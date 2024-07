Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 24

Virginia Gaia 23/07/2024 - 21:27 Para compartilhar:

O que você tem de mais consolidado e estruturado? E o que é, em você, o ponto mais sensível? Nesta quarta-feira, dia 24, o astral clama por mais consciência em relação ao que todos os seres de carne e osso têm: pontos fortes e fragilidades. Porque, sim, ninguém é de ferro e o mundo precisa aceitar que, em algum momento da vida, é natural não dar conta!

No céu, o Sol leonino avança reluzente pelo signo onde expressa o seu caráter de patrono da luz da consciência com toda a força. Já a Lua Cheia, ainda bastante iluminada e eterna regente das emoções e sensações, avança pelo sensível signo de Peixes. Nessa senda pelo território zodiacal inundando pelos misteriosos mares do inconsciente, a rainha da noite engata uma tensão com sonhador Júpiter ao passo em que se aproxima de uma conjunção com o realista Saturno.

Dessa forma, é como se tudo o que está submerso e bastante difuso na vida mandasse lembranças para que a casa fosse arrumada. E o que está em destaque é justamente a parte mais íntima, mais sutil e mais difícil de tocar. Na metafísica astrológica, Júpiter é o que norteia a expansão, os grandes sonhos e as metas arrojadas. Já Saturno, seu irmão mais velho e rabugento, rege o senso de realidade, os limites e a responsabilidade.

Não é à toa que esses dois planetas receberam a alcunha de “cronocratores”, pois é como se fossem os líderes dos grandes ciclos de tempo. Mas eles são realmente opostos simbolicamente. E é exatamente por isso que, na vida, é preciso harmonizar essas influências de maneira saudável. O otimismo jupteriano é propulsor das apostas necessárias ao desenvolvimento dos grandes projetos, mas o pessimismo saturnino é o que pavimenta o solo para que essa construção seja bem fundamentada.

Como o encontro celeste neste miolo de semana é da grande mãe da Terra, a nossa Lua Cheia monumental, é com Saturno, então é como se a matriarca chamasse atenção para o que ainda não está perfeito, mas pode ser cada vez melhor. E como isso acontece nos territórios piscianos, esteja preparado para sentir.

Sim, sentir! Pois é no campo dos afetos que está a base para os planos mais concretos na vida. Afinal, sem equilíbrio emocional e saúde mental, até os mais sólidos empreendimentos podem ruir por quase nada!

Observe: com cerca de 80% de iluminação, a Lua Cheia aponta ao Leste, pouco depois das 21h. Próxima ao planeta Saturno, a rainha da noite estará quase na divisa entre a Constelação de Aquário e a Constelação de Peixes. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ficará visível até o amanhecer da quinta-feira, dia 25.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o astral está sensível para você, ariano. Procure olhar para dentro e, mesmo com a agenda corrida, dê atenção à reflexão e à espiritualidade.

Touro: é hora de fazer planos e perceber quem merece estar dentro deles, taurino. Você está sociável, mas precisa saber selecionar as companhias.

Gêmeos: é preciso saber se dedicar à sua carreira, geminiano. O céu pede atenção aos contatos e parcerias profissionais.

Câncer: honre os seus valores e as suas crenças, canceriano. O momento pede mais atenção e disposição para aprender.

Leão: é hora de saber o que você quer, deixando para trás o que não serve mais, leonino. Esteja aberto às possibilidades de desapego.

Virgem: estabeleça relações equilibradas, virginiano. É hora de construir junto, mas com quem está no mesmo pique que você.

Libra: mantenha uma rotina organizada, libriano. É preciso seguir em frente, mas sem se perder nos detalhes cotidianos.

Escorpião: faça o que você sabe fazer melhor, escorpiano. O céu pede mais coragem para que você expresse os seus pensamentos.

Sagitário: mesmo com o dia corrido, não deixe de dar atenção ao seu universo pessoal, sagitariano. Cuide da sua casa e vida íntima.

Capricórnio: cuidado com o excesso de confiança ou de exposição, capricorniano. É preciso saber dirigir a sua fala de maneira apropriada.

Aquário: é importante dar atenção às suas prioridades, aquariano. O céu pede olhar mais firme para os seus objetivos concretos.

Peixes: use a sua intuição de maneira efetiva, pisciano. O céu pede mais ação, mas é preciso sensibilidade para saber como direcionar as coisas.