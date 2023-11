Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 22

Virginia Gaia 21/11/2023 - 20:24 Para compartilhar:

Sob clima tórrido desses dias, evocando a renovação de valores e expansão das ideias, nesta quarta-feira, dia 22, é hora de dar boas vindas ao último mês da primavera, no Hemisfério Sul, ou do outono, no Hemisfério Norte. Com esse marco na geometria celeste, é dado o ingresso do Sol no signo de Sagitário.

Por marcar a última terça parte antes do início de uma nova estação do ano, Sagitário é classificado como um signo Mutável. Dessa maneira, ao lado de Gêmeos e de Peixes, que também recebem a mesma classificação por representarem o mês de transição entre uma estação climática e outra, o signo do arqueiro representa o elemento Fogo em movimento.

É por esse motivo que, sob os domínios sagitarianos, tudo fica mais apaixonado e guiado por ideais grandiosos. Assim, Sagitário representa o calor primordial que motiva as grandes jornadas, sejam elas geográficas ou em busca do conhecimento. Dessa maneira, o astral se enche de otimismo ao passo em que também acaba levando ao fanatismo aqueles menos providos de crítica.

Este ano, a passagem do Sol pelas ardentes estradas sagitarianas será complementada ainda pelo ingresso do planeta Marte neste mesmo signo do arqueiro. Então, podemos esperar para os próximos dias momentos tão movidos por desejo como também propícios à aderência cega ao que pode parecer coerente em um primeiro momento.

A dica então é para aproveitar o que arqueiro tem de melhor, que é sua eterna disposição para conhecer mais e melhor, expandindo horizontes intelectuais com bastante ousadia. Contudo, vale lembrar: por mais apaixonante que um conjunto de ideias possa ser, é sempre importante deixar o senso crítico antenado. Pois, afinal, não há nada mais cegante do que paixões ideológicas e religiosas sem a devida dose de racionalidade!

Observe: com quase 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até quase às 2h30 da manhã da quinta-feira, dia 23. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite também ficará alinhada a Diphda ou Deneb Kaitos, a estrela Beta da Constelação de Cetus.

Áries: o dia promete ser agitado e deixar você cheio de energia, ariano. Procure direcionar tudo isso de maneira racional e estratégica.

Touro: procure prestar atenção no entorno, taurino. É fundamental estar pronto para agir contemplando as questões mais sutis.

Gêmeos: converse com as pessoas, mas seja discreto, geminiano. É importante que você saiba se relacionar e falar a coisa certa, na hora certa.

Câncer: planeje-se para evitar a ansiedade, canceriano. Procure fazer as coisas passo a passo e sem se afobar.

Leão: amplie horizontes e procure conhecer mais ao seu redor, leonino. O dia favorece os estudos e o contato com novas pessoas e ambientes.

Virgem: saiba dar prioridade às coisas certas, virginiano. É importante mudar, seguindo em frente de forma a manter por perto o que for essencial.

Libra: procure ser justo e não deixe de ouvir as pessoas, libriano. É preciso dar espaço para diferentes opiniões.





Escorpião: organize a agenda, escorpiano. É fundamental que você encontre a melhor forma de lidar com imprevistos no dia a dia.

Sagitário: receba o Sol no seu signo com otimismo, sagitariano. Comemore mesmo, ainda que seja com coisas pequenas e simples.

Capricórnio: dê atenção à sua intimidade, capricorniano. É hora de você valorizar as pessoas mais próximas e íntimas.

Aquário: é importante ser seletivo em relação ao que você diz, aquariano. É hora de ser empático, ouvindo melhor os seus pares.

Peixes: tenha foco e evite desperdícios, pisciano. O céu pede ações mais direcionadas e melhor administração dos seus recursos.

