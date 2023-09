Em plena onda de calor que parece querer derreter a tudo e a todos neste início da primavera, o astral desta quarta-feira, dia 27, evoca o sexto-sentido, o misticismo e os fenômenos psíquicos mais diversos para encarar os desafios cotidianos. Está preparado?

Com a Lua Crescente – já quase completamente iluminada, prestes a chegar ao seu ápice, na próxima sexta-feira, dia 29 – passando pelo signo de Peixes, o céu deságua em sensibilidade. Logo pela manhã, a rainha da noite amanhece um tanto sisuda, depois de ter passado a noite agarrada a Saturno. Como regente das cobranças do tempo e da estrutura na vida, Saturno costuma levar a sua boa dose de seriedade e até de mau humor para a patrona das emoções.

Dessa forma, será preciso um olhar mais sensível para possíveis oscilações de humor e de disposição ao longo do dia. Até porque a Lua pisciana é mutável, abstrata e difícil de controlar por natureza. Soma-se a tudo isso o fato de que ainda teremos um aspecto fluido do nosso satélite natural com o expansivo e otimista Júpiter e está dado o contexto astrológico ideal para justificar as mais bárbaras flutuações nas emoções, da manhã até a noite.

Entretanto, vale lembrar: ainda que as disposições astrológicas favoreçam altos e baixos emocionais, estamos em plena temporada do diplomático Sol em Libra. Então, é válido também notar que, embora o equilíbrio perfeito seja uma utopia, buscar relativa estabilidade no fluxo das sensações e sentimentos é algo essencial. E é para esse tipo de reflexão que a astrologia pode ser uma boa aliada.

Em uma época na qual o tema da saúde mental é de suma importância, vale buscar inspiração nos astros para se perguntar como anda a autoconsciência e o bem estar nessa área na vida. Contudo, fica o aviso: cuidado com quem usa o céu ou quaisquer outros recursos para justificar comportamentos disfuncionais. Saúde é coisa séria e está mais do que na hora de quebrar tabus sobre um órgão tão fundamental como o cérebro!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível praticamente até o amanhecer da quinta-feira, dia 28. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite também ficará na mesma longitude de Achernar, a estrela Alfa da austral Constelação de Eridanus.

Áries: use a sensibilidade aflorada ao seu favor, ariano. Aliás, procure manter a mente descansada para poder se conectar melhor com o que acontece à sua volta.

Touro: esteja nos mais variados ambientes e com as mais diversas pessoas, fomentando a diversidade, taurino. É importante planejar tendo acesso a múltiplas referências.

Gêmeos: esteja mais consciente dos seus passos, geminiano. É importante que você saiba onde quer chegar, sendo mais objetivo.

Câncer: abra-se a novos aprendizados, canceriano. É hora de você ouvir as pessoas, reciclando as suas crenças.

Leão: mergulhe na profundidade das suas relações e perceba a qualidade das suas parcerias, leonino. É hora de você se conectar consigo mesmo.

Virgem: invista no diálogo, virginiano. É fundamental saber equilibrar as suas expectativas e crenças com as das pessoas com quem você compartilha a vida.

Libra: concentre-se nas pequenas coisas do dia a dia para ter uma rotina mais saudável, libriano. O céu pede para você ser mais sistemático e organizado.





Escorpião: use o seu poder de persuasão de maneira produtiva, escorpiano. É preciso saber também expressar os seus sonhos e desejos de forma apropriada.

Sagitário: é importante olhar para dentro, sagitariano. Dê valor à sua intimidade, também buscando deixar o ambiente em casa mais leve.

Capricórnio: comunique-se com empatia e sensibilidade, capricorniano. É importante entender as necessidades dos outros, percebendo para além do óbvio.

Aquário: evite o desperdício de energia, aquariano. Preserve-se, evitando tudo aquilo que possa drenar a sua capacidade de realização.

Peixes: cuide de você e dê aquela elevada na autoestima, pisciano. É importante saber regular as próprias emoções para poder confiar na intuição.

