Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, 19

Você já sabe quais os próximos passos para chegar aos seus planos mais ambiciosos? Aliás, já conseguiu processar direito e ter certeza sobre quais serão suas prioridades para o último trimestre de 2024, que está prestes a começar? Nesta quinta-feira, dia 19, o céu quer mais certezas e menos dúvidas.

Difícil, né? Nessa vida, quem tem certeza absoluta sobre tudo está, no mínimo, equivocado. A capacidade de mudar de ideia é condição fundamental para o desenvolvimento da inteligência. Por isso, desconfie de quem se acha demasiadamente bem resolvido! Pois, basta fazer uma pesquisa rápida sobre as biografias de personalidades que mudaram a história, para verificar que as mudanças conceituais só aconteceram depois de muita reflexão.

Com a sucessão de muitas idas e vindas, sobre pontos de vista distintos, é que, finalmente, as soluções criativas acabaram surgindo. E, nesse sentido, não existe – mesmo – solução mágica. É preciso pensar, repensar e reformular. Mas, como fazer isso em um contexto astrológico tão afoito às viradas radicais?

É exatamente nesse ponto que o céu parece fazer mais perguntas do que oferecer respostas. Neste período entre eclipses, já que esses fenômenos sempre acontecem em pares – depois do Eclipse Lunar Parcial, na última terça-feira, dia 17, haverá um Eclipse Solar Anular, no dia 2 de outubro -, o contexto geral é de incertezas. Esse valor simbólico é atribuído desde tempos imemoriais, então é preciso ir com calma.

Contudo, a Lua Cheia, depois de ter sido eclipsada em Peixes, agora segue com força total pelo impulsivo signo de Áries. Em harmonia com o irreverente Urano e o grandioso Júpiter, ela abre espaço para as decisões e as mudanças radicais. E é aí que o destino pode pregar as suas peças. Então, é melhor tomar como exemplo a famosa frase proferida por Albert Einstein: “Deus não joga dados com o universo”. Na mente do cientista alemão, estavam mil perguntas sobre a natureza e a dificuldade de conectar a Teoria da Relatividade com a Mecânica Quântica, mas vale tomar isso para tudo na vida.

Então, questione, sempre! É melhor pensar com antecedência do que tomar decisões no calor do momento. Pois, depois de romper com alguma direção, voltar no tempo não é uma possibilidade!

Observe: ainda com mais de 90% de iluminação, Lua Cheia ascenderá ao Leste, por volta das 20h. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Peixes, ficando visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 20. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Acamar, a estrela Theta da Constelação de Eridanus.

Áries: use a sua intuição e siga em frente de forma gradual, ariano. É hora de fazer acontecer, mas é preciso saber dosar a iniciativa.

Touro: saiba o que precisa ser priorizado e o que pode ficar para depois, taurino. O céu pede mais atenção e foco.

Gêmeos: pense no longo prazo, mas seja detalhista nas ações, geminiano. É preciso planejar e agir com consistência.

Câncer: invista no seu futuro de maneira bem pensada, canceriano. É preciso dar prioridade à carreira e crescer.

Leão: acredite nos seus projetos, leonino. Abra a mente para novas ideias e não tenha medo de se renovar.

Virgem: ouça mais as pessoas, virginiano. É preciso ter mais informação antes de decidir quem ter ao seu lado.

Libra: dê atenção ao seu dia a dia, libriano. É preciso ter equilíbrio e cuidar da sua vida prática, especialmente com as suas relações.

Escorpião: seja prático, escorpiano. O momento pede mais ação para resolver questões simples de forma efetiva.

Sagitário: é hora de fazer acontecer, sagitariano. O momento pede mais confiança e expressão da sua criatividade.

Capricórnio: mesmo que o dia seja corrido, não deixe de dedicar tempo às suas questões íntimas, capricorniano. é preciso estar com a vida interior em ordem.

Aquário: troque ideias, aquariano. Só tenha cuidado para ouvir bem, antes de falar sobre o que ainda não tem certeza.

Peixes: pense na sua vida material, pisciano. É preciso organizar as finanças e as prioridades na prática.