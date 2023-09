Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 20

Nesta quarta-feira, dia 20, a Lua Nova ingressa no signo de Sagitário, ponto do zodíaco onde a rainha da noite encontra a força da motivação, do bom humor e do otimismo. Será também onde ela chegará, na próxima sexta-feira, dia 22, ao ponto do céu onde formará um ângulo exato de 90° com o Sol, o que marca a sua mudança para Lua Crescente.

Assim, o céu evoca dedicação motivada às simples e fundamentais coisas da vida, tornando os atos mais banais algo grandioso, digno de ser notado e vivenciado de peito aberto. Nessa troca entre signos, de Escorpião para Sagitário, a Lua embala as emoções que devem ser liberadas e não contidas. Mais do que simplesmente incentivar a crença em um futuro melhor, a Lua sagitariana também fomenta os novos ares e a busca por conhecimento em territórios que ainda podem ser pouco explorados.

Em harmonia com Plutão e também com Netuno, a rainha da noite inunda o astral deste miolo de semana com muita sede de conhecimento e autoconhecimento. E é aí que vale pensar: já percebeu como é de fundamental importância dar espaço para novas experiências, trocas e contatos? Porque é dando voz ao diferente que pode-se experimentar novas perspectivas!

Nesse sentido, o clima geral evoca a expansão de horizontes culturais e sensoriais, conclamando aqueles que têm mente aberta. Por isso, é hora de aprender com os colegas de trabalho, os vizinhos e as pessoas presentes na rotina diária. Pois ninguém jamais sabe tudo e o Sol virginiano requer aprimoramento pessoal, então nada melhor do que valorizar as experiências dos outros para moldar o que há de melhor que existe em você!

Quais seus sonhos mais ousados? Quais os projetos que mais demandam aprendizado? Olhe para os lados! Às vezes, as grandes ideias vêm daquele colega da mesa ao lado!

Observe: chegando aos 30% do corpo iluminado, a Lua Nova poderá ser vista a Oeste, desde o pôr do Sol e até pouco depois das 23h, quando ficará abaixo do horizonte visível. Nas dependências da Constelação de Escorpião, o nosso satélite natural estará ao lado de Acrab, a estrela Beta desse conjunto estelar, ao passo em que também ficará alinhada a Yed Prior e Yed Posterior, as estrelas Delta e Epsilon, respectivamente, da Constelação do Serpentário.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: invista no conhecimento e nas trocas intelectuais, ariano. O céu pede para você não se limitar e estar aberto a novas ideias.

Touro: o céu traz profundidade e muita reflexão para você, taurino. Tome somente cuidado para não exagerar no radicalismo.

Gêmeos: é importante saber dialogar e trocar com as pessoas, geminiano. Esteja próximo de pessoas acessíveis e francas.

Câncer: concentre-se, canceriano. A empolgação está alta, mas é preciso ter disciplina e também foco.

Leão: você está inspirado, leonino. Só vale tomar cuidado para não acabar direcionando tudo isso com animação, mas sem direcionamento.

Virgem: cuide da sua intimidade, virginiano. O momento pede um pouco mais de atenção aos seus temas domésticos e familiares.

Libra: invista na boa comunicação para organizar as suas ideias e fazer contatos, libriano. É preciso ter em mente onde você quer chegar.





Escorpião: tenha senso de prioridade e invista em você, escorpiano. É hora de valorizar o seu potencial.

Sagitário: use melhor a sua intuição, sagitariano. É preciso unir o seu sexto sentido com uma criteriosa observação do entorno.

Capricórnio: procure dormir bem e cuidar da sua saúde psíquica, capricorniano. Aliás, dê espaço para as questões sutis na sua vida.

Aquário: pense no futuro, mas não esqueça das providências necessárias aqui e agora, aquariano. Aliás, cerque-se de quem agrega na sua rotina.

Peixes: é hora de pensar grande, pisciano. Planeje-se, assuma responsabilidades e seja mais estratégico.

