Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 18

Virginia Gaia 17/09/2024 - 20:22 Para compartilhar:

Depois de ser parcialmente eclipsada no signo de Peixes, a Lua Cheia avança pela senda zodiacal, amanhecendo nas dependências do signo de Áries, nesta quarta-feira, dia 18. Assim, é como se a rainha da noite acordasse agitada, logo após uma noite marcante que a fez pensar e repensar a vida!

E é nesse pique que a matemática celeste também lembra que, antes de sair por aí com muitas ideias ao mesmo tempo, é preciso saber organizá-las de maneira racional. Aliás, não somente para manter os pés no chão, mas especialmente para ter como norte a saúde emocional em meio a tudo isso. Afinal, de que adianta começar mil atividades se, depois, o futuro levar ao burnout?

Os pontos de luz que desenham esse sábio conselho entre as estrelas são Saturno, em Peixes, e Mercúrio, em Virgem. Opostos no céu, o patrono da estrutura e o planeta mensageiro dos deuses disputam forças para lembrar que todo e qualquer planejamento bem feito precisa também contemplar o bem-estar em um sentido amplo. Nada mal para o dia que já começa de ressaca pós-eclipse.

Aliás, esse miolo de semana também abre um período que, desde os primórdios da civilização, é marcado por incertezas e sensibilidade exacerbada. Como eclipses sempre acontecem em pares, o período de aproximadamente duas semanas entre esses fenômenos merece atenção redobrada. Nesse intervalo, tudo pode acontecer, de forma a testar os ânimos coletivos e promover mudanças também no âmbito individual.

Por isso, o momento pede mais observação e, claro, também mais assertividade nas ações. Já que a Lua Cheia foi eclipsada em Peixes, o mais psíquico dos signos zodiacais, é hora de vencer os medos e deixar as crenças limitantes para trás. Só que, com a rainha da noite, logo na manhã seguinte, já cheia de iniciativa, vestindo-se do simbolismo ariano, o universo manda o recado de que não há espaço para muita espera ou enrolação.

Então, muna-se de coragem e faça acontecer! Só não deixe a intuição de lado. Os próximos dias prometem muitos momentos emocionantes e, para saber quais caminhos abraçar, é preciso dosar instinto e razão!

Observe: ainda praticamente toda iluminada, Lua Cheia ascenderá ao Leste, pouco depois do pôr do Sol a Oeste. Cruzando o céu ao longo da madrugada, a rainha da noite poderá ser vista até o amanhecer da quinta-feira, dia 19. Em meio à Constelação de Peixes, o nosso satélite natural ficará alinhado a Algenib, a estrela Gama da Constelação do Pégaso.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)m

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: faça o que precisa ser feito, mas não seja precipitado, ariano. Use a sua intuição para perceber o momento certo das coisas.

Touro: é preciso usar a sensibilidade com sabedoria, taurino. Esteja preparado para surpresas e não perca o jogo de cintura.

Gêmeos: é preciso lidar com as pessoas, mas evitar o excesso de exposição, geminiano. Tome cuidado com falsas amizades.

Câncer: planeje-se, canceriano. Você está com a sensibilidade em alta, mas precisa saber direcionar isso de forma estruturada.

Leão: invista em conhecimento a amplie horizontes, leonino. É preciso saber ouvir as pessoas mais velhas e experientes.

Virgem: abra mão do que não serve mais, virginiano. É preciso estar mais próximo das situações e pessoas que agregam à sua vida.

Libra: seja diplomático, libriano. O momento pede mais equilíbrio para estabelecer parcerias saudáveis.

Escorpião: esteja atento à sua agenda e compromissos, escorpiano. O céu pede mais disciplina no seu dia a dia.

Sagitário: seja mais autoconfiante, sagitariano. É hora de aplicar os seus talentos e mostrar ao mundo o que você tem de melhor.

Capricórnio: esteja atento às suas necessidades íntimas, capricorniano. É fundamental dar espaço para a sua vida pessoal.

Aquário: organize os pensamentos e evite a dispersão, aquariano. Aliás, cuidado também com as suas palavras.

Peixes: eleja prioridades e avance de forma mais estruturada, pisciano. É preciso ser firme na ação.