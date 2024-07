Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 31

Virginia Gaia 30/07/2024 - 20:41 Para compartilhar:

É o último dia do mês das férias escolares e do período que marca o meio do ano. No céu, o Sol brilha intensamente leonino, com toda a nobreza felina, enquanto a Lua Minguante se aprofunda, ficando cada vez mais difícil de ser contemplada em meio às estrelas. Com isso, o astral desta quarta-feira, dia 31, pede mais jogo de cintura, mais diálogo e também mais tolerância.

Avançando pelo comunicativo signo de Gêmeos, a rainha da noite dá um simpático aceno para o planeta dos relacionamentos, Vênus. Assim como o Sol, o nosso vizinho no Sistema Solar está de passagem pelos domínios leoninos e, ao receber um aspecto harmônico chamado de sextil da Lua, é como se esse reluzente patrono da sedução e dos prazeres fosse paquerado à distância.

Então, o astral abre espaço para as conversas despretensiosas, mas que podem conter um mundo de segundas intenções. Mas, como assim? É aquela vontade de falar pelos cotovelos com quem importa, ainda que os assuntos sejam dos menos importantes. Dessa forma, sem pressa e sem afobação, fica mais fácil estabelecer laços sinceros. Basta ser honesto em relação aos fatos e também aos sentimentos.

Porque, nesse contexto astrológico, a Lua também encara algumas tensões, pois chega a um ângulo de 90° com Saturno e Netuno, ambos em Peixes. E isso acontece depois de a rainha da noite se distanciar do grandioso Júpiter. Então, é preciso ter calma para lidar com as pessoas! Dá para ser simpático sem forçar a barra e ainda abrir sorrisos sinceros, mesmo diante de quem é sem noção.

Só não tem como querer sobrepor ou encobrir o brilho de quem é reluzente por natureza. Dessa maneira, salta aos olhos o talento de quem brilha por natureza. Afinal, julho pode ter chegado ao fim, mas a temporada do signo do astro-rei ainda segue agosto adentro e, com ela, o prazer de ser autêntico combina com o charme de quem não precisa forçar a barra para atrair os olhares para si.

Observe: com aproximadamente 10% de iluminação, a Lua Minguante chega tarde ao céu. Ascendendo ao Leste, depois das 4h30 da manhã de quinta-feira, dia 1º, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), próxima da divisa com a Constelação de Gêmeos. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também chegará à mesma longitude de Yildun, a estrela Delta da Constelação da Ursa Menor que, por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil visualização no Hemisfério Sul.

Áries: seja preciso nas palavras, mas sem machucar por ser direto demais, ariano. É hora de ser empático e acolhedor.

Touro: seja econômico, taurino. O céu pede mais atenção à forma como você destina os seus recursos.

Gêmeos: saiba aplicar bem a sua energia psíquica, geminiano. É fundamental que você saiba lidar bem com as suas emoções.

Câncer: evite os excessos, canceriano. O astral pede mais cuidado com o seu bem-estar em um nível amplo.

Leão: pense no futuro, leonino. É preciso ter direcionamento para não acabar querendo fazer tudo ao mesmo tempo.

Virgem: preserve a sua imagem pública, virginiano. O momento pede mais atenção à forma como você exerce a sua liderança.

Libra: ouça mais e fale menos, libriano. Você pode aprender demais com as pessoas a sua volta, mesmo com quem pode parecer fechado, em princípio.

Escorpião: perceba as coisas nas entrelinhas, escorpiano. O momento pede mais observação e desapego.

Sagitário: é hora de ser amigável com todos, mas perceber quem realmente merece a sua atenção, sagitariano. Seja mais observador.

Capricórnio: não descuide da sua alimentação e rotina de saúde, capricorniano. O céu pede mais cuidado com as pequenas coisas do dia a dia.

Aquário: aproveite o momento para demonstrar os seus talentos, aquariano. É importante colocar em prática o que você tem de melhor.

Peixes: seja mais estratégico nas suas ações, pisciano. O momento pede mais introspecção e cuidado com as suas necessidades emocionais.