Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 18

Nesta quarta-feira, dia 18, o céu pede mais empatia, inclusão e trocas construtivas sobre ideias e crenças. Sabe aquelas discussões acaloradas sobre diferentes pontos de vista? Bem, caso você decida entrar em uma dessas rodas de conversa, é importante que consiga respeitar a visão do outro.

Do contrário, as relações pessoais e sociais podem ficar comprometidas. Isso acontece porque, em pleno ciclo do Sol libriano e depois do astro-rei ter sido eclipsado, a Lua Nova avança pelo signo de Sagitário. Engatando uma tensa quadratura com o planeta Vênus, a rainha da noite também ativará outro aspecto tenso entre o planeta regente dos relacionamentos e o estruturado e responsável Saturno.

Atualmente passando pelo signo de Virgem, Vênus está mais seletivo e exigente do que nunca, observando o valor das interações pessoais na prática, no cotidiano e no dia a dia. Por sua vez, Saturno, no místico e romântico signo de Peixes, está evidenciando a realidade vivida por grupos sociais distantes e, muitas vezes, invisibilizados.

Ao engatarem uma tensa oposição – ou seja, estando no céu a uma distância de 180°, aproximadamente – esses dois planetas fazem com que os temas dos quais são regentes fiquem contrapostos. Assim, o astral parece querer evidenciar a dificuldade que muitas pessoas ainda têm de perceber as necessidades daqueles submersos em realidades sociais muito distantes do referencial de quem fala ou julga. E isso pode, em última instância, gerar questionamentos sobre a validade de determinada amizade ou enlace afetivo.

Dessa maneira, com a Lua Nova sagitariana, que tende a abraçar com muita emoção aquilo que vê como correto e certo, acaba tornando as defesas cegas de ideais uma fonte para discórdias de todos os tipos. Por isso, vale a dica: antes de radicalizar qualquer opinião, pergunte-se se você é capaz de julgar a vida do outro. Pois, falar é fácil, mas colocar-se no lugar de alguém que não se conhece é muito mais difícil.

Observe: na divisa entre a Constelação de Escorpião e a Constelação de Serpentário, a Lua Nova estará com quase 20% do corpo iluminado, ficando visível desde o pôr do Sol até praticamente às 22h, quando passará da linha do horizonte Oeste. Ao longo desse período, a rainha da noite também ficará na mesma longitude de Ras Algethi, a estrela Alfa da Constelação de Hércules.

Áries: procure manter a motivação em alta, ariano. É preciso ter disposição, estando aberto para abraçar novas oportunidades de aprendizado com as pessoas.

Touro: vença seus medos e procure agir, taurino. Cuidado para não acabar ficando congelado em meio às movimentações no seu entorno.

Gêmeos: cuidado com possíveis tensões e mal entendidos, geminiano. É hora de você demonstrar calma e serenidade em suas conversas.

Câncer: cuidado para não assumir mais compromissos do que consegue dar conta, canceriano. O céu pede que você tenha mais racionalidade na hora de administrar a sua agenda.

Leão: seja criativo, mas sem querer dominar todas as situações à sua volta, leonino. É possível dar o seu toque pessoal às coisas, mas sem forçar a barra.

Virgem: é hora de ser mais cuidadoso com os seus temas pessoais e com as pessoas mais íntimas, virginiano. Evite tensões em família.

Libra: procure aprender no dia a dia e evite desgastes mentais, libriano. O céu pede para você lidar melhor com as possibilidades para trocas intelectuais.





Escorpião: organize as suas finanças, escorpiano. É importante fazer planos de médio e longo prazo, planejando bem o destino dos seus recursos.

Sagitário: perceba o seu entorno, usando a intuição e a capacidade de observação a seu favor, sagitariano. Evite desgaste por temas que podem ser melhor abordados em outro momento.

Capricórnio: cuide da sua saúde em um nível amplo, capricorniano. É preciso evitar pessoas e situações que possam gerar desgastes desnecessários.

Aquário: esteja nos ambientes mais variados, mas sem absorver demais as questões que fogem ao seu controle, aquariano. É importante saber trocar com leveza.

Peixes: evite fugir das responsabilidades e mostre o seu valor, pisciano. O céu pede mais atenção às possibilidades para buscar reconhecimento social e profissional.

