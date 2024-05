Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 15

Virginia Gaia 14/05/2024 - 20:06 Para compartilhar:

É preciso valorizar as coisas simples e manter os pés no chão! Nesta quarta-feira, dia 15, o astral está mais realista, pedindo mais concretude nas ações e resultados mais efetivos para tudo. Aliás, quanta gente você conhece que fala muita coisa, mas na prática, entrega muito pouco?

No céu, a Lua Nova torna-se Lua Crescente, logo pela manhã para, no final da tarde, ingressar no concreto e sistemático signo de Virgem. Nesse meio tempo, mais precisamente depois do almoço, o planeta mensageiro dos deuses, o pequeno e rochoso Mercúrio, muda de signo. Ao deixar as dependências ansiosas do signo de Áries, o mais rápido e inconstante dos corpos celestes ingressa no signo da calma e da semeadura: Touro.

Assim, é hora de ser mais prudente e cuidadoso, especialmente para cuidar, acolher e cultivar a qualidade nas relações com as pessoas. Pois, em um mundo em ebulição e cheio de transformações, é preciso valorizar aquele que está ao lado e, especialmente, se ele precisa de firmeza para caminhar. E, assim, fazer na prática, sem enrolação!

Porque nem sempre é preciso fazer muito para ser notado ou ser útil. Encontrar o seu lugar no mundo, na maior parte das vezes, passa por atos simples e de fácil execução. Aquilo que é pouco para você pode significar muito para quem recebe uma ajuda ou simplesmente se beneficia de um ato gentil.

Sob o céu que remete ao ato de semear, algo típico do simbolismo do signo de Touro, e também à colheita pertinente ao arquétipo do signo de Virgem, o astral lembra, em alto e bom som: quem planta, colhe! Então, seja inteligente para depositar as suas sementes nas coisas e, principalmente, nas pessoas certas!

Observe: com aproximadamente 60% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta no céu, depois do ocaso solar, podendo ser vista até quase à 0h30, da madrugada da quinta-feira, dia 16. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará praticamente ao lado de Regulus, a azulada estrela Alfa que marca o coração do belo e mítico felino celeste.

Áries: o dia promete bastante trabalho, ariano Concentre-se no que você pode fazer junto às pessoas mais próximas.

Touro: é hora de ser criativo e mostrar todo o seu potencial, taurino. O céu pede mais inovação e ousadia.

Gêmeos: olhe para dentro e respeite o seu ritmo, geminiano. É preciso lembrar que a pressa é inimiga da perfeição.

Câncer: mantenha o foco, canceriano. Não adianta querer fazer um monte de coisa e, no fim, acabar não fazendo nada.

Leão: dê atenção às questões práticas e materiais da sua vida, leonino. O céu pede mais concentração para fazer o que precisa ser feito.

Virgem: use a sua intuição para agir de maneira mais alinhada à sua essência, virginiano. O astral pede mais sensibilidade.

Libra: cuide do seu bem-estar em um nível amplo, libriano. É preciso pensar na sua saúde e na sua maneira de administrar a sua rotina.

Escorpião: esteja atento às pessoas à sua volta, escorpiano. O céu pede mais atenção às suas relações e amizades.

Sagitário: planeje o seu futuro, sagitariano. É hora de você olhar para frente, assumir responsabilidades e agir.

Capricórnio: ouça mais a voz da experiência, capricorniano. É importante conhecer diferentes pontos de vista para poder amadurecer ideias.

Aquário: renove-se, aquariano. É preciso mudar de dentro para fora, sabendo lidar com as pessoas mais próximas.

Peixes: dê atenção aos seus relacionamentos, pisciano. É hora de trocar com as pessoas e estabelecer laços concretos.