Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta-feira, 15

Assim como as pessoas, as estrelas nunca param de nos surpreender. Também pudera: feitos de elementos químicos fabricados no interior desses pontos brilhantes que vemos no céu, não poderíamos ser assim tão diferentes dessas nossas progenitoras cósmicas. Nesta quarta-feira, dia 15, o astral tem um toque futurista, trazendo gosto pela tecnologia e pela inovação.

A Lua Cheia avança ambiciosa em sua jornada pelo signo de Capricórnio, onde ficará até o final da tarde da próxima quinta-feira, dia 16. Em harmonia com o diferentão do Sistema Solar, Urano – aquele planeta descoberto por acaso e que gira inclinado praticamente na horizontal, em relação aos seus pares – a patrona das marés e da magia está ávida por renovação. Mas o gigante gasoso, mesmo com sua costumeira ânsia por liberdade, atualmente está de mãos dadas em um namoro bastante estável com o romântico Vênus. Assim, o céu evoca mente aberta e novas ideias com um toque de poesia.





E é sob esse contexto astrológico que estamos vendo as primeiras notícias e trabalhos científicos que são resultado do anúncio da terceira leva de dados da missão Gaia. Iniciativa da Agência Espacial Europeia (ESA), ela homenageia a deusa da Terra, na mitologia grega. Segundo o mito, Gaia é uma deidade primordial, nascida logo depois do Caos, e mãe de Urano, o deus céu, com quem também se casou. Da união de Gaia com Urano, nasceram diversas figuras míticas, incluindo os doze titãs e também Cronos, o senhor do tempo.

Ativa desde 2013, a missão Gaia lançou ao espaço um observatório altamente tecnológico dedicado especialmente ao estudo da localização, evolução e composição de estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea, além de outros objetos relevantes para a história do universo à nossa volta. E daí que as estrelas surpreenderam os cientistas: constatou-se que elas passam por “starquakes” ou “estrelamotos” – um misto de tsunamis e terremotos – que fazem com que tenham o seu formato alterado de tempos em tempos, algo até então desconhecido para a ciência.

Para vermos que até as estrelas, que parecem estar tão serenas no céu, também tem seus dias ou fases mais conturbadas na vida. Que elas, assim como nós, também têm um ciclo de vida finito (com a diferença que vivem por até bilhões de anos), já era sabido. Mas o fato de também poderem ser temperamentais é novo. Pensemos: ainda bem, né? Assim, podemos ao menos acreditar que, na imensidão do cosmos, já encontramos algo que parece ser gente como a gente.

Observe: já com menos de 100% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco antes das 19h. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite chegará ao ponto mais alto do céu por volta das 2h da quinta-feira, dia 16. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite ainda estará no céu quando o Sol nascente a ocultar com sua luz. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural cruzará o céu ao lado de Rukbat, a estrela Alfa da Constelação de Sagitário, ficando também na mesma longitude de Alya, a estrela Theta da Constelação de Serpens, e de Vega, a estrela Alfa da Constelação de Lira, localizada bem ao Norte celeste.

Áries: É hora de olhar para frente, conciliando ambição e praticidade, ariano. É fundamental que você construa os seus planos com base sólida.

Touro: esteja aberto a novas ideias, taurino. O astral inspira você a ouvir outras pessoas e encontrar respostas que possam ampliar a sua visão.

Gêmeos: tenha jogo de cintura, geminiano. Aliás, vença os seus medos e lide melhor com temas que possam parecer delicados.

Câncer: faça boas parcerias e perceba com quem você pode contar, canceriano. O céu pede mais segurança nas suas relações.

Leão: faça o dia ser produtivo evitando as distrações, leonino. Dê atenção ao trabalho em equipe e esteja perto de quem pode ajudar você nas suas demandas práticas.

Virgem: invista em você e nos seus talentos, virginiano. Aproveite também para prestar atenção aos olhares e paquerar na medida do possível.

Libra: evite surpresas com as pessoas mais íntimas, libriano. É hora de conversar e mostrar disponibilidade para acolher.

Escorpião: aproveite a atividade mental em alta para buscar por novos conhecimentos, escorpiano. O céu também ajuda você a fazer contatos e aprender com as pessoas.

Sagitário: é hora de ter foco e evitar a ansiedade, sagitariano. Concentre-se no que é fundamental, sem desperdiçar suas energias.

Capricórnio: cuide de você e dê aquela turbinada da autoestima, capricorniano. Aproveite também para usar o sexto-sentido quando algo parecer muito difuso.

Aquário: procure dormir bem e relaxar a mente, aquariano. É importante que você não deixe de investir no seu bem-estar e saúde, em um sentido amplo.

Peixes: aproveite o dia para pesquisar espaços e grupos sociais que possam favorecer os seus planos e projetos futuros, pisciano. Cerque-se de pessoas que apoiem os seus sonhos.