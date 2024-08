Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, 22

Virginia Gaia 22/08/2024 - 0:11 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, dia 22, quando o Sol estiver chegando quase ao seu ponto mais alto do céu, o astro-rei cruzará a linha imaginária que divide o signo de Leão e o signo de Virgem. A partir desse momento, será hora de saudar o período do ano dedicado ao simbolismo virginiano.

Na roda zodiacal, Virgem personifica a transição do verão para a primavera, no Hemisfério Norte, e do inverno para o outono, no Hemisfério Sul. No ciclo agrícola na região da Mesopotâmia e, posteriormente, na Grécia Antiga, essa era a época da colheita. Na divisão do trabalho desses primórdios da civilização, as responsáveis pela escolha dos melhores frutos eram as moças jovens.

Como reflexo desse simbolismo, surgiu a mítica moça coletora que está descrita na Constelação de Virgem. Por guardar essa origem tão ancestral quanto o próprio processo de sedentarização do ser humano, o conjunto estelar da moça coletora é dos mais versáteis, recebendo nomes de diferentes deidades entre sumérios, persas, caldeus, gregos, romanos e muitos povos que contribuíram para formar a matriz cultural na qual está calcada a astrologia ocidental.

Há pouco mais de cem anos, a apropriação da astrologia por correntes da psicologia que a atrelaram a traços de personalidade fez com que emergisse a ideia de que virginianos são criteriosos, perfeccionistas, atentos aos detalhes e preocupados com a saúde. Poucos anos depois, com o advento da internet e das redes sociais, a era dos memes de signos acabou reduzindo esse rico contexto cultural a estereótipos.

Contudo, é preciso ter em mente que, dada a ancestralidade dessa rica imagem de nutriz, o simbolismo virginiano está entre os mais arraigados na cultura e no inconsciente coletivo. Por isso, é preciso enaltecer o seu real significado, abrindo espaço para que cada um possa colher, dentro de si, o que tem de mais saudável e rico para servir ao mundo com maestria.

Dê boas-vindas ao Sol virginiano: começa agora o período mais frutífero para aqueles que dão valor à riqueza que existe nas menores coisas da vida. No fim, é esse conjunto de detalhes que torna a experiência, aqui na Terra, tão rara e especial!

Observe: com aproximadamente 80% de iluminação, a Lua Cheia surge ao Leste, por volta das 21h, ficando depois visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 23. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Peixes, alinhado-se a Alpheratz, a estrela Alfa da Constelação de Andrômeda.

Áries: cuidado com a impulsividade, ariano. Você está cheio de energia e com o magnetismo pessoal em alta, mas precisa saber direcionar isso para as coisas certas.

Touro: é hora de cuidar da sua saúde em um nível amplo, taurino. Cuide da sua saúde mental e psíquica.

Gêmeos: esteja junto às pessoas certas, geminiano. Aproveite para ver e rever gente interessante e fazer contatos.

Câncer: é hora de se planejar, mas sem se afobar, canceriano. Procure crescer de maneira bem estruturada.

Leão: procure aprender com as pessoas à sua volta, leonino. É sempre bom estar aberto para novas ideias.

Virgem: receba o Sol no seu signo, estando aberto às mudanças, virginiano Aproveite para já pensar desde já o que você quer para o novo ciclo.

Libra: saiba dialogar para estabelecer laços interessantes, libriano. O momento pede mais atenção com as pessoas.

Escorpião: mantenha o foco para ter um dia bastante produtivo, escorpiano. O céu pede mais cuidado com as suas questões práticas.

Sagitário: seja criativo, sagitariano. O momento pede mais atenção aos seus talentos naturais e à sua capacidade para resolver questões complexas.

Capricórnio: é hora de dar mais atenção à sua vida íntima, capricorniano. O céu pede para você cuidar da sua casa e também da família.

Aquário: preste atenção às suas palavras e evite falar demais, aquariano. O astral pede mais atenção ao entorno.

Peixes: é hora de eleger prioridades e cuidar dos seus recursos materiais, pisciano. Não desperdice também o seu tempo.