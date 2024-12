Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, 26

Está aberta a contagem regressiva para o fim de 2024 e a chegada de 2025! No céu, a espera pela virada conta com astral introspectivo e muita profundidade. Achou que dava para mudar o ano-calendário sem fazer a lição de casa da autoavaliação? Bem, a dança dos planetas este ano não quer deixar barata essa despedida.

Com a Lua Minguante, tudo fica mais reflexivo. A fase mais sutil do ciclo lunar, chamado de Lunação, já traz naturalmente mais sensibilidade. Contudo, neste finalzinho de ano, o astral parece incentivar um mergulho ainda mais profundo nas sutilezas de cada habitante deste pequeno planeta rochoso ao qual chamamos de Terra. Com a rainha da noite minguando no signo de Escorpião, a faxina emocional está garantida!

Sim, dá para curtir o recesso e descansar para quem assim puder e quiser. Mas também é hora de eliminar o que está incomodando, sobrando ou, simplesmente, que não faz mais sentido. Afinal, as mudanças mais substanciais vêm sempre de dentro. Então, faça esse exercício prático: liste – mentalente ou até em um pequeno pedaço de papel – o que você quer mudar. E lembre-se que toda mudança exige algum tipo de fechamento de ciclo ou até de renúncia.

Sob esse contexto avesso a superficialidades, o patrono do pensamento, Mercúrio, engata uma tensa oposição com o regente da sabedoria, Júpiter. Transitando atualmente por Sagitário e Gêmeos, respectivamente, esses dois astros que compartilham entre si o simbolismo do aprendizado ajudam a identificar as lições que 2024 deixou para que os planos para 2025 possam ser traçados com mais clareza.

Achou pouco ou quer mais? Bem, vale lembrar que Júpiter e Saturno ainda estão formando um ângulo de 90° no céu, o que por si só já ajuda a formatar e reformatar os projetos futuros. E, para arrematar, a Lua Minguante escorpiana ainda engata um belo trígono com o gigante dos anéis, atualmente nas águas piscianas.

Pois é, esses dias que antecedem o Réveillon estão mesmo especiais. Então, aproveite!

Observe: com pouco mais de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega ao céu somente na madrugada da sexta-feira, dia 27. Ascendendo ao Leste depois das 2h da manhã, a rainha da noite estará em meio às estrelas da Constelação de Libra. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural se aproximará também da longitude de Unukalhai, a estrela Alpa da Constelação de Serpens.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente.

Áries: procure as pessoas com as quais você pode se abrir, ariano. O céu pede mais intensidade e profundidade nas suas relações.

Touro: seja cordial e diplomático, taurino. O momento pede ação em parceria e diaálogo aberto com as pessoas.

Gêmeos: organize a sua rotina e cuide da sua saúde, geminiano. O céu pede mais atenção ao que é básico e essencial para você.

Câncer: seja leve e criativo, canceriano. O céu pede mais dinamismo e cuidado com o que é fundamental para você.

Leão: preserve a sua intimidade e o seu bem-estar emocional, leonino. É hora de valorizar as pessoas mais próximas.

Virgem: troque ideias, converse e mantenha a mente aberta, virginiano. O céu pede mais trocas intelectuais.

Libra: organize os seus recursos e faça valer os seus desejos, libriano. O momento pede mais foco para as suas realizações.

Escorpião: tenha prioridades e saiba o que é mais importante nesse momento, escorpiano. O céu está cheio de sensibilidade para você.

Sagitário: olhe para dentro, sagitariano. Aproveite também esse momento para dormir melhor e cuidar da sua saúde em um nível amplo.

Capricórnio: pense no futuro, mas não perca o foco no que for mais imediato, capricorniano. é fundamental que você saiba onde quer chegar.

Aquário: planeje-se, aquariano. É hora de assumir responsabilidades e pensar no que você quer construir.

Peixes: você está sensível e reflexivo, pisciano. Aproveite para ouvir as pessoas à sua volta e reveja opiniões.