Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 22

Virginia Gaia 21/05/2024 - 20:13

Tem coisa mais chata do que gente rasa, sem conteúdo e com sentimentos que parecem mais flutuar do que mergulhar? Nesta quarta-feira, dia 22, o último dia da Lua Crescente convoca os fortes de coração para avançar para além das beiradas.

E é com essa intensidade toda que a Lua Cheia já começa a se desenhar, pois o ápice da iluminação do nosso satélite natural acontece pela manhã da quinta-feira, dia 23. Nessa senda para transbordar emoções, passando pelo signo de Escorpião, a rainha da noite engata um aspecto harmônico com o senhor dos anéis, o planeta Saturno, no signo de Peixes. Assim, ao reunir o simbolismo das águas, o astral se entrega aos excessos.

Até o Sol geminiano, conhecido por sua leveza e capacidade de borboletear de flor em flor, também entra nesse clima, pois iluminará um harmônico trìgono – um ângulo de 120°, na metafísica astrológica – com o profundo Plutão. Dessa maneira, o astro-rei leva sua luz para o reino das trevas e dos temas tabu, abrindo também as portas para que novos e inusitados pensamentos possam emergir.

Por isso, o céu deste miolo de semana está realmente propício para aqueles que quiserem – e puderem – ser mais do que as aparências costumam evidenciar. Sabe aquele papo bobo, uma breve conversa sobre amenidades ou simplesmente um palpite sem a menor noção? Pois é, o astral não está muito tolerante aos que não tem força suficiente para enxergar para além do óbvio.

O assunto se resume a roupas da moda, cultura descartável e frases prontas coletadas na esquina de qualquer tela digital por aí? Bem, então talvez essa não seja a melhor escolha para os que querem realmente fazer alguma diferença no mundo. Por isso, busque informar-se, fugindo das fake news maldosas, mas abraçando o conhecimento que realmente liberta.

Nesses tempos de informação rápida e em que tudo é passageiro, aqueles que tiverem a capacidade de ultrapassar o óbvio estão mil passos à frente em seu desenvolvimento pessoal, profissional e até espiritual! Então, seja mais você, ilumine os seus medos e empodere-se com mais conteúdo!

Observe: Já praticamente toda iluminada, a Lua Cheia estará próxima ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol. Cruzando o céu em direção ao Oeste, a rainha da noite ficará visível até praticamente o amanhecer da quinta-feira, dia 23. Em meio à Constelação de Libra, mas já se aproximando da fronteira com a Constelação de Escorpião, o nosso satélite natural também ficará alinhado à Agenda, a estrela Beta da Constelação do Centauro.

Áries: faça o que precisa ser feito, vire páginas, mas tenha somente o cuidado para não exagerar na dose, ariano. É preciso saber ponderar possibilidades.

Touro: os seus relacionamentos estão em destaque, taurino. Aproveite o momento para ser sincero e direto, mas sem ser bruto.

Gêmeos: saiba atuar bem em equipe, geminiano. É fundamental que você consiga se organizar para estar junto aos colegas mais prestativos.

Câncer: invista o seu tempo e atenção no que realmente vale a pena, canceriano. O céu pede mais atenção às suas necessidades.

Leão: o céu pede mais profundidade, leonino. Pense bem antes de falar e aproveite para notar melhor os detalhes à sua volta.

Virgem: é hora de ser econômico nas palavras e mais assertivo com a sua comunicação, virginiano. Mantenha a concentração e seja mais objetivo.

Libra: é hora de manter o foco, libriano. Invista o seu tempo e a sua atenção no que pode realmente trazer algum retorno.

Escorpião: inspire-se, escorpiano. O dia pede o bom uso da intuição, então esteja aberto a novas experiências.

Sagitário: cuidado com possíveis desgastes emocionais, sagitariano. O céu pede para você ser mais atencioso com a sua saúde psíquica.

Capricórnio: seja tolerante, mas evite os assuntos e as pessoas sem conteúdo, capricorniano. Não perca tempo com assuntos que não agregam.

Aquário: planeje-se, aquariano. É importante fazer as coisas com calma, evitando que a pressa seja sua inimiga.

Peixes: o dia está mais reflexivo, mas pode trazer boas ideias para você, pisciano. O importante, então, é estar disposto a aprender.