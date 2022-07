Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta-feira, 27

O último dia de Lua Minguante chega com muita introspecção e reflexão. Nesta quarta-feira, dia 27, enquanto a Lua estiver escondida em meio aos raios solares, ela também concluirá a sua passagem pelo signo de Câncer, onde tem a sua morada. Preparado para uma intensa faxina emocional? Pois o astral está ótimo para quem quiser deixar as mágoas para trás.







Enquanto se aproxima gradualmente do Sol, a rainha da noite fará alguns aspectos bem auspiciosos para promover um encontro especial com a pessoa mais importante do mundo: você! Em harmonia com Netuno, o planeta regente do inconsciente, e com Urano, o grande inovador da astrologia, a Lua dará uma mãozinha extra para trazer bons insights. Então, ainda que as feridas sejam profundas – já que a tensão do dia fica por conta da oposição com Plutão – a patrona das águas e das marés promove cura e aponta para uma luz no fim do túnel até nas questões mais complexas.

Como a natureza é sempre sábia e o céu é bom conselheiro, sentiremos a ausência do nosso satélite natural no céu noturno para, daqui uns dias, passar a vê-la depois da Lua Nova da quinta-feira, dia 28. Aliás, vale lembrar que esse encontro que está prestes a acontecer é também bastante especial, pois teremos Sol e Lua – os chamados “luminares” da astrologia – abraçados no brilhante signo de Leão, onde o nosso astro-rei se sente em casa.

Por isso, vale a pena aproveitar esse finalzinho da Lua Minguante para banir os sentimentos tóxicos, vencer o medo e renovar a fé: em si mesmo e nas pessoas. Pois, se tem uma coisa que jamais podemos deixar de acreditar, é na nossa capacidade de nos reinventarmos. Afinal, da mesma forma que as estrelas colapsam sobre si mesmas em explosões extremamente energéticas – as famosas supernovas – para lançar elementos químicos que darão forma a outros corpos celestes no universo, não é de se espantar que nós também tenhamos que fazer o mesmo.

Jamais podemos esquecer: todo homem e toda mulher é uma estrela!

Observe: a Lua estará ausente do céu noturno, dada a sua proximidade ao Sol. Para os amantes do céu, vale a pena prestar atenção nos planetas visíveis a olho nu que ascendem ao Leste e que podem ser apreciados ao longo da madrugada, em locais com pouca poluição luminosa. Quem chega ao céu mais cedo é Saturno, que surge ao Leste por volta das 19h, em meio à Constelação de Capricórnio. Júpiter aparece depois das 22h, em meio à Constelação de Cetus. Marte, na Constelação de Áries, somente depois da 1h da madrugada da quinta-feira, dia 28.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é importante desapegar, ariano. Ainda que algumas questões ainda pareçam muito íntimas e familiares, o astral pede mais leveza emocional na sua intimidade.

Touro: Ouça mais e fale menos, taurino. É preciso estar conectado às suas questões internas para que você possa entender melhor o seu entorno.

Gêmeos: o dia é excelente para cortar despesas e organizar as finanças. Só não vale ficar apegado a valores obsoletos.

Câncer: cuidado com o drama, canceriano. Você pode estar mais sensível que o habitual, então é importante que fique atento às suas intuições.

Leão: cuidado com situações que podem aparecer de surpresa, leonino. Seja firme em seu propósito e mantenha a mente aberta.

Virgem: pense no futuro, mas não esqueça do presente, virginiano. É fundamental também que você note as pessoas que realmente apoiam os seus sonhos.

Libra: seja discreto, libriano. É hora de exercer a liderança de maneira sutil, cultivando também as boas relações.

Escorpião: faça planos para o futuro e acredite em você, escorpiano. O dia pede para você vencer medos e renovar a fé.

Sagitário: vire páginas sem medo, sagitariano. Só não esqueça de contemplar as pessoas mais próximas e íntimas nas suas decisões.

Capricórnio: é hora de perceber quem é realmente parceiro, capricorniano. Valorize a fidelidade e as pessoas próximas.

Aquário: é fundamental, mesmo em meio à rotina corrida, você não descuide da sua saúde, aquariano. Mantenha uma rotina e alimentação saudáveis.

Peixes: esteja atento às pessoas e às possibilidades de paquera, pisciano. Porém, vá com calma e evite criar expectativas muito altas.