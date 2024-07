Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 17

Virginia Gaia 16/07/2024 - 20:18 Para compartilhar:

A Lua Crescente amanhece para lá de sagitariana, cheia de fogo e de motivação nesta quarta-feira, dia 17. Com muita vontade de fazer acontecer, passando pelo signo do mítico arqueiro, a rainha da noite ainda flerta com Vênus, no signo de Leão. O resultado disso é um contexto astrológico que remete às crenças que norteiam as conquistas na vida prática.

Afinal, para avançar pela senda da vida, é preciso ter um sonho, um ideal ou um propósito. E, assim, o céu pede um olhar direcionado para o que se busca para além das questões mais prosaicas da vida. O que faz você levantar da cama todos os dias? Claro, tem o despertador e uma pilha de boletos para pagar. Mas a vida é mais do que isso! Se questionar sobre as razões dos acontecimentos é parte inerente da existência humana.

No campo da ciência, especialmente na física e na cosmologia, a questão que se popularizou sob o termo “o difícil problema da consciência” (ou “the hard problem of consciousness”, em inglês), expõe a dificuldade de se explicar a complexidade da vida e do pensamento humano. A capacidade de as pessoas, em sua maioria, se questionarem sobre o destino, o universo e a natureza da existência ainda é um mistério. Como tudo isso começou?

Sabe-se que a vida evolui com base em um processo de seleção natural, como postulou Charles Darwin, mas em que momento, exatamente, a espécie humana passou a buscar respostas sobre a sua própria origem ainda é um mistério. Tema presente em praticamente todas as religiões e até vertentes da filosofia, essa pergunta é mesmo das mais difíceis de se responder.

E é exatamente para esse ponto que o mítico arqueiro da Constelação de Sagitário está olhando. Como buscador das grandes verdades universais, ele só segue em frente e não olha para trás. Aliás, hoje, milhares de anos depois da emergência desse mito, sabe-se que na direção da flecha do arqueiro celestial está localizado o buraco negro central da Via Láctea, Sagittarius A*, cuja gravidade é tão intensa que faz o espaço e o tempo se tornarem infinitos.

A partir dessa alegoria, vale então aproveitar esse astral com toques tão inspirados para buscar uma razão para seguir em frente. E, nesse sentido, vale lembrar que, na maior parte das vezes, esse grande motivo é bastante simples: ser uma pessoa melhor e mais consciente, todos os dias, para si mesmo e para os outros!

Observe: com mais de 80% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol, e ficará visível até pouco depois das 4h da manhã da quinta-feira, dia 18. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Escorpião, bem próxima a Antares, a avermelhada estrela Alfa que marca o coração do mítico aracnídeo estelar.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de buscar conhecimento e ouvir as pessoas à sua volta, ariano. Procure estar aberto a novas ideias.

Touro: esteja preparado para lidar com surpresas e mudanças de direção, taurino. É preciso ter jogo de cintura para se adaptar.

Gêmeos: saiba estabelecer o diálogo e as boas parcerias, geminiano. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio nas suas relações.

Câncer: organize a sua agenda, pois o dia promete estar agitado, canceriano. é fundamental que você possa cuidar de você, mesmo com a rotina atribulada.

Leão: use o seu poder de persuasão para convencer as pessoas do que quer, leonino. Só tenha cuidado para não parecer muito autocentrado.

Virgem: dê atenção à sua intimidade, virginiano. É preciso cuidar da sua vida pessoal e também do seu universo interior.

Libra: saiba dividir suas questões de maneira serena com as pessoas, libriano. É preciso saber se relacionar e falar as coisas na medida certa.

Escorpião: mantenha o foco e busque crescer, escorpiano. É preciso saber onde você deve fazer apostas para o futuro.

Sagitário: saiba se valorizar para poder abrir espaço para as suas conquistas, sagitariano. O céu pede mais atenção com as pessoas à sua volta.

Capricórnio: procure manter a mente serena, capricorniano. É hora de descansar e cuidar da sua saúde em um sentido amplo.

Aquário: é hora de pensar no futuro, aquariano. Só tenha cuidado para não acabar sucumbindo à ansiedade por atender demandas externas.

Peixes: planeje-se, pisciano. É fundamental que você busque ampliar o seu escopo de ação, sabendo direcionar os seus passos.