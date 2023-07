Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 26

O que é mais importante: o otimismo e a motivação ou o planejamento e a prudência? Sob o céu desta quarta-feira, dia 26, deve-se ter empenho para transformar sonhos em realidade, mas sem abrir mão da disciplina. Quer fazer algum projeto acontecer no longo prazo? Coloque toda a sua energia nele, mas calcule a nutrição em ritmo contínuo. É para ser firme, forte e constante!

Isso se dá pela harmonia que a Lua Crescente escorpiana engata com o estruturado e exigente Saturno, em Peixes. Com ambos em domínios zodiacais regidos pelo elemento Água, cujo simbolismo está relacionado ao universo emocional e psíquico, o astral ajuda aqueles que tiverem a cabeça no lugar para criar com inspiração, mas realizar por meio do método. Quem disse que, para fazer algo acontecer, basta ter pensamento positivo? Bem, na prática, todo mundo sabe que não é bem assim.

Nessa senda pelas águas turvas de Escorpião, a rainha da noite também forma uma tensão com Júpiter, em Touro. Na metafísica astrológica, o maioral dos planetas do Sistema Solar é patrono não somente da expansão, mas especialmente do otimismo e da empolgação. Como planeta dedicado ao deus dos deuses que, do alto do Monte Olimpo, legisla sobre tudo, lançando raios e trovões quando contrariado, Zeus não sabe ouvir um “não”.

E é assim que o céu desenha o cenário para apontar caminhos para aqueles que sabem que tudo que é sólido precisa de tempo para amadurecer e de racionalidade para se consolidar. Mesmo que seja necessário lidar com algumas resistências iniciais. Entretanto, nunca deve-se negligenciar o poder da inspiração e da paixão por trás das ideias criativas e efetivamente inovadoras.

No meio de tudo isso, há o que muitas vezes ainda é negligenciado: a intuição. Ela é sempre um guia pouco prático, mas que quando bem direcionada, tem a capacidade de orientar as decisões mais sábias. Sabe aquele “feeling” que, como uma voz interna, sussurra no ouvido? Então, lance mão de tudo isso e aja com inteligência!

Observe: com cerca de 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste, depois do ocaso solar. Deslocando-se em direção ao Oeste, ela poderá ser vista até quase a 1h30 da madrugada da quinta-feira, dia 27. Em meio à Constelação de Libra, o nosso satélite natural estará entre Zubeneschamali e Zuben Hakrabi, as estrelas Beta e Sigma, respectivamente, que representam os pratos da mítica balança celeste.

Áries: inclua as pessoas mais íntimas nas suas decisões prioritárias, ariano. É preciso virar páginas em consonância com quem mais entende você.

Touro: é hora de manter as coisas equilibradas, taurino. Procure ser compreensivo e pratique a empatia.

Gêmeos: esteja atento às oportunidades de melhorar tudo à sua volta, geminiano. É preciso ser disciplinado, mas sem perder a espontaneidade.

Câncer: coloque a inspiração em prática, canceriano. É preciso deixar a imaginação fluir, sem perder de vista os compromissos do dia a dia.

Leão: preserve a sua intimidade, enquanto também expande os seus horizontes, leonino. É importante que você consiga separar um tempo para se dedicar à família.

Virgem: é hora de direcionar a sua mente fértil em coisas bem práticas, virginiano. Circule em diferentes ambientes para conhecer pessoas e trocar conhecimentos.

Libra: cuide do que é seu, mas tenha cuidado com o apego, libriano. É fundamental que você saiba dar valor ao que é prioridade.





Escorpião: invista em você e em tudo o que pode dar mais autoconfiança, escorpiano. É hora de ter mais iniciativa.

Sagitário: procure dormir melhor, sagitariano. É fundamental que você esteja mais conectado ao seu entorno para evitar o excesso de ansiedade.

Capricórnio: busque fomentar as relações mais sólidas, capricorniano. Busque ter inteligência para gerir sua vida social e estar com as pessoas que valorizam a sua companhia.

Aquário: o seu magnetismo pessoal está em alta, mas é preciso usar isso com inteligência, aquariano. Aproveite as oportunidades de mostrar os seus talentos e aptidões.

Peixes: cuidado com opiniões muito fortes e inflexíveis, pisciano. É fundamental estar aberto a novas experiências.

