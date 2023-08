Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 23

Nesta quarta-feira, dia 23, o céu abre alas ao simbolismo da colheita! Logo pela manhã, o Sol ingressa no signo de Virgem, a faixa de um doze avos do zodíaco que marca a última etapa do verão, no Hemisfério Norte, e do inverno, no Hemisfério Sul. Com esse espírito de que é preciso preparar-se para o início da próxima estação climática, daqui a cerca de um mês, o astral leva atenção aos assuntos da vida prática.

Dentre as constelações clássicas – nome dado aos conjuntos de estrelas descritos desde a Grécia Antiga, documentados pelo famoso astrônomo, astrólogo e matemático Cláudio Ptolomeu -, a Constelação de Virgem é uma das que mais se destacam no céu. Além de ocupar uma área considerável, esse agrupamento de pontos brilhantes retrata uma jovem coletora que aparece em registros históricos bem anteriores aos escritos gregos.

De acordo com os romanos, a moça seria uma representação de Ceres (ou Deméter, na mitologia grega), a patrona das plantas, do solo fértil, da agricultura e, especialmente, dos grãos. Aliás, essa é a raiz etimológica das palavras “cereal” e “cerveja”, visto que a bebida feita de cevada é também uma das mais antigas na história da civilização. Constam nos registros arqueológicos que uma bebida muito semelhante à cerveja artesanal de hoje em dia era utilizada com finalidades ritualísticas desde a antiga Suméria.

Mas o principal simbolismo retratado na icônica imagem celeste é de uma jovem segurando um ramo de trigo. A brilhante e azulada Spica, a estrela Alfa da Constelação de Virgem, demarca a espiga da planta associada à fartura nas mãos da moça coletora. E é assim que a imagem da mulher rica, fértil e trabalhadora adorna o céu noturno desde tempos imemoriais. Nos primórdios da civilização, a divisão do trabalho contemplava as mulheres solteiras e em tenra idade com as atividades de colheita.

E foi assim que o signo de Virgem agregou ao seu conjunto de características, majoritariamente relacionadas ao clima desta época do ano, as ideias de esforço, disciplina e organização. Pois é com base na seleção criteriosa dos melhores frutos que a humanidade pôde se desenvolver nutrida do que há de melhor na natureza.

Nesta quarta-feira, receba o Sol virginiano honrando a nobreza que existe no seu dia a dia e naquelas atividades que acontecem de grão em grão!

Observe: na véspera de chegar à fase Crescente, a Lua Nova estará alta e a Oeste, com quase metade do corpo iluminado, depois do pôr do Sol. Ficando visível até aproximadamente a meia-noite da quinta-feira, dia 4, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Libra. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará na mesma longitude de Agena, a estrela Beta da austral Constelação do Centauro, e de Unukalhai, a estrela Alfa da boreal Constelação de Serpens.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o dia favorece a resolução de pendências, ariano. Procure ter ao seu lado as pessoas mais íntimas e confiáveis.

Touro: equilibre-se, taurino. É preciso ter ponderação e foco nas relações harmoniosas para encontrar soluções práticas e conjuntas para a sua vida.

Gêmeos: é importante ter foco e evitar a dispersão, geminiano. O dia demanda esforço contínuo e disciplina.

Câncer: procure fazer algo simples e prazeroso ao longo do dia, canceriano. Mesmo que a agenda esteja apertada, não esqueça de contemplar um tempinho para você.

Leão: não deixe as questões relacionadas à rotina familiar de lado, leonino. É fundamental que você dê atenção às pessoas próximas.

Virgem: cuidado com o que você diz e a maneira como se expressa, virginiano. O céu pede mais tato na hora de falar.





Libra: é importante ter senso de prioridade, libriano. Procure não perder tempo com aquilo que você já sabe que não tem potencial para crescer.

Escorpião: você está cheio de energia, escorpiano. Use tudo isso a seu favor e não deixe de se preservar.

Sagitário: o céu está bastante sensível para você, sagitariano. Então, procure prestar atenção nos sinais e no seu entorno, fomentando o bom uso da intuição.

Capricórnio: cuidado com o excesso de foco no futuro que pode fazer você se esquecer do presente, capricorniano. É hora de pensar grande, mas com os pés no chão.

Aquário: exerça a sua liderança com sabedoria, aproveitando o momento de magnetismo pessoal em alta, aquariano. Seja franco e responsável com as pessoas.

Peixes: evite radicalizar nas suas opiniões, discutindo questões improdutivas com as pessoas, pisciano. É importante ser flexível e estar atento às oportunidades para trocas intelectuais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias