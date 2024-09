Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 25

Virginia Gaia 24/09/2024 - 20:12 Para compartilhar:

Que tal julgar menos e acolher mais? Nesta quarta-feira, dia 25, o céu lembra o quão fácil é concluir, apontar o dedo e sair falando sobre as outras pessoas quando, muitas vezes, nem se sabe o que, de fato, aconteceu! Por isso, nessa vida, é sempre importante, antes de determinar sentenças sobre os outros, refletir sobre as próprias atitudes.

Já parou para pensar em quantos conflitos, das mais variadas naturezas e magnitudes, poderiam ser evitados se as pessoas tivessem mais capacidade de se colocar no lugar dos outros? Neste miolo de semana, a Lua Minguante parece querer cicatrizar feridas e fechar ciclos que podem levar ao julgamento precipitado.

Avançando pelo signo de Câncer, a rainha da noite em sua fase mais introspectiva segue emocional. Contudo, ao passar a noite ao lado do guerreiro Marte, o nosso satélite natural tende a elevar os ânimos – ou talvez o desânimo – aqui na Terra. Com isso, decisões tomadas no calor da emoção podem ser inevitáveis. Então, diante da consciência desse risco, lembre-se de respirar fundo antes de sair por aí fazendo sem pensar.

Ao longo do dia, a Lua também acena positivamente para o estruturado Saturno, o senhor dos anéis e dos limites, que está em sua fase mais pisciana. Dessa maneira, a necessidade da responsabilidade emocional fica destacada. E tudo isso embala a oposição formada entre Mercúrio, o patrono da comunicação, e o místico Netuno, também no signo de Peixes. Com esses dois opostos no céu, o entendimento da perspectiva do outro pode encontrar alguns ruídos, o que reforça a necessidade imperativa do exercício da compaixão.

Afinal, estamos em plena temporada do Sol passando pelo ponderado signo de Libra, o que destaca o papel do entendimento nas relações humanas para que a vida seja mais equilibrada. Então, seja mais empático! Independente da situação: antes de atirar a primeira pedra, procure refletir sobre a posição e o contexto do outro. O céu e a Terra agradecem!

Observe: com pouco mais de 30% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste depois das 2h da manhã da quinta-feira, dia 27. Em meio à Constelação de Gêmeos, a rainha da noite estará bem próxima a Castor e Pollux, as estrelas Alfa e Beta desse conjunto estelar. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor, permanecendo visível até o amanhecer.

Áries: respeite o seu tempo, ariano. É preciso avançar com calma, evitando os rompantes emocionais.

Touro: troque ideias e esteja junto às pessoas, taurino. É fundamental que você consiga se comunicar de maneira clara e efetiva.

Gêmeos: estabeleça prioridades e siga em frente, geminiano. O céu pede mais objetividade diante das decisões.

Câncer: você está bastante sujeito a altos e baixos emocionais, canceriano. Cuidado para não desanimar ou acabar se exaltando sem razão.

Leão: mesmo que a rotina esteja demandando bastante, é preciso dar um passo de cada vez, leonino. Priorize o seu bem-estar acima de tudo.

Virgem: circule entre os mais diversos ambientes, virginiano. É preciso ter referências variadas para pensar no seu futuro.

Libra: seja autêntico e conquiste o seu espaço, libriano. O céu favorece o seu desenvolvimento, mas é preciso saber lidar com as pressões sociais.

Escorpião: acredite mais no futuro, escorpiano. É preciso dar um passo à frente para chegar onde você quer.

Sagitário: trabalhe o desapego, sagitariano. É hora de você saber o que é mais importante, deixando para trás o que não é fundamental.

Capricórnio: converse com as pessoas e exponha o seu ponto de vista, capricorniano. O dia é decisivo para as suas parcerias.

Aquário: cuide da sua rotina e evite excessos, aquariano. É preciso saber equilibrar todas as necessidades profissionais e pessoais.

Peixes: separe algum tempo para você, pisciano. O momento pede mais atenção ao seu corpo e necessidade relaxar.