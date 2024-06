Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 19

Virginia Gaia 18/06/2024 - 20:09 Para compartilhar:

É o último dia do Sol no signo de Gêmeos e a Lua Crescente está prestes a chegar ao seu ápice, já que a Lua Cheia acontece na próxima sexta-feira, dia 21. Com esse pique que vai em um embalo cada vez mais emotivo, o astral também incentiva a abertura a novas ideias e crenças. Que tal rever pontos de vista?

Nesta quarta-feira, dia 19, a Lua Crescente deixa o profundo signo de Escorpião para adentrar no território do idealista signo de Sagitário. Assim, é como se a rainha da noite quisesse realmente se agarrar ao que acredita para avançar com todo o calor característico dessa região do zodíaco. É para se agarrar com unhas e dentes nos próprios sonhos e ideais e seguir em frente como se não houvesse amanhã. Afinal, estamos falando do signo Mutável do elemento Fogo, aquele que canaliza a inspiração para expandir horizontes.

Nessa mudança entre signos zodiacais, a rainha da noite engata um aspecto harmônico com o místico Netuno, em Peixes. Reforçando a tendência às paixões ideológicas, esse aspecto tende a enfatizar ainda mais o desejo ávido por realizar o que de mais onírico existe dentro de cada um. Por isso, cuidado: apaixonar-se é ótimo, mas o amor desmedido por ideias pode torná-lo cego.

Como o Sol, o tão brilhante astro que é também patrono da consciência, está prestes a deixar o mental território geminiano para adentrar nas sentimentais águas cancerianas, é preciso então saber dosar o amor pelos próprios ideais. Afinal, o astro-rei brilha para todos e é natural que existam divergências de opiniões e visões de mundo.

Por isso, é bom evitar as discussões acaloradas ou as divergências explícitas que possam levar ao choque. Lembre-se: um mundo no qual diferentes mentes podem pensar de formas variadas é, sem dúvida, um lugar melhor para todos!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente cruzará quase o céu todo, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, ficando visível até quase às 5h30 da manhã da quinta-feira, dia 20. Em meio à Constelação de Escorpião, a rainha da noite também ficará alinhada a Kornephoros, a estrela Beta da boreal Constelação de Hércules.

Áries: esteja aberto a novas ideias, ariano. É importante expor o seu ponto de vista, mas sem deixar de dar espaço para os outros.

Touro: você está profundo e cheio de vontade de virar páginas, taurino. Tenha somente cuidado com possíveis radicalismos.

Gêmeos: é hora de investir no diálogo, geminiano. O momento pede mais atenção às parcerias e possíveis acordos.

Câncer: mantenha o foco no dia a dia, mesmo que existam mil coisas para resolver ao mesmo tempo, canceriano. Vá com calma e disciplina.

Leão: use o seu carisma para convencer as pessoas o que você quer, leonino. Só tenha cuidado para não acabar forçando a barra!

Virgem: é hora de olhar para dentro e agir de acordo com as suas crenças e convicções, virginiano. O céu pede mais concentração.

Libra: fale o que pensa, mas saiba seguir a intuição, evitando palavras impopulares, libriano. É preciso saber se expressar.

Escorpião: organize a sua vida prática e invista o seu tempo de forma produtiva, escorpiano. É hora de você administrar melhor o que você tem.

Sagitário: seja mais flexível, sagitariano. É hora de usar a intuição e conquistar espaços de forma gradual.

Capricórnio: invista na sua saúde em um nível amplo, capricorniano. É hora de você priorizar o seu bem estar psíquico.

Aquário: esteja aberto aos mais diversos ambientes e companhias, mas evite se expor demais, aquariano. Selecione bem os assuntos que pretende abordar.

Peixes: exerça a sua liderança de maneira serena, pisciano. É hora de inspirar, mas sem perder de vista as suas responsabilidades.