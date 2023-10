Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 4

Que tal entender melhor os seus relacionamentos? Pois é isso que promete o ciclo que se abre a partir desta quarta-feira, dia 4. Com o ingresso do planeta Mercúrio no signo de Libra, o céu convida ao encontro do ponto de equilíbrio que permite tornar os encontros, de todos os tipos, algo mais compreensível para a cognição humana.

Talvez um dos temas mais fascinantes na vida e que segue, ao longo da história, sem resposta é sobre o determinismo ou o acaso nas experiências humanas. Há quem diga que nenhum encontro acontece sem que estivesse previamente definido de alguma forma, assim como também existem aqueles que acreditam que o universo é aleatório por definição. Seja como for, o fato é que a cada nova pessoa, há sempre algo a aprender e é por esse motivo que estar aberto ao outro é fundamental para a evolução pessoal.

Assim, com o planeta regente da comunicação e do aprendizado nos relacionais domínios librianos, da mesma forma que o Sol, o astro-rei, o astral reforça o tema das relações humanas. E tudo isso acontece já no clima que, aos poucos, introduz a temporada de eclipses que já está logo ali. No próximo dia 14, tem um Eclipse Solar Anular e, no dia 28, um Eclipse Lunar Parcial. Como eventos desse tipo costumam confrontar o passado e o presente para que se possa construir um futuro com mais consciência, vale então prestar atenção nos temas e padrões que se repetem.

Até porque, por falar em Lua, a rainha da noite ainda segue como Lua Cheia, em seu último dia de passagem pelo signo de Gêmeos, favorecendo uma comunicação mais emocional e empática. Já gradualmente perdendo a iluminação, a rainha da noite começa a enfraquecer sua influência nas marés, uma vez que, quando tornar-se Lua Minguante – na sexta-feira, dia 6 – terá menor influência nas oscilações das águas na Terra.

Assim, com esse simbolismo no céu, vale evocar a sensibilidade para notar, nas entrelinhas, quem é quem na nossa vida. E, caso novas pessoas surjam ou ressurjam, é sempre para analisar: qual o papel desse alguém? Lembre-se: a vida é a eterna arte do aprendizado por meio dos encontros e desencontros

Observe: com cerca de 60% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco antes da meia noite da quinta-feira, dia 5, ficando visível depois até o nascer do Sol. Bem na divisa entre a Constelação de Touro e a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Saiph, a estrela Kappa da Constelação de Orion.

Áries: esteja mais atento às suas falas e ações, ariano. É fundamental prestar atenção nas pessoas antes de se expor.

Touro: busque o equilíbrio até para evitar investir o seu tempo e o seu dinheiro em questões supérfluas, taurino. É sempre bom evitar desperdícios em função de questões emocionais.

Gêmeos: é hora de usar a sua sensibilidade para ter passos mais assertivos, geminiano. Com a intuição, você consegue ser mais direto e também mais estratégico.

Câncer: cuide do seu bem estar em um nível amplo, canceriano. É fundamental manter o equilíbrio interno, dando atenção também à espiritualidade.

Leão: seja mais você, de forma a respeitar os seus limites, mesmo em meios muito exigentes, leonino. É preciso investir nas boas companhias.

Virgem: use a sua liderança de forma inteligente, virginiano. É hora de assumir responsabilidades, sendo também diplomático.

Libra: o céu ajuda você a estudar e explorar temas complexos, libriano. Não deixe de dar atenção às pessoas mais velhas e experientes.





Escorpião: procure concentrar-se no que é seu, mas sem acabar de apegando demasiadamente no que não for essencial, escorpiano. É hora de você também deixar para trás algumas coisas.

Sagitário: fale o que pensa, mas mantenha o equilíbrio, sagitariano. É preciso ser ponderado e assertivo ao mesmo tempo.

Capricórnio: saiba trabalhar bem em equipe, capricorniano. O céu pede para você cuidar das suas questões cotidianas com bastante atenção e equilíbrio.

Aquário: use o seu poder de persuasão de forma inteligente, aquariano. É hora de dar um toque pessoal nos seus projetos.

Peixes: cuide da sua vida íntima e não abra mão do seu conforto emocional, pisciano. É importante estar atento aos sinais das pessoas mais chegadas e da família.

