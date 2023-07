Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 19

Você acredita no poder das palavras? Nesta quarta-feira, dia 19, o céu pede mais atenção ao que se diz. Seja nas conversas informais, nos discursos públicos e até em orações e rituais, o céu aponta para a importância da linguagem, do diálogo e dos processos simbólicos nos relacionamentos e na vida como um todo.

Avançando pela senda zodiacal, a Lua Nova leonina tem encontro marcado com Mercúrio, o patrono da comunicação, que também está no signo de Leão. Com esse abraço, a rainha da noite pede mais sensibilidade e clareza em relação a tudo que se diz. Pense antes de dizer. E, embora isso seja bastante difícil, vale até evitar os pensamentos que não levam a nada prático.

Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também formará aspectos tensos com o sábio planeta Júpiter e também com o revolucionário Urano. Assim, o céu lembra que é preciso livrar-se das ideias repetitivas e de tudo aquilo que parece atormentar a mente como variações musicais de um mesmo tema que não sai da cabeça. Sabe quando tem uma música chata que insiste em se repetir como se estivesse tocando dentro do cérebro? Pois então, é preciso livrar-se desses ruídos psíquicos.

É importante lembrar que esta semana e o mês de julho como um todo estão bastante intensos e até decisivos para os temas emocionais. Além do Sol canceriano estar em harmonia com Netuno, tornando tudo extremamente difuso e sentimental, ainda há a belicosa oposição entre o guerreiro Marte e o resistente Saturno. Por isso, vale também se atentar às pessoas e aos relacionamentos que parecem insistir em fórmulas já datadas, abrindo espaço para que novos padrões relacionais mais saudáveis ganhem força.

Lembre-se: na maior parte das vezes, não adianta insistir nas conversas com quem não está disposto a ouvir e fazer diferente. E, quando isso acontece repetidamente, está na hora de buscar novos mares para navegar nessa viagem de lavar a alma!

Observe: gradualmente se afastando do Sol, mas ainda bem pouco iluminada, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, em meio à Constelação de Leão. Com menos de 5% de iluminação e muito próxima ao horizonte, será difícil visualizá-la. Entretanto, nos locais de pouca poluição luminosa, é possível localizar alguns planetas visíveis a olho nu. Vênus e Marte estão atualmente também nas dependências da Constelação de Leão, próximos ao horizonte Oeste, até por volta das 20h. Saturno acende ao Leste, a partir das 20h30, na Constelação de Aquário, podendo ser visto até o amanhecer. Júpiter, por sua vez, surge, ao Leste, pouco depois da 1h da quinta-feira, dia 20, em meio a Constelação de Áries.

Áries: expresse-se, ariano, mas não sem perceber bem as entrelinhas das situações. É hora de buscar espaço para ser autêntico, perto de quem aceita você do seu jeito.

Touro: entenda-se melhor internamente, taurino. É importante que você encontre um espaço seguro e confortável para manifestar os seus desejos.

Gêmeos: o dia promete clareza de ideias, geminiano. Então, saiba direcionar o seu pensamento para chegar onde você quer.

Câncer: é hora de direcionar esforços para o que realmente vale a pena, canceriano. O momento pede mais foco e menos dispersão.

Leão: você está mais criativo do que nunca e cheio de insights poderosos, leonino. Procure entender melhor os seus sentimentos e siga em frente.

Virgem: preste atenção nos seus sonhos, nos recados do inconsciente e nas sincronicidades, virginiano. É importante estar atento aos aspectos sutis que acontecem à sua volta.

Libra: é hora de ser mais seletivo e também de fazer um filtro no que você ouve por aí, libriano. O momento pede por companhias mais espontâneas e sinceras,





Escorpião: o dia favorece iniciativas que possam projetar você em direção ao futuro, escorpiano. Exerça o pioneirismo e a liderança com boa inspiração.

Sagitário: entenda o seu entorno antes de tomar decisões radicais, sagitariano. É preciso ser tolerante e contemplar diferentes pontos de vista.

Capricórnio: olhe para dentro e vire páginas, capricorniano. É preciso desapegar do passado e mudar padrões psíquicos.

Aquário: procure ponderar diferentes pontos de vista, aquariano. O dia pede mais compreensão e empatia.

Peixes: organize a sua agenda e não deixe de cuidar da sua saúde, pisciano. É importante evitar tarefas desgastantes sem que você esteja preparado para isso.

