Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 21

Quer lavar a alma nesses dias frios e secos? Então, mergulhe nas intensas águas cancerianas. Nesta quarta-feira, dia 21, o Sol chega ao seu ponto mais alto, para quem estiver no Hemisfério Norte, e também ao seu ponto mais baixo, para observadores a partir do Hemisfério Sul. A interpretação cultural desse fenômeno astronômico, chamado de Solstício, deu origem ao simbolismo do signo de Câncer.

Isso acontece por conta da inclinação do eixo de rotação da Terra, em sua órbita ao redor do Sol. Assim, ao percorrer o ciclo anual de, aproximadamente, 365 dias em volta do astro-rei, o nosso planeta recebe calor e iluminação com intensidades diferentes, ao longo dos meses. A observação desse ciclo, junto à oscilação das temperaturas, fez com que pudéssemos medir a passagem do tempo e o céu, a partir das estações climáticas. E, com base nessa medição, surgiu o conceito de signos do zodíaco.

Os primeiros a fazer essa divisão do caminho do Sol em relação ao fundo de estrelas, dividindo o céu em 12 partes iguais, foram os caldeus. Povo semita que teve grande contribuição para cultura ocidental, eles utilizavam essa divisão para organizar-se no tempo, planejando assim um calendário que servia para orientar as ações coletivas e a divisão social do trabalho. Essas 12 partes seguem uma lógica matemática. Como os solstícios e os equinócios, fenômenos astronômicos que marcam as mudanças entre as estações do ano – primavera, verão, outono e inverno – dividem a circunferência por onde passa o Sol em quatro partes iguais, então elas seriam também subdivididas em mais três fases distintas, com duração de quase um mês.

Depois, coletando dados astronômicos de diversas culturas da Antiguidade sobre estrelas e constelações, o famoso matemático e astrólogo grego Cláudio Ptolomeu documentou esses cálculos e o seu simbolismo cultural. Em duas de suas mais importantes obras, Almagesto e Tetrabiblos, Ptolomeu nomeou 48 constelações e 12 signos zodiacais. Aliás, sobre isso, vale ressaltar: apesar de 12 dessas constelações emprestarem nomes aos signos zodiacais da astrologia ocidental, signos e constelações são – e sempre foram – conceitos distintos.

No caso de Câncer, trata-se de um signo classificado como Cardeal, pois ele marca o início do verão, no Hemisfério Norte, e do inverno, no Hemisfério Sul. O seu elemento é a Água, pois junto com ele, lá na Grécia Antiga, chegavam as chuvas torrenciais. Com o tempo quente e úmido, a natureza estava tão fértil quanto dramática. E é daí que vem o caráter emocional atribuído a esse signo regido pela Lua, a patrona nas marés, da maternidade e das memórias afetivas.

Nesta quarta-feira, lembre-se de que, em alguma parte do seu mapa astral você tem o simbolismo de Câncer se manifestando. E é nessa área da sua vida, onde as emoções são mais fortes, que o Sol brilhará agora. Então, receba o astro-rei canceriano para aquecer o que há de mais emotivo em você!

Observe: com pouco mais de 10% do corpo iluminado, a Lua Nova estará, a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até por volta das 20h30. Entre as estrelas da Constelação de Câncer, ela estará também se aproximando do planeta Vênus, presente nas dependências desse mesmo conjunto estelar, e de Marte, que estará em meio à Constelação de Leão.

Áries: vá em frente com rigor, ariano. Só tome cuidado para não acabar se exaltando com o calor das emoções.

Touro: seja autêntico sem ser demasiadamente dramático, taurino. É importante que você saiba com quem pode contar na sua intimidade.

Gêmeos: observe antes de falar demais, geminiano. É preciso saber o que deve ser dito para evitar tocar em pontos sensíveis nos outros.

Câncer: o Sol ingressa no seu signo e então é hora de fazer planos, canceriano. É preciso ter foco e saber onde você deve investir.

Leão: seja racional na ação, mas não deixe de contemplar as suas emoções na hora de interagir com as pessoas, leonino. É preciso estar sereno para se expressar bem.

Virgem: preste atenção nos recados que vierem do universo, virginiano. É preciso fomentar a espiritualidade e cuidar do seu bem estar em um nível amplo.





Libra: seja sociável como você bem gosta, mas não deixe de filtrar as pessoas, libriano. É preciso saber lidar com a diversidade, sem se confundir.

Escorpião: pense no longo prazo, escorpiano. É hora de você fomentar boas relações com chefes e superiores, mostrando os seus talentos.

Sagitário: cuidado com a teimosia, sagitariano. É preciso saber ouvir e entender as pessoas à sua volta.

Capricórnio: faça parcerias produtivas e perceba com quem você pode compartilhar a sua intimidade, capricorniano. O céu pede discrição e foco.

Aquário: fale o que pensa, mas evite ser direto demais, aquariano. É preciso se comunicar com mais sensibilidade e empatia.

Peixes: trabalhe bem em equipe, pisciano. O céu pede mais cooperação e compreensão, evitando atitudes e pensamentos competitivos.

