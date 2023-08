Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 30

É Lua Cheia! A rainha da noite chega ao seu ápice, completamente iluminada, elevando as marés em todo o planeta e, com isso, os ânimos ficam à flor da pele. E não é uma Lua Cheia qualquer: ela estará no signo de Peixes, ao lado de Saturno, e na mesma longitude de Deneb Adige, a estrela Alfa e, portanto, a principal da Constelação do Cisne.

Com isso, o astral coloca em evidência tudo que precisa ser ajustado, doa a quem doer, já que o sisudo planeta conhecido por seus anéis é também o patrono das cobranças e da estrutura que pavimenta os grandes projetos de vida. Afinal, é preciso estar atento e forte, pois a vida nem sempre é fácil. E, nesse embalo de revelar o que demandará esforço extra, Deneb Adige dá um toque extra de magia ao simbolismo dessa Lua Cheia.

Localizada na cauda do cisne que representa Zeus, o deus dos deuses, a caminho do encontro com a mortal Leda, Deneb Adige é uma das mais brilhantes estrelas do céu. Na raiz do seu simbolismo está uma das aves que mais recebeu atribuições cheias de encanto ao longo da história e em diversas mitologias. E é por esse motivo que esta estrela que brilha em tom alvo inspira aqueles com capacidade extra para lidar com a dor e com o sofrimento. Por isso, Deneb Adige é praticamente uma estrela curadora, cintilando nos mapas astrais daqueles que lidam com situações que demandam extrema sensibilidade.

Além de Zeus, diversos outros deuses e deusas têm cisnes como seus representantes na Terra. Saraswati, a consorte de Shiva, na mitologia hindu, é um bom exemplo. Entre os nórdicos, também dizia-se que as míticas valquírias se transformam em cisnes para encantar as águas e os passeios dos homens mortais. Entre as habilidades mágicas dos cisnes dizia-se que estes emitem sons somente próximos de sua morte ou para anunciar a morte de alguém. Foi assim que surgiu a expressão “canto do cisne” para falar de algo que está em seus últimos estágios.

E é dessa maneira que agosto se aproxima do fim, dando espaço para o mês que chega junto ao Setembro Amarelo, campanha encabeçada pela Associação Brasileira de Psiquiatria para prevenção ao suicídio e que leva atenção ao tema fundamental da saúde mental. Então, com essa Lua Cheia tão especial, teremos motivos extras para lembrar que depressão é um assunto sério, que requer ajuda e acompanhamento médico.

Lembre-se de que é preciso vencer preconceitos e encarar com naturalidade a necessidade de tratamento medicamentoso. Nesse contexto, vale ter na espiritualidade e no simbolismo astrológico um apoio extra para ressignificar momentos nos quais é possível renascer, como uma fênix, nesta mesma vida, para uma nova fase cheia de cura. Afinal, o universo é cíclico por natureza e é sempre possível reinventar-se, aqui e agora!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, ficando visível até o nascer do Sol. o lado do planeta Saturno, a rainha da noite estará, assim como o gigante gasoso, em meio à Constelação de Aquário. Na mesma longitude em que estará o nosso satélite natural, Deneb Adige, a estrela Alfa da Constelação do Cisne, estará brilhando, na direção Norte.

Áries: você está sensível por esses dias, ariano. Então, procure manter a mente descansada, dormindo o suficiente para ter um sono reparador.

Touro: é preciso se planejar, taurino. Só não vale acabar ficando demasiadamente ansioso em relação ao futuro deixando de viver o presente.

Gêmeos: é importante expandir os horizontes, geminiano. Procure mostrar o seu valor, mantendo boas relações com pessoas de autoridade.

Câncer: acredite e siga em frente, canceriano, mesmo que o contexto esteja desafiador. É importante buscar novos conhecimentos e manter a fé.

Leão: vire páginas, leonino. É preciso saber deixar para trás do que não serve mais, sem dramatizar tanto os processos de desapego.

Virgem: dê atenção às suas relações e fomente o diálogo, virginiano. O céu pede para você valorizar os bons relacionamentos.





Libra: é importante estar antenado às necessidades mais prosaicas das pessoas à sua volta, libriano. Trabalhe bem em equipe.

Escorpião: use a criatividade e o seu poder de persuasão, escorpiano. Seduza e deixe seduzir-se na medida certa.

Sagitário: é hora de dar atenção aos temas domésticos e íntimos, sagitariano. O momento pede mais sensibilidade.

Capricórnio: fale o que pensa, mas use as palavras com cuidado, capricorniano. O céu pede mais exercício da empatia e da compaixão.

Aquário: cuidado com decisões financeiras impensadas, aquariano. É preciso ter clareza na hora de eleger prioridades.

Peixes: você está sensível e com a intuição bastante aflorada, pisciano. Busque agir de maneira empática, percebendo as sutilezas à sua volta.

