Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 26

Nesta quarta-feira, dia 26, o astral tem um toque de magia! Mas, calma, não é para sair por aí já com a cabeça fora do mundo! Não, definitivamente, não! Com a Lua Cheia ingressando no signo de Peixes, em harmonia com o Sol e Vênus cancerianos, o céu está aberto ao bom uso de todo o tipo de sensibilidade.

Por isso, é hora de estar atento à intuição para ouvir os sinais sutis que parecem chegar de cantos ainda pouco conhecidos do universo. Sabe aquele sexto sentido ou pressentimento que parece querer revelar os segredos mais profundos? Pois é, por isso, é preciso estar atento. Mas cuidado, pois os excessos nesse sentido podem fazer com que você saia da realidade.

Isso porque, enquanto o signo de Câncer reflete o instinto guiado pelos sentimentos, o simbolismo de Peixes evoca a conexão com o que há de mais imaterial na existência humana. Dessa maneira, a geometria formada pelos astros presentes nesses dois domínios inundados pelas águas das emoções aponta a direção do futuro. E isso precisa ser construído de forma tão intuitiva quanto mística.

Até porque, também neste miolo de semana, o pequeno mensageiro dos deuses, Mercúrio, engata um harmonioso trígono com o planejador Saturno. Também nas águas cancerianas, o pequeno planeta rochoso que fica mais próximo ao Sol está incentivando a autoanálise e o entendimento das questões íntimas. Enquanto isso, o senhor dos anéis do Sistema Solar está em Peixes, demandando mais seriedade para o tema da saúde mental.

Então, o dia pede um pouco mais de atenção às necessidades mais sutis. Vale atentar-se a pequenos detalhes, como a temperatura do ar condicionado no escritório, mas sem deixar de notar o que é mais grandioso e crucial ao seu bem-estar como, por exemplo, o clima organizacional do local onde você trabalha. Por isso, conecte-se com você mesmo e lembre-se: para além de prover o pão, a vida profissional precisa estar alinhada às suas crenças.

Pois de nada adianta pagar os boletos de imediato se, lá na frente, não houver recursos para arcar com prejuízos para a saúde! Pegue leve, com você e com os outros, e seja mais empático: isso não custa nada!

Observe: com aproximadamente 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 22h30. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite estará próxima de Saturno, também nos domínios do mesmo conjunto estelar. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ficará visível até o amanhecer da quinta-feira, dia 27. Nesse meio tempo, a Lua ficará também alinhada a Achernar, a estrela Alfa da Constelação de Eridanus.

Áries: preste atenção nos detalhes, ariano. É preciso saber poupar as energias para fazer o dia render sem se desgastar.

Touro: o dia favorece os contatos e as interações sociais, taurino. Só tenha o cuidado de cercar-se de gente que ajuda você a pensar no futuro.

Gêmeos: é hora de planejar o futuro, geminiano. O céu pede mais responsabilidade e foco na sua vida profissional.

Câncer: busque mais conhecimento e evite emitir opiniões sem embasamento, canceriano. O céu pede mais atenção à experiência de outras pessoas.

Leão: você está sensível e profundamente intuitivo, leonino. Respeite a primeira impressão que tiver sobre novas pessoas e situações.

Virgem: é hora de estabelecer parcerias pensando no longo-prazo, virginiano. O céu pede mais atenção às suas relações.

Libra: dê atenção ao seu bem-estar, libriano. Trabalhe bem em equipe e esteja aberto às mais diferentes situações cotidianas.

Escorpião: saiba direcionar os seus talentos, escorpiano. O céu pede mais criatividade para lidar com questões do seu dia a dia.

Sagitário: dê atenção à sua intimidade, sagitariano. É preciso saber dialogar em casa, buscando conciliar visões de mundo.

Capricórnio: preste atenção no entorno, mas não perca o foco, capricorniano. O céu pede mais efetividade na sua capacidade produtiva.

Aquário: invista o seu tempo e até o seu dinheiro no que realmente vale a pena, aquariano. É hora de buscar o melhor custo-benefício em tudo.

Peixes: use a sua intuição aflorada para ousar um pouco mais, pisciano. Você precisa avançar nos seus projetos, mas respeitando o seu tempo para as coisas.