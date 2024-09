Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, 26

Virginia Gaia 26/09/2024 - 1:01 Para compartilhar:

Já que a Lua Minguante é poderosa, então mergulhe de cabeça! Parece muito? Pois não se assuste: o céu está mesmo para os corajosos e dispostos a se transformar! Então, nesta quinta-feira, dia 26, vale pegar carona no fato de que o dia da semana é historicamente dedicado ao grandioso Júpiter, para ir com fé ao encontro de si mesmo!

Já perdendo bastante iluminação, a rainha da noite avança ao longo do dia pelo signo de Câncer, mas ingressa nos domínios do signo de Leão. Nesse meio tempo, o mensageiro Mercúrio engata um harmônico trígono com o profundo Plutão, pouco antes de ingressar no signo de Libra. E é dessa maneira que o astral convida ao olhar criterioso para temas tabu e assuntos pouco óbvios.

Nada mal para este período entre eclipses, já em processo de preparação para o Eclipse Solar Anular, no próximo dia 2 de outubro, e na digestão do Eclipse Lunar Parcial, do último dia 17. Como esses eventos acontecem em pares, esse intervalo de cerca de 15 dias é crucial para revelar detalhes, ressuscitar temas mal resolvidos e apontar o que precisa ser revisto, transformado ou encerrado.

E é com esse clima que a geometria celeste gera reflexão e promete abrir espaço para muitas reviravoltas. Por isso, é preciso estar atento aos detalhes e não perder de vista os seus principais objetivos, em todas as áreas da vida. E, ao mesmo tempo, é preciso saber desapegar do que pode estar consumindo energia psíquica, sem que os frutos valham à pena.

Considerando o simbolismo dos corpos celestes envolvidos no par de eclipses, as atenções estão todas voltadas especialmente para o dia a dia das relações humanas, nos mais variados ambientes e grupos sociais. Então, nesses tempos de humores exaltados, é preciso saber mediar, ouvir e lidar com o diferente.

Entretanto, nada disso é viável sem que haja disposição interna e comprometimento pessoal com o autoconhecimento. Por isso, mesmo que a rotina atropele os pensamentos, não deixe de prestar atenção nos gestos de quem está à sua volta. O universo é feito de relações e de detalhes sutis dessas trocas valiosas da vida aqui na Terra!

Observe: com menos de 30% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao Leste por volta das 3h da manhã da sexta-feira, dia 27. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste na mesma longitude de Talitha, a estrela Iota da austral Constelação da Ursa Maior.

Áries: seja firme nas atitudes, mas tenha cuidado para não ser impositivo, ariano. É preciso saber pegar mais leve com as pessoas.

Touro: esteja atento às suas necessidades íntimas, taurino. É fundamental que você esteja junto às pessoas em quem confia.

Gêmeos: dê atenção aos detalhes, geminiano. É preciso entender bem as pessoas antes de falar demais.

Câncer: não perca tempo com o que não vale a pena, canceriano. É importante saber virar páginas para seguir em frente.

Leão: esteja atento às oportunidades, mas não tenha pressa, leonino. É preciso agir de forma estratégica.

Virgem: o dia traz profundidade para você, virginiano. É hora de olhar para dentro e se transformar.

Libra: saiba valorizar as pessoas certas, libriano. Não perca tempo com quem não sabe apoiar seus planos.

Escorpião: seja ambicioso e siga em frente, escorpiano. Só tome cuidado com a ansiedade, respirando fundo antes de decidir.

Sagitário: acredite no futuro, sagitariano. É preciso aprender sempre e estar aberto ao que está por vir.

Capricórnio: a sua intuição está aflorada, capricorniano. Só tenha cuidado para não se prender a detalhes desnecessários.

Aquário: ouça mais antes de se posicionar, aquariano. O dia pede mais empatia e ação em parceria.

Peixes: não deixe que a rotina corrida cause desgaste, pisciano. É preciso cuidar da sua vida prática com mais consciência.