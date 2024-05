Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 29

Virginia Gaia 28/05/2024 - 20:05 Para compartilhar:

O astral começa, aos poucos, a ficar mais introspectivo e reflexivo. Ainda que o aspecto exato da Lua Minguante chegue somente na quinta-feira, dia 30, este miolo de semana – que corresponde ao último dia de Lua Cheia – chega ansioso para, à noite, pedir um respiro aliviado. Assim, o astral desta quarta-feira, dia 29, incentiva a produtividade, mas pede espaço para o descanso mental mais tarde.

Então, prepare-se para um dia daqueles! Só cuidado: em meio à pressão por mais trabalho para que, depois, todos possam descansar, há quem acabe se desgastando! Isso porque a Lua, avançando pelos últimos graus do signo de Aquário, engata uma harmonia com o energético planeta Marte para, em seguida, encarar uma tensão com Mercúrio, Urano e Júpiter. Daí, mais à noitinha, a rainha das marés e das águas na Terra incentiva que se coloque os pés para cima para tomar um bom chá relaxante!

Para já colocar todo mundo em clima de feriado religioso, a Lua ingressa no signo de Peixes, que é tão zen quanto também afeito às festas e aos excessos. Então, do cházinho aos drinks e espumantes, é um passo. Mas, diante da tensão durante o dia, é preciso estar atento à excessiva ânsia por sair para descansar. Sabe aquele chefe que parece estar com toda a energia acumulada querendo que se faça de um tudo antes que o expediente acabe? Pois é: não queira ser ou agir como alguém assim!

Lembre-se de que, por mais que um feriado prolongado seja sempre algo bastante desejado, é preciso não ir com muita sede ao pote! Procure pegar leve com as pessoas e consigo mesmo, especialmente no ambiente de trabalho. Afinal, passado o período de descanso, a rotina no escritório voltará com tudo e, então, será necessário lidar com as consequências das próprias ações.

Aliás, vale lembrar: em tempos de Júpiter em Gêmeos, como teremos até o ano que vem, é mesmo preciso ser sábio na hora de falar e de se comunicar com as pessoas!

Observe: com pouco mais de 50% de iluminação, a Lua Cheia, em seu último dia antes de se tornar Lua Minguante, ascende ao Leste por volta das 23h30, ficando depois visível até o amanhecer da quinta-feira, dia 30. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite estará alinhada a Fomalhaut, a estrela Alfa da Constelação de Piscis Austrinus (“O Peixes do Sul”).

Áries: você está bem voltado para as pessoas e cheio de energia, ariano. Só tenha cuidado para não acabar pressionando demais quem está à sua volta.

Touro: é hora de agir com diplomacia, taurino. Use o seu carisma para mediar boas relações e conversas.

Gêmeos: é hora de pensar no futuro, mas também de ir com calma, geminiano. Procure manter a concentração para ouvir bons conselhos.

Câncer: respeite o próprio ritmo, canceriano. É preciso que você consiga lidar com as pessoas, mas sem perder o jogo de cintura.

Leão: faça o que precisa ser feito, mas encare uma coisa de cada vez, leonino. É preciso saber organizar a sua rotina.

Virgem: seja prático, virginiano. É preciso resolver as coisas, mas sem se prender demasiadamente a questões sem maior importância.

Libra: converse com os outros e esteja aberto às pessoas, libriano. O dia pode ser prazeroso se você levar as coisas de maneira tranquila.

Escorpião: olhe para você e organize a sua vida, escorpiano. É preciso estar com a mente bem equilibrada para que você consiga avançar.

Sagitário: concentre-se para poder fazer o dia render, sagitariano. Em meio a tantas pessoas e contatos, é preciso ter concentração.

Capricórnio: planeje-se em relação aos seus recursos, capricorniano. É hora de você encontrar o seu lugar de conforto, mas sem se desgastar.

Aquário: mesmo que o dia seja corrido, não deixe de cuidar de você, aquariano. É preciso ter atenção às suas questões pessoais.

Peixes: mantenha a calma e procure manter o sono em dia, pisciano. É preciso pegar leve e até evitar ambientes muito desgastantes.