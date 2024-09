Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta, 12

Virginia Gaia 12/09/2024 - 0:41 Para compartilhar:

O dia da semana é dedicado ao grandioso Júpiter, mas o céu leva atenção às miudezas do cotidiano. Quer realmente fazer a diferença no mundo? Então, seja simples e mantenha o foco no que realmente vale a pena!

Com a Lua Crescente avançando pelo workaholic signo de Capricórnio, o astral segue atarefado e cheio de vontade de fazer acontecer. E, da mesma forma que quer fazer tudo ao mesmo tempo, parece também cobrar de todos à sua volta o cumprimento de metas e objetivos. Nesse contexto, o detalhista e trabalhador Mercúrio engata uma paquera harmoniosa com o impulsivo Marte.

O aspecto formado pelo pequeno planeta rochoso que fica mais próximo ao Sol e o guerreiro planeta vermelho chama-se sextil. Ele representa um ângulo de 60° que, a metafísica astrológica, é interpretado como uma espécie de flerte à distância. É como se esses dois planetas estivessem trocando uma atração mútua entre si que, embora não signifique que vá terminar necessariamente em um casamento, rende pelo menos uma boa relação.

Então, com o regente da ação em um rolo, bem enrolado, com o patrono do cotidiano, é hora de fazer acontecer, mas de mansinho ou só no sapatinho, como diz-se na gíria popular. Por isso, nada de expressões exageradas ou ambições desmedidas: o astral pede mais discrição e mais realização do mínimo que faz toda a diferença!

Nada mal para esses dias encalorados com o Sol virginiano querendo mostrar o seu valor! Afinal, mais vale quem honra os compromissos na agenda do dia a dia do que aquele que sonha grande, mas não consegue colocar nada em prática.

Contudo, tome cuidado: esse namoro todo também gera uma vontade louca de fazer tudo ao mesmo tempo e agora. Ou seja, um pesadelo para os mais ansiosos! Mas a boa notícia é que a Lua capricorniana também manda beijos para Mercúrio, dando uma forcinha para o senso prático ficar apurado. Então, vamos em frente!

Observe: com quase 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Visível até depois das 2h30 da manhã de sexta-feira, dia 13, a rainha na noite se deslocará em direção ao Oeste em meio à Constelação de Sagitário. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural se aproximará do aglomerado globular Messier 70 (NGC 6681), no arco do mítico arqueiro celeste.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand) m

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: use a diplomacia para se comunicar melhor e tomar decisões mais acertadas, ariano. É preciso ser prático e empático.

Touro: esteja aberto às opiniões alheias, taurino. É sempre hora de ver e de rever seus pontos de vista.

Gêmeos: esteja próximo de quem você gosta e compartilhe decisões mais críticas, geminiano. O céu pede mais ação em parceria.

Câncer: entenda melhor os outros, canceriano. É preciso saber ouvir para ser ouvido na mesma medida.

Leão: é hora de fazer acontecer, leonino. O céu pede mais ação em equipe e conversas produtivas em grupo.

Virgem: invista nos seus talentos e acredite mais em você, virginiano. Aproveite o carisma elevado para vender suas ideias.

Libra: cuide do seu bem-estar íntimo, libriano. É preciso ter a vida resolvida internamente para poder agir.

Escorpião: o dia favorece as conversas e também as atividades intelectuais, escorpiano. Só cuidado com possíveis dispersões.

Sagitário: é hora de saber o que precisa ser valorizado, sagitariano. Esteja atento aos seus investimentos.

Capricórnio: capriche no visual e conquiste o seu espaço, capricorniano. É preciso estar confiante para avançar nos seus sonhos.

Aquário: cuide da sua saúde e procure manter a calma ao longo do dia, aquariano. É preciso buscar mais equilíbrio de forma ampla.

Peixes: cerque-se de pessoas que agregam à sua vida, pisciano. O céu pede mais ação em conjunto, mas com quem vale a pena.