Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 20

A lista de tarefas a serem cumpridas antes da virada do ano-calendário está muito longa? Calma, não precisa achar que o mundo está prestes a acabar. Afinal, é só uma mudança numérica na contabilidade que usamos para medir o tempo! Nesta quarta-feira, dia 20, o miolo de semana e dia historicamente dedicado a Mercúrio têm a Lua Crescente, no ansioso signo de Áries, em tensão com o patrono do dia da semana e planeta regente da comunicação.

E deve-se notar, em alto e bom som: essa tensão da rainha da noite com Mercúrio se dá com este pequeno planeta rochoso – também apelidado de “mensageiro dos deuses” – em movimento retrógrado aparente. Então, a recomendação é redobrada para que se tome cuidado com questões cotidianas e comunicacionais.

É claro que o famigerado “Mercúrio retrógrado” não é motivo para pânico. Aliás, nem para drama ou qualquer tipo de alarde. Mas é aquilo: conhece aquela máxima que diz “o seguro morreu de velho”? Porque é sabido que esta época de fim de ano tende a ter um misto e excesso de otimismo – com todo mundo assumindo mil compromissos, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo – e ansiedade, que pode se traduzir em excesso de compras e impaciência.

E é assim que, muitas vezes, os shoppings e supermercados ficam abarrotados de gente louca para comprar. As contas bancárias e os cartões de crédito, por sua vez, acabam sobrecarregados, o que torna o fim do ano estressante. Daí, o que era para ser um período de descanso e celebração, acaba se tornando mais uma fonte de estresse e gastos desnecessários.

Com tudo isso, o importante é manter o foco no que realmente vale a pena. Assim, é hora de lembrar que a vida é feita de escolhas e é preciso ter prioridades. Então, acalme-se e procure respirar fundo. Pois, afinal, ninguém precisa ostentar para dizer que ama. E nem se estressar à toa para mostrar eficiência. Seja racional e siga em frente para celebrar de maneira saudável!

Observe: com aproximadamente 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta no céu, depois do ocaso solar, pondo-se a Oeste por volta da 1h da manhã da quinta-feira, dia 21. Ao longo desse período no qual ficará visível, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Peixes, ficando também alinhada a Alpheratz, a estrela Alfa da Constelação de Andrômeda.

Áries: cuidado com ações impensadas, ariano. É preciso seguir a intuição e, ao mesmo tempo, pensar em cada um dos seus passos.

Touro: é preciso priorizar o seu bem-estar em um nível amplo, taurino. Procure dormir bem e dar atenção aos seus sonhos.

Gêmeos: circule, veja gente, mas tome cuidado com o excesso de exposição, geminiano. É hora de se preservar.

Câncer: use a sua sensibilidade para poder interagir melhor com as pessoas, canceriano. O ceu pede mais liderança, mas com simpatia.

Leão: é preciso agir de acordo com os seus valores mais profundos, leonino. O céu pede mais autenticidade e também flexibilidade para lidar com diferenças.

Virgem: perceba quem é realmente íntimo para poder compartilhar os seus recursos e particularidades, virginiano. É preciso estar consciente das suas necessidades.

Libra: evite palavras fora de contexto e fuja das discussões, libriano. É hora de ser diplomático e lidar com as pessoas de maneira serena.





Escorpião: dê atenção à sua saúde, escorpiano. É hora de planejar e cuidar melhor da sua alimentação.

Sagitário: seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, sagitariano. O céu pede mais atitude, mas sem ser rude.

Capricórnio: aproveite o clima de final de ano para pensar mais nas suas questões internas, capricorniano. É hora de celebrar, mas sem deixar de olhar para dentro.

Aquário: ouça para ser ouvido, aquariano. O astral favorece as boas conversas, mas você precisa estar aberto e tolerante às diferenças.

Peixes: organize-se financeiramente e evite gastos desnecessários, pisciano. É preciso planejar o seu futuro com racionalidade.

