundidade, pisciano. Esteja pronto para virar páginas e abrir mão de padrões que não acrescentam nada.