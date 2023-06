Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 28

Quer emoções fortes? Então, prepare-se, pois esta quarta-feira, dia 28, chega com tudo. Místico, profundo, artístico e até com um toque sensual, o céu deste miolo de semana promete surpresas e muita intensidade. Então, não se esquive das paixões: o astral está para os amantes sinceros, mas não para os amadores.

Essa enxurrada dramática é resultado da interação entre corpos celestes que, no círculo do zodíaco, formarão um triângulo equilátero, aquele cujos ângulos e lados têm exatamente a mesma medida. Os envolvidos nessa geometria que multiplica os simbolismos associados são: a Lua, de passagem pelo signo de Escorpião; o planeta Saturno, atualmente em movimento retrógrado aparente no signo de Peixes, e a dupla formada pelo Sol, nosso astro-rei, e Mercúrio, ambos em Câncer. Para essa formação triangular, envolvendo corpos celestes em signos do mesmo elemento – nesse caso, o elemento Água -, dá-se o nome de “grande trígono”, na metafísica astrológica.

Grandes trígonos como esse podem acontecer com diferentes astros, desde que estejam posicionados em signos de um mesmo elemento. Assim, esses triângulos celestes ocorrem também em signos de Terra, Ar o Fogo, com Sol, Lua e planetas diversos. No simbolismo astrológico, quando temos essas formas geométricas abrangentes, é como se os corpos celestes responsáveis por formar seus ângulos se multiplicassem mutuamente, exponenciando as propriedades do elemento onde estão.

Assim, um trígono nos signos zodiacais das águas celestes é um potencializador das emoções de todos os tipos: da alegria à tristeza, da raiva à compaixão, do medo à motivação apaixonada. Conectar-se ao lado mais luminoso desse aspecto tem o poder de elevar a alma, também trazendo lá das profundezas do inconsciente o que precisa emergir para tornar a vida mais fluida e saudável.

O que precisa ficar mais claro no seu caminho? Jamais deixe para trás a sua saúde mental e emocional. É ela que ilumina a trilha dos planos e das conquistas na vida. Pois é preciso estar bem consigo mesmo para, não somente superar os desafios, mas especialmente aproveitar melhor as oportunidades!

Observe: ultrapassando os 70% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, nos fazendo companhia no céu até depois das 2h30 da manhã da quinta-feira, dia 29. Na divisa entre a Constelação de Virgem e a Constelação de Libra, o nosso satélite natural se deslocará em direção ao Oeste na mesma longitude de Gacrux, a estrela Gama da austral Constelação do Cruzeiro do Sul.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: você está intenso e cheio de vontade de definir as coisas, ariano. Faça o que precisa ser feito, mas tome cuidado com decisões precipitadas.

Touro: com as emoções à flor da pele, você está comunicativo e muito relacional, taurino. Expresse-se, mas tome cuidado com a carência.

Gêmeos: cuidado com a impulsividade e a ansiedade no dia a dia, geminiano. O astral pede ponderação, mesmo nos momentos mais críticos.

Câncer: você está sedutor e bastante carismático, canceriano. Então, aproveite tudo isso para ser sincero, só evitando a tendência ao drama.

Leão: estabeleça um diálogo aberto e franco dentro de casa, leonino. É preciso estar próximo à família, respeitando o espaço de cada um.

Virgem: você está intenso e cheio de vontade de colocar para fora o que pode estar engasgado, virginiano. Fale o que pensa, mas tome cuidado com as palavras cortantes.

Libra: mantenha o foco, libriano. É preciso crescer com consistência, então não deixe que a pressa tire o seu norte.





Escorpião: você está inspirado e bastante magnético, escorpiano. Use isso ao seu favor, só evitando o excesso de impulsividade.

Sagitário: é hora de investir na espiritualidade e aplicar o seu sexto sentido de maneira sábia, sagitariano. Durma bem para manter a mente descansada.

Capricórnio: é hora de prestar atenção no seu entorno e evitar as pessoas e ambientes muito desgastantes, capricorniano. Pense no futuro, sem se afobar.

Aquário: seja estratégico, aquariano. É preciso ter controle emocional e ser empático para exercer a liderança de maneira inteligente.

Peixes: reflita, pisciano. É importante fomentar os seus valores mais fundamentais, investindo tempo e atenção naquilo que faz realmente sentido para você.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias